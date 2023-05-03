Путін чотири рази відмовлявся від комунікації з Папою Римським, - надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані Юраш
Надзвичайний і повноважний посол України у Ватикані Андрій Юраш вважає, що Папа Римський намагається реалізувати свою стратегію взаємодії з Росією
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Візит Папи до Угорщини був симптоматичний, але в рамках цього візиту чогось надзвичайно не сталося. Папа окреслив базові моменти позиції Ватикану щодо питань, які пов'язані з війною в Україні. Папа намагається реалізувати свою стратегію взаємодії з Росією. Підтверджено бажання наводити комунікації через російську православну церкву", - зауважив Юраш.
За словами надзвичайного і повноважного посла України у Ватикані, у Папи немає іншого варіанту, щоб достукатися до російської ментальності, до РФ.
"Звісно, що для нас це церква країни - агресорки. Це церква, яка благословляє вбивство тисячі наших людей. Але для Папи немає іншого варіанту, щоб достукатися до російської ментальності, до РФ. Папа багато разів намагався комунікувати з Путіним, і про це він говорив. Через Державного секретаря, італійського кардинала П'є́тро Пароліна, Путін чотири рази відмовлявся від комунікації з Папою", - підкреслив Юраш.
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