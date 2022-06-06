Митні бар'єри до ЄС зменшені з 4 червня: Україна отримала торговельні преференції на рік, - експертка з міжнародної торгівлі Таран
Світлана Таран, керівник проєктів Trade+ та Центру аналітики міжнародної торгівлі Київської школи економіки розповіла, що ЄС є найбільшим стратегічним партнером України та займає близько 39% в українській зовнішній торгівлі, тому потрібно з ЄС домовлятися, щоб зробити такі торговельні заходи системним рішенням
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Аналітик прокоментувала надання Євросоюзом Україні з 4 червня ряд торговельних преференцій, які будуть діяти цілий рік.
"Торговельні переваги включають чотири основні заходи. Перший – це скасування усіх мит тарифних квот на всі сільськогосподарські та агропродовольчі товари з України. Тобто всі 36 тарифних квот, що діяли до війни, скасовуються і можна експортувати без будь-яких обмежень. Друге - скасовується система вхідних цін на сільськогосподарські товари, що застосовується до окремих товарів таких, як помідори, огірки, яблука, груші. Третє – скасовуються усі мита на промислові товари України. І четверте – усі антидемпінгові мита і захисні заходи щодо української металопродукції. Це важливий фактор для підтримки нашої металургії. Відповідно, за нашими оцінками, наприклад, найбільший ефект буде від скасування тарифних квот і антидемпінгових і захисних заходів щодо української сталі"- зазначила експерт.
Світлана Таран додала, що ці мита вже достатньо були низькі й більшість промислових товарів вже користувалася безмитним режимом ЄС, але все одно деякі мита ще залишалися, тепер вони скасовуються.
"Тарифні квоти стосувалися близько 15% експорту з України до країн ЄС і тепер буде повний безмитний доступ. І так само антидемпінгові мита і захисні заходи також були близько 15% нашого експорту до ЄС. За розрахунками Єврокомісії, зняття цих заходів дозволить зекономити українським експортерам при експорті до ЄС для тарифних квот – 31 млн євро, для антидемпінгових заходів – близько 35 млн євро, але це дуже приблизні оцінки, тому що розраховано з прикладу постачань минулого року. Зараз ситуація для українського експорту змінилися" – пояснила експертка з міжнародної торгівлі.
Також Таран висловила сподівання, що такі тимчасові торговельні заходи після перемовин з ЄС можливо зробити системним рішенням, щоб лібералізація торгівлі стала більш тривалою.
- Раніше Канада скасовує на рік усі мита на українські товари.
- Також Велика Британія достроково скасувала всі мита на експорт з України в рамках угоди про вільну торгівлю.
- 19 травня Європейський парламент проголосував 515-ма голосами за скасування на рік мит для товарів, що ЄС імпортує з Україною
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