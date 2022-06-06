Путін чекає доки Європа і США втомляться тримати курс проти Росії, - експерт-міжнародник Дубовик
Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень вважає, що уряди країн стикаються з питаннями наскільки тривалою буде допомога Україні у боротьбі проти путінської агресії. Путін намагається дочекатися, коли країни почнуть зменшувати свою інтенсивність у підтримці України
Про це йдеться в етері Еспресо.
"У Росії сила полягає у великих ресурсах, величезній території, ядерній зброї - ці ресурси цікаві для західних партнерів, їм цікава торгівля з Росією. У Європі - своя сила, вона м'яка і складається з норм, цінностей, принципів, фінансових спроможностей. Наша головна сила – народ, який б'ється на всіх фронтах та працює у тилу"- зазначив експерт з міжнародних відношень.
Володимир Дубовик зауважив, що у кожного з гравців цього трикутника, Росія-Європа-Україна, є свої певні плюси та мінуси.
"Щодо Росії, то санкції, які запрацюють на повну, можуть достатньо обмежити її шалені ресурси.У Європі теж цінності цінностями, але уряди країн повертаються до питання, а скільки ми можемо підтримувати Україну, якщо у нас будуть з'являтися сотні тисяч безробітних, відповідно, у країнах буде критика влади. Цю ситуацію у Росії знають і Путін намагається як завжди пересидіти, перетримати, показати витривалість і вважає, що Європа з Америкою не зможуть надто довго тримати такий курс проти Росії, й рано чи пізно вони будуть здавати ці позиції" – прокоментував Дубовик.
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