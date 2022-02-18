Путін видав щорічний указ про призов військових запасу на збори

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.



"Призвати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах Національної гвардії, органах державної охорони та органах ФСБ", - йдеться у тексті указу.



Уряду та органам виконавчої влади доручено організацію та проведення цих зборів.



Військову підготовку військових запасу проводять щорічно.

Українська розвідка повідомила, що окупанти планують підірвати кілька об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому Донецьку.