Путін страшенно наляканий, що усередині зріє заколот, - Наливайченко

Про це він розповів в ефірі ЕспресоTV



Колишній голова СБУ зазначив: "Страшенний переляк найближчого оточення Путіна і самого Путіна, що у середині все-таки зріє заколот. Це те, чого панічно і, навіть, фізіологічно боїться і сам Путін, і його оточення. Саме тому постійні арешти генералітету ФСБ та інших силовиків, саме тому то зникає, то з'являється міністр оборони Шойгу, його то ізолюють, то знову витягають, щоб показати що він є. Саме тому у російському керівництві від міністрів так багато заяв про відставку, особливо економічного блоку російського уряду."



Валентин Наливайченко зауважив, що вже всі розуміють, що треба з цього човна втекти та чім раніше, тим краще, тому що цей човен разом з «Москвою» йде на дно.



"Це той переляк і та деформація путінського режиму, повірте мені, яка чим далі, тим більше стає. Це пов'язане тільки з одним, немає в них вже стільки грошей і можливостей, по-перше, красти, по-друге, витрачати на себе та силовиків, на ту лояльність, яка забезпечувалася мільярдними вливаннями"- підкреслив ексголова СБУ.



Нардеп продовжив думку, що російський режим вмирає через агресію проти України, вмирає та економіка, яка була збудована і трималася на надприбутках за газ та вугілля, вмирає і політична конфігурація в середині самої РФ.



"Я переконаний, що в цей рік, через декілька місяців, коли санкції вже не просто будуть відчутні, а почнуть бити по простим росіянам, на осінь будуть і соціальні бунти, і протести – і це все вже не спинити"- підсумував Валентин Наливайченко.



Нагадаємо, Валентин Наливайченко вважає, що за 55 діб не стало російських олігархів, всі знищені Путіним і путінською агресією проти України