Путін намагається зобразити себе милосердним лідером в інсценованій бесіді з військовими, - ISW
Президент Росії Володимир Путін намагається зобразити себе милосердним лідером, який піклується про добробут російських військовослужбовців, а також представляє себе як ефективного головнокомандувача російських збройних сил в інсценованій бесіді з військовими
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У неділю, 24 грудня, кремлівський журналіст Павло Зарубін опублікував відеозапис церемонії, що відбулася 19 грудня в Центрі управління національною обороною Росії, де Путін розмовляв з російськими військовослужбовцями, які заявили, що хочуть побачити своїх близьких, але їхні командири вимушені були б дати їм відпустку.
"Нехай відпочивають! Командир вже вирішив. Це я.", - відповів Путін.
А присутній при цьому начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов сказав просто: "Так і є.".
У ISW зазначили, що спонтанне надання Путіним відпусток російським військовослужбовцям свідчить про те, що він і надалі намагається зображати себе зацікавленим лідером воєнного часу, який відгукується на прохання своїх підлеглих і винагороджує тих, хто йому відданий, водночас нагадуючи російській громадськості, що Герасимов підпорядкований саме йому.
Однак, взаємодія між Путіним і російськими військовослужбовцями, ймовірно, була інсценована для того, щоб зміцнити репутацію президента і вкотре виставити Герасимова в ролі неефективного бюрократа.
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Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що не бачить жодних ознак того, що російський президент Владімір Путін готовий зупинитися або навіть погодитися на угоду, яка дозволить Росії зберегти східну Україну.
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