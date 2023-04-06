Путін намагається створити образ шанованої Росії на тлі заяв КНР про відсутність "безмежної дружби", - ISW
Президент РФ Володимир Путін прагне зобразити Росію як шановану світову державу на тлі заяв посадовців Китаю про відсутність "безмежної дружби" з РФ
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Експерти звернули увагу, що 5 квітня Путін провів телевізійну зустріч, на якій вручив вірчі грамоти главам 17 дипломатичних місій. На ній він підкреслив тісні відносини Росії з Сирією і співпрацю з Асоціацією держав Південно-Східної Азії. За даними ISW, імовірно, це є частиною постійних зусиль Росії, спрямованих на залучення незахідних держав до партнерства.
Путін заявив, що Сирія є надійним союзником, з яким Росія уклала кілька неконкретних угод під час нещодавнього візиту сирійського президента Башара Асада в Росію, що стався 14 березня. Путін розкритикував послів США і країн Європейського Союзу (ЄС) і заявив, що Захід несе відповідальність за війну в Україні і геополітичну конфронтацію з Росією.
Як випливає зі звіту, таким шляхом російський диктатор намагався зобразити РФ як шановану державу на тлі заяв МЗС КНР про "відсутність безмежної дружби".
"Посол Китаю в ЄС Фу Конг заявив 5 квітня, що російсько-китайська спільна заява про відсутність "жодних обмежень" для їхніх зв'язків, оприлюднена в лютому 2022 року, була спотворена, назвавши "безмежну дружбу" суто риторичною заявою. Фу додав, що Китай не підтримує війну Росії в Україні і не надає Росії зброю. Заява Фу узгоджується з оцінкою ISW від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від двостороннього партнерства з Китаєм без обмежень, на які він, ймовірно, сподівався під час зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Москві між 20 і 22 березня", - ствердили аналітики.
- Нагадаємо, посол Китаю у ЄС Фу Цун ствердив, що торішня заява Китаю про "безмежну дружбу" з Росією є усього лиш риторикою - Пекін не підтримує Москву у війні проти України.
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