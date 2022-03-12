Путін не готовий зупинити війну, але йому повідомили, що він має припинити руйнування, - подробиці переговорів від делегації Макрона

Про це пише Sky Newsз посиланням на представників делегації президента Франції Емануеля Макрона, інформує Еспресо.TV

Французький чиновник розповів, що пан Путін "не був готовий закінчити війну" в Україні.

Проте лідери Франції та Німеччини закликали його до припинення вогню, як умови перед структурованими переговорами.

Вони також сказали Путіну, що руйнування російськими військами має припинитися.

Нагадаємо, сьогодні відбулася 75-хвилинна розмова президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона та лідера Німеччини Олафа Шольца.

Після переговорів обидва західних лідери передзвонили до президента України.

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