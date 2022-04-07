Путін не змінив намірів захопити Україну. НАТО надасть усю необхідну допомогу Україні, - Столтенберг

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга після міністерської зустрічі у Брюсселі.

"Найлегший шлях завершення цієї війни, це відведення президентом Путіним всіх військ і залучення до серйозних дипломатичних зусиль для пошуку дипломатичного рішення. Але ми маємо бути реалістами, і немає ніяких ознак, що президент Путін змінив свою основну мету – контроль над Україною і досягнення значних військових перемог на полі бою", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що у НАТО не бачать російського відступу, а лише перегрупування, зміну позицій їхніх сил, переміщення з півночі України на схід.

"І ми очікуємо великої битви на Донбасі, великого російського наступу. Саме тому союзники сьогодні наголосили на необхідності невідкладно надати додаткову допомогу Україні", - додав генсек.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну.

Також він зазначив після зустрічі з главами МЗС країн НАТО, що нам буде чим воювати, натякнувши на нові поставки зброї в Україну.

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