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Війна з Росією: хроніка
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Путін чотири рази відмовлявся від комунікації з Папою Римським, - надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані Юраш

3 травня, 2023 середа
11:57
Війна з Росією Папа Римський Франциск

Надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш вважає, що Папа Римський намагається реалізувати свою стратегію взаємодії з Росією

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Візит Папи до Угорщини був симптоматичний, але в рамках цього візиту чогось надзвичайно не сталося. Папа окреслив базові моменти позиції Ватикану щодо питань, які пов'язані з війною в Україні. Папа намагається реалізувати свою стратегію взаємодії з Росією. Підтверджено бажання наводити комунікації через російську православну церкву", - зауважив Юраш.

За словами надзвичайного і повноважного посла України у Ватикані, у Папи немає іншого варіанту, щоб достукатися до російської ментальності, до РФ.

"Звісно, що для нас це церква країни - агресорки. Це церква, яка благословляє вбивство тисячі наших людей. Але для Папи немає іншого варіанту, щоб достукатися до російської ментальності, до РФ. Папа багато разів намагався комунікувати з Путіним, і про це він говорив. Через Державного секретаря, італійського кардинала П'є́тро Пароліна, Путін чотири рази відмовлявся від комунікації з Папою", - підкреслив Юраш.

  • Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини зустрівся з митрополитом Будапештським і Угорським, колишнім головою Відділу зовнішніх зв’язків Московської патріархії Іларіоном (Алфеєвим), проти якого в Україні запроваджені санкції. Також понтифік поспілкувався з українськими біженцями
  • Ватикан бере участь у миротворчій місії, аби покласти край конфлікту між РФ та Україною, а також задля повернення депортованих окупантами українських дітей
  • Релігієзнавець, історик, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов зазначив, що Папа Римський грає на боці РФ
Новини
Ватикан
Володимир В'ятрович
УПЦ МП
Угорщина
Папа Римський Франциск
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