Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

“Всі гроші, які Кремль виділив на формування пʼятої колони в Україні, не були направлені за призначенням. Тому у військово-політичного керівництва РФ була сформована інша картина загальних настроїв в Україні. Звідси й зʼявилась не війна, а "спеціальна військова операція". Путін вважав, що громадяни України підтримують Росію і будуть зустрічати російську армії з квітами. Тобто Путін потрапив до власного "капкану". Оскільки навіть загальну мобілізацію він не може оголосити, бо фактично для цього немає юридичних підстав", - пояснив Кевлюк.

Експерт наголосив, що Путін дуже переоцінив власну армію перед вторгненням до України.

"Ще одна помилка Путіна - віра у власну армію. Ця армія воювала з повстанцями в Сирії, для яких пікап з кулеметом є вершиною озброєння. Однак Путін свято вирів, що його армії зможе без значного спротиву знищити Збройні сили України", - додав він.

9 вересня Рада депутатів Ломоносовського муніципального округу в Москві звернулася до Володимира Путіна з проханням про складання повноважень президента РФ

У РФ 9 вересня брехали, що не планують "створювати труднощі для пересічних українців" і називали фото ЗСУ на в'їзді до Куп'янська ІПСО.



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