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Путін намагається зобразити себе милосердним лідером в інсценованій бесіді з військовими, - ISW

25 грудня, 2023 понедiлок
06:38
Війна з Росією Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)

Президент Росії Володимир Путін намагається зобразити себе милосердним лідером, який піклується про добробут російських військовослужбовців, а також представляє себе як ефективного головнокомандувача російських збройних сил в інсценованій бесіді з військовими

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У неділю, 24 грудня, кремлівський журналіст Павло Зарубін опублікував відеозапис церемонії, що відбулася 19 грудня в Центрі управління національною обороною Росії, де Путін розмовляв з російськими військовослужбовцями, які заявили, що хочуть побачити своїх близьких, але їхні командири вимушені були б дати їм відпустку.

"Нехай відпочивають! Командир вже вирішив. Це я.", - відповів Путін. 

А присутній при цьому начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов сказав просто: "Так і є.". 

У ISW зазначили, що спонтанне надання Путіним відпусток російським військовослужбовцям свідчить про те, що він і надалі намагається зображати себе зацікавленим лідером воєнного часу, який відгукується на прохання своїх підлеглих і винагороджує тих, хто йому відданий, водночас нагадуючи російській громадськості, що Герасимов підпорядкований саме йому.

Однак, взаємодія між Путіним і російськими військовослужбовцями, ймовірно, була інсценована для того, щоб зміцнити репутацію президента і вкотре виставити Герасимова в ролі неефективного бюрократа.

  • Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що не бачить жодних ознак того, що російський президент Владімір Путін готовий зупинитися або навіть погодитися на угоду, яка дозволить Росії зберегти східну Україну.

Суспільство
Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
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