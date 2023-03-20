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Путін у Маріуполі, Сі у Москві, а США дають Україні додаткові $350 млн на озброєння. Світові ЗМІ про Україну 20 березня

Андріана Стахів
20 березня, 2023 понедiлок
21:55
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань опинився нічний візит Путіна в окупований Маріуполь, приїзд китайського лідера до Москви, а також додаткові кошти від США для озброєння України у розмірі $350 млн

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 20 березня:

The New York Times

Світ стежить за зустріччю Путіна й Сі. Китайські офіційні особи сформулювали цю зустріч частково як місію зі сприяння конструктивним переговорам між Росією та Україною, хоча американські офіційні особи скептично ставляться до нещодавніх зусиль китайського лідера стати глобальним миротворцем, пише видання. У NYT ставлять питання, чи Росія та Кита союзники. Формально ні, проте їхні відносини зараз поглиблюються, підживлюючись спільною метою: послабити американську владу і вплив. 

Ще один матеріал видання присвячує цинічним відвідинам Путіна Маріуполя, знищеного російськими військами. Ця поїздка стала першою поїздкою російського лідера на територію, захоплену його військами з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, і відбулася невдовзі після того, як міжнародний суд видав ордер на його арешт за воєнні злочини, наголошують у NYT.  "Злочинець завжди повертається на місце злочину", – цитує медіа Михайла Подоляка. У Кремлі сказали, що Путін прилетів на гелікоптері в аеропорт Маріуполя, об'їхав кілька районів, поспілкувався з мешканцями та оглянув місця відбудови. 

NYT висвітлює візит Сі до Москви. Під час зустрічі Сі Цзіньпін назвав дві країни "добрими сусідами і надійними партнерами". Під час фотографування перед початком приватної зустрічі Путін заявив, що Китай займає "справедливу і збалансовану позицію щодо більшості міжнародних проблем" і обговорить китайські пропозиції щодо мирних переговорів з врегулювання війни в Україні, які Київ і його західні союзники відкинули. Як підкреслює видання, перед візитом китайського лідера Путін намагався створити видимість того, що він контролює ситуацію: для цього відвідав окуповані Крим та Маріуполь.

The Washington Post

Адміністрація Байдена схвалила виділення додаткових $350 млн на озброєння та спорядження для України. Фінанси будуть спрямовані зокрема на різноманітні боєприпаси, обладнання для розмінування та річкові патрульні катери. Цей пакет збільшує загальну суму допомоги у сфері безпеки, яку адміністрація Байдена надала Україні, до понад 32 мільярдів доларів. Він також включає боєприпаси для артилерійських ракетних систем, 155-мм гаубичні снаряди, 81-мм і 60-мм міномети, гранатомети і боєприпаси для підриву, а також обладнання для розчищення загороджень на полі бою.

Тим часом ЄС погодився надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів. Згідно з угодою 18 країн нададуть Україні 155-мм артилерійські снаряди протягом наступних двох років і різні типи боєприпасів протягом наступних семи років.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував візит Сі до Москви. Він заявив, що цей візит свідчить про небажання притягнути Росію до відповідальності за звірства, скоєні в Україні. "І замість того, щоб навіть засудити їх, він скоріше забезпечить дипломатичне прикриття для Росії, щоб вона продовжувала скоювати ці самі злочини", – цитує Блінкена WP.

Видання також пише про саму зустріч у Москві. Цитуючи Путіна, видання пише про його похвалу китайському колезі. Він відзначив "колосальний стрибок вперед у розвитку Китаю. У всьому світі це викликає непідробний інтерес, і ми навіть трохи заздримо вам".

The Guardian

Видання також акцентує на рішенні ЄС про постачання снарядів Україні, цитуючи міністра оборони Естонії: "Безумовно, є ще багато, багато деталей, які потрібно вирішити, але для мене найважливіше, що ми завершили ці переговори, і це показує мені одне: якщо є бажання, то є шлях".

