Путін не готовий зупинити війну, але йому повідомили, що він має припинити руйнування, - подробиці переговорів від делегації Макрона
Західні лідери пояснили президенту Росії, що припинення вогню є умови перед структурованими переговорами.
Про це пише Sky Newsз посиланням на представників делегації президента Франції Емануеля Макрона, інформує Еспресо.TV
Французький чиновник розповів, що пан Путін "не був готовий закінчити війну" в Україні.
Проте лідери Франції та Німеччини закликали його до припинення вогню, як умови перед структурованими переговорами.
Вони також сказали Путіну, що руйнування російськими військами має припинитися.
- Нагадаємо, сьогодні відбулася 75-хвилинна розмова президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона та лідера Німеччини Олафа Шольца.
- Після переговорів обидва західних лідери передзвонили до президента України.
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