Експерт висловив таку думку в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.

"Як ви собі уявляєте заяву президента Росії Володимира Путіна, що він програв Україні? У Російської Федерації завжди є така опція як позиційна війна", - зазначив Рустамзаде.

Військовий експерт припустив, що в найближчий місяць Росія не визнає поразку.

"Путіну не обовʼязково заявляти, що він програв чи переміг в Україні. Я навіть не можу уявити Путіна, який каже по телевізору, що він програв Україні. Визнання поразки Путіним - це питання часу, але не найближчого місяця", - зауважив Агіль Рустамзаде.

Раніше Агіль Рустамзаде висловлюва думку, що коли Збройні сили України нищитимуть по 2 000 росіян за день, тоді можна буде говорити про перелом у війні з Росією.

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