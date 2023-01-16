The New York Times:

Американське видання у статті "Що 70 років війни можуть розповісти нам про російсько-український конфлікт" аналізує методи ведення війни в Україні, порівнюючи її з іншими війнами, що відбувалися у період від Другої світової війни. Зазначається, що контури російсько-української війни, яка триває майже рік, нагадують не стільки будь-яку майбутню війну, скільки певний конфлікт минулих десятиліть, а саме війни між націями, у яких одна не перемагає іншу.

Україна поступово переконала союзників надіслати більш досконале озброєння, повідомляє медіа. Реактивні системи далекого радіусу дії, бронетехніка, наземна система ППО, і тепер танки, зокрема, Challenger 2 від Британії. Зауважується, що кілька місяців тому така допомога вважалася табу через побоювання, що це спонукатиме Росію до ескалації війни. Але оскільки Україна наполягала на своїх вимогах щодо зброї та досягала успіхів на полі бою, її союзники виконували все більше і більше її запитів. Зараз Британія домагається збільшення допомоги Заходу для України.

Ще одна подія у фокусі NYT – звільнення очільниці міністерства оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Міністерка пішла у відставку, як зауважує видання, після того як протягом року зазнавала жорсткої критики через неодноразові публічні помилки, її реакцію на війну в Україні та повільне розгортання військового нарощування її урядом.

Удар по Дніпру є одним з найбільш смертоносних на мирне населення від початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє видання, та пригадує удари по Харкову, Маріуполю, Краматорську, Кременчуці, Часовому Яру, Вінниці та Запоріжжі.

Україна наполягає, що східне місто Соледар не впало. "Вони все ще тримаються", – таким було послання від українських офіційних особіб, кажуть журналісти. За місто все ще точиться боротьба за контроль, незважаючи на те, що Росія заявляє про його захоплення.

Агентство ООН з ядерного нагляду МАГАТЕ планує розмістити експертів на чотирьох українських атомних електростанціях, щоб зменшити ймовірність ядерної аварії на тлі війни України з Росією.

Видання звертає увагу, що війна в Україні перевернула енергетичні ринки, змінила геополітичний ландшафт, викликала коливання у світовій економіці та повернула окопну війну в Європу. Поки світові лідери та керівники некомерційних організацій цього тижня приїдуть до Давосу на Всесвітній економічний форум, за 1600 км від них вируватиме війна.

У той час, як українці 14 січня святкували Маланку та Старий Новий рік, колядки перемішувалися з сиренами повітряної тривоги. Видання пропонує репортаж, як у Києві відроджували традиції та звичаї.

Також повідомляється, що за словами експертів, Росія проводить в Україні найбільше пограбування предметів мистецтва з часів нацистів під час Другої світової війни.

Йдеться й про те, що об'єднана Європа переживає кризи, але залишаються глибокі виклики. Війна в Україні – це лише остання криза, яка збентежила Європу та розвіяла її ілюзії. Повернення до повномасштабної територіальної війни, яку рідко можна побачити в Європі після Другої світової війни, змінило Європейський Союз і НАТО, як їхнє сьогодення, так і їхнє майбутнє, наслідки якого досі неясні.

The Washington Post:

Одна з головних подій дня – звільнення міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, про що американське видання теж повідомляє. Урядовиця пішла у відставку після низки помилок, які поставили під сумнів її здатність очолити відповідь своєї країни на війну проти України. 57-річна Ламбрехт сказала, що попросила канцлера Олафа Шольца звільнити її з посади, оскільки "зосередження ЗМІ на моїй персоні" відволікало від політичних рішень.

США розпочинають підготовку українських військ до широкомасштабних бойових дій, пишуть американські журналісти. Збройні Сили США запустили розширену, більш складну програму підготовки українських військових, яка має на меті посилити здатність України визволити територію від російських військ. Як заявив генерал Марк А. Міллі, "ми хочемо, щоб українці мали здатність успішно захищати свою країну".

Видання повідомляє про ситуацію у Дніпрі, де триває розбір завалів після ракетного удару росіян по багатоповерхівці. Зауважується, що в той час, як кількість загиблих зростає, ті, хто вижив, благають західні країни прискорити доставку додаткової зброї та допомогти захистити українців від більш непередбачуваних авіаударів.

Зазначається, що заклики України до створення більш досконалих західних систем протиповітряної оборони та танків, які посилилися після удару по житловому будинку в Дніпрі, в якому загинуло щонайменше 40 людей, будуть у центрі уваги 20 січня, коли високопосадовці США та їхні союзники зустрічаються в Європі, щоб обговорити підтримку українських сили.