Після вироку для Путіна прокурор МКС заявив, що світ потребує "витримки", щоб домогтися справедливості для України.

Тим часом США попереджають, що світові не варто вірити оманливим мирним пропозиціям Сі, оскільки китайський лідер зустрівся з "дорогим другом" Путіним. Видання цитує Блінкена, який наголошує: "Світ не повинен бути обдуреним жодним тактичним кроком Росії, підтриманим Китаєм чи будь-якою іншою країною, щоб заморозити війну на своїх умовах".

Politico

Видання публікує думку про те, що майбутнє європейської оборонної промисловості залежить від швидкої перемоги України. Прискорення поставок зброї в Україну може опосередковано підтримати європейську оборонну промисловість. Адже чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність того, що європейські уряди будуть надалі виснажувати свої арсенали на підтримку Києва. Але якщо Україна здобуде швидку перемогу над Росією, європейські збройні сили потребуватимуть менше термінових закупівель для поповнення арсеналів.

Головний слідчий орган Росії оголосив, що порушив "кримінальну" справу проти прокурора і суддів МКС. А колишній президент Росії Дмитро Медведєв раніше погрожував завдати ракетних ударів по суду в Гаазі. Співробітників суду також підозрюють у "підготовці до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин". Москва раніше заявляла, що не визнає повноважень МКС.

CNN

Медіа також пише про візит Путіна до Маріуполя, називаючи його так званим актом непокори, продемонстрованим опісля рішення МКС. Кремль наполягає на тому, що візит був "спонтанним". Невідомо, коли він відбувся, хоча в суботу Путін відвідав Крим, щоб відзначити дев'яту річницю його анексії.

Переговори Сі та Путіна у Москві тривали сьогодні понад 4,5 години. Як заявив Сі, Росія і Китай мають "схожі цілі", він також висловив підтримку Путіну в його переобранні. Окрім того, Сі Цзіньпін заявив, що Китай "високо цінує" китайсько-російські зв'язки і що обидві країни можуть співпрацювати для досягнення своїх цілей розвитку.

Разом із тим США занепокоєні тим, що Китай підтримає перемир'я, яке дозволить залишити російські війська в Україні, Сполучені Штати сподіваються, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним виступить за врегулювання війни в Україні, яке передбачає повне виведення російських військ. Джон Кірбі закликав Сі "відстоювати саме цей важливий ключовий момент, який має включати виведення" російських військ з території України "відповідно до Статуту ООН". 

Тим часом представник української розвідки заявив, що наразі немає доказів того, що Китай постачає зброю до Росії.

BBC

Видання також акцентується на зустрічі китайського лідера та Путіна у Москві, зокрема на їхній ідеї обговорити план завершення війни в Україні. Поряд із тим США попередили, що мирний план може бути "тактикою затягування часу". Видання наголошує, що у китайському плані не йдеться про те, що Росія має вивести свої війська з України, на чому наполягала Україна як на передумові для будь-яких переговорів.

Gazeta Wyborcza

Польське медіа присвячує матеріал Бахмуту, зазначаючи, що Київ готується до контрнаступу. На підконтрольній Україні дорозі, що веде до Бахмута, спостерігається постійний рух людей і військової техніки. До міста рухаються колони важкої техніки. Тим часом Зеленський щовечора наголошує, що Бахмут вкрай необхідно втримати.

Не оминає "Виборча" й ракетних погроз Росії, виголошених після рішення МКС. Росія погрожує розбомбити Гаазький трибунал або ув'язнити його суддів і головного прокурора, підкреслюють у виданні, рішення МКС викликало лють серед російської еліти.

Візи Сі до Москви ЗМІ окреслює як "візит старого доброго друга": політики не шкодували теплих слів на адресу один одного, але не брали на себе жодних конкретних зобов'язань. Також голова КНР заявив, що його країна готова "підтримувати світовий порядок, заснований на міжнародному праві".

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