Путін прилетів з візитом до Казахстану
У четвер, 9 листопада, президент Росії Володимир Путін прибув із візитом до Казахстану. Він планує зустрітися з президентом Касим-Жомартом Токаєвим
Про це пише російське видання РІА Новини.
"Путін на запрошення Токаєва прилетів до Астани. Пізніше російський і казахстанський лідери поговорять у вузькому складі, а потім проведуть "ґрунтовні російсько-казахстанські переговори", - йдеться у повідомленні.
У Кремлі зазначають, що на порядку денному є питання взаємодії в рамках інтеграційних об'єднань на євразійському просторі.
- Росія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан планують до середини 2024 року підписати угоду про співробітництво з постачання та транзиту газу на 15 років.
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