Битва за Соледар, ворота до спірного міста Бахмут, яке було центром останніх боїв, і за контроль над рештою Донбасу "триває без перепочинку, без жодної зупинки", заявив президент України Володимир Зеленський. Разом з тим, Росія стверджує, що захопила східне місто Соледар, але українська 46-та десантно-штурмова бригада заявила, що українські військові все ще воюють там, пише WP.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що на вихідних навколо Кремінної та Бахмута точилися "інтенсивні бої". Зазначається, що навколо Кремінної, міста Луганської області, міністерство повідомило про "складну серію локальних атак і контратак у лісистій місцевості", але зауважило, що українські військові в цілому продовжують "поступово просувати свою лінію фронту на схід".

Міністерство оборони Білорусі заявило, що спільні військові навчання за участю Росії та Білорусі почалися 16 січня і, як очікується, триватимуть до 1 лютого. Там додали, що авіаційні підрозділи збройних сил Білорусі працюватимуть з російськими силами "для покращення взаємодії під час спільного виконання виконання навчально-бойових завдань".

CNN:

Видання пропонує репортаж з Дніпра, де журналісти поспілкувалися з людьми та показали ситуацію після смертоносного удару росіян по житловій багатоповерхівці в місті, де щонайменше загинуло 40 людей, ще 46 вважаються зниклими безвісти.

СБУ підтвердила, що російська крилата ракета влучила у багатоповерхівку в Дніпрі. Спецслужба дослідила уламки боєприпасу, який влучив у суботу, 14 січня, в житловий будинок та ідентифікувала його як крилату ракету.Служба безпеки також назвала імена шістьох російських військових, які, за її твердженням, причетні до удару.

Тепла зима у Європі позбавляє Путіна козиря, кажуть журналісти. Після вторгнення Росії в Україну європейські уряди найбільше хвилювало одне питання: що станеться, якщо Москва відключить газ. Тоді як російський лідер робив ставку на це, зважаючи, якщо війна затягнеться на довгу зиму. Далі, уряди країн Європи мають можливість зменшити залежність від російського газу до 2024 року та зберегти єдиний фронт Заходу.

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що постачання західної зброї в Україну посилюють бойові дії і що відмова Києва від запропонованого Росією припинення вогню на період православного Різдва є прикладом "лицемірної політики" Києва на заяву Кремля.

Водночас речник Кремля Пєсков висловився, що поставки більш досконалої військової техніки з Великобританії та інших європейських країн "не зможуть змінити ситуацію на місці" в Україні та лише затягнуть бойові дії. При цьому він додав, що танки Challenger 2 "горітимуть, як і решта".

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек сказав, що Путін не зміг знищити німецьку промисловість під час війни в Україні, це був план російського президента, який провалився.

У Кремлі спростували чутки про конфлікт між групою найманців Вагнера, яка воює в Україні, та Міноборони Росії, зазначивши, що він існує здебільшого в інформаційному просторі. При цьому там заявили, що всі працюють на головне – кожен воює за свою батьківщину.

Видання також пише, що сім українських безпілотників "збили над морем" поблизу Севастополя в незаконно анексованому Криму. Як заявив гауляйтер Михайло Развожаєв, дрони були збиті "силами ППО і нашого Чорноморського флоту".

Три ракети влучили в Донецьк на сході України вранці 16 січня. Голова підтримуваної Росією адміністрації міста Олексій Кулемзін повідомив, що внаслідок удару в Калінінському районі постраждали торговий комплекс, аптека, м'ясокомбінат і житловий будинок.

The Guardian:

Подією дня у британському медіа можна назвати відставку міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Зазначається, що вона йде з посади у вирішальний момент, коли Німеччина, як очікується, поставить Україні бойові танки. Це важливе рішення для країни, бо вона змінює давній напрямок своєї оборонної політики. При цьому від початку її призначення у грудні 2021 року Ламбрехт була слабким кандидатом на посаду.

Ще одна важлива новина – Британія оголосила про відправку ескадрону танків Challenger 2 в Україну, щоб допомогти відбити вторгнення Росії. Виступаючи в Палаті громад, міністр оборони Бен Уоллес сказав, що Росія "єдиним чином не змогла зламати волю українського народу" і "встигла втратити значну кількість генералів і командних офіцерів".

Британські журналісти аналізують, що Україні для прориву знадобиться більше танків. Великобританія надсилає 14 танків, інші країни незабаром можуть надіслати ще, але експерти кажуть