Путін видав щорічний указ про призов військових запасу на збори
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов громадян Росії, які перебувають у запасі, на військові збори в 2022 році
Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.
"Призвати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах Національної гвардії, органах державної охорони та органах ФСБ", - йдеться у тексті указу.
Уряду та органам виконавчої влади доручено організацію та проведення цих зборів.
Військову підготовку військових запасу проводять щорічно.
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