"Путін не зупиниться на Україні": Науседа в розмові з Блінкеном закликав світ допомогти українцям через вторгнення РФ

Про це пише Reuters.



Гітанас Науседа сказав Ентоні Блінкену, що неспроможність зупинити агресію Росії в Україні призведе до глобального конфлікту. За його словами президент РФ Володимир Путін "не зупиниться на Україні" та "світ зобов’язаний допомагати українцям "всіми доступними способами".



"Я маю на увазі всі засоби, якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни. Вибір у наших руках", - наголосив президент Литви.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова допомогти Україні зі вступом до НАТО.

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