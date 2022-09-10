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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Путін потрапив у власний "капкан", - військовий експерт Кевлюк
Ексклюзив

Путін потрапив у власний "капкан", - військовий експерт Кевлюк

10 вересня, 2022 субота
19:55
війна з Росією путін путлер

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вважає, що Путін дуже переоцінив російську армію та недооцінив ЗСУ перед вторгненням до України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

“Всі гроші, які Кремль виділив на формування пʼятої колони в Україні, не були направлені за призначенням. Тому у військово-політичного керівництва РФ була сформована інша картина загальних настроїв в Україні. Звідси й зʼявилась не війна, а "спеціальна військова операція". Путін вважав, що громадяни України підтримують Росію і будуть зустрічати російську армії з квітами. Тобто Путін потрапив до власного "капкану". Оскільки навіть загальну мобілізацію він не може оголосити, бо фактично для цього немає юридичних підстав", - пояснив Кевлюк.

Експерт наголосив, що Путін дуже переоцінив власну армію перед вторгненням до України.

"Ще одна помилка Путіна - віра у власну армію. Ця армія воювала з повстанцями в Сирії, для яких пікап з кулеметом є вершиною озброєння. Однак Путін свято вирів, що його армії зможе без значного спротиву знищити Збройні сили України", - додав він.


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Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
окупанти
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