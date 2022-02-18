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Путін видав щорічний указ про призов військових запасу на збори

18 лютого, 2022 п'ятниця
22:22
війна з Росією путін

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов громадян Росії, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

"Призвати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах Національної гвардії, органах державної охорони та органах ФСБ", - йдеться у тексті указу.

Уряду та органам виконавчої влади доручено організацію та проведення цих зборів.

Військову підготовку військових запасу проводять щорічно.

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запас
військові збори
Володимир Путін
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