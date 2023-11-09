Путін прилетів з візитом до Казахстану

Про це пише російське видання РІА Новини.

"Путін на запрошення Токаєва прилетів до Астани. Пізніше російський і казахстанський лідери поговорять у вузькому складі, а потім проведуть "ґрунтовні російсько-казахстанські переговори", - йдеться у повідомленні.

У Кремлі зазначають, що на порядку денному є питання взаємодії в рамках інтеграційних об'єднань на євразійському просторі.