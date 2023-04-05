Про це заявив посол Китаю у ЄС Фу Цун, повідомляє The New York Times.

За словами китайського дипломата, деякі люди навмисно неправильно тлумачать відносини Китаю та Росії. Посол применшив значення минулорічної заяви щодо "безмежної дружби", яку підписали Володимир Путіна та Сі Цзіньпін перед російським вторгненням в Україну.

"Без обмежень - це не що інше, як риторика", - підкреслив Фу Цун.

Посадовець зазначив, що офіційний Пекін не підтримує російське вторгнення в Україну та не визнає анексію окупованих територій.

Фу Цун також прокоментував відсутність засудження китайською стороною війни - за словами дипломата, Пекін розуміє заяви Росії про оборонну війну проти вторгнення НАТО. Крім того його уряд вважає, що "корінні причини більш складні", аніж говорять західні лідери.

Відсутність комунікації між президентом Володимиром Зеленським та головою КНР Сі Цзіньпіном дипломат пояснив "зайнятістю" останнього. Контакти з Україною виникають на нижчому рівні.

"Той факт, що президент Сі не говорить з Зеленським не означає, що Китай стоїть на боці Росії в українському питанні", - наголосив Фу Цун.