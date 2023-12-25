Путін намагається зобразити себе милосердним лідером в інсценованій бесіді з військовими, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У неділю, 24 грудня, кремлівський журналіст Павло Зарубін опублікував відеозапис церемонії, що відбулася 19 грудня в Центрі управління національною обороною Росії, де Путін розмовляв з російськими військовослужбовцями, які заявили, що хочуть побачити своїх близьких, але їхні командири вимушені були б дати їм відпустку.

"Нехай відпочивають! Командир вже вирішив. Це я.", - відповів Путін.

А присутній при цьому начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов сказав просто: "Так і є.".

У ISW зазначили, що спонтанне надання Путіним відпусток російським військовослужбовцям свідчить про те, що він і надалі намагається зображати себе зацікавленим лідером воєнного часу, який відгукується на прохання своїх підлеглих і винагороджує тих, хто йому відданий, водночас нагадуючи російській громадськості, що Герасимов підпорядкований саме йому.

Однак, взаємодія між Путіним і російськими військовослужбовцями, ймовірно, була інсценована для того, щоб зміцнити репутацію президента і вкотре виставити Герасимова в ролі неефективного бюрократа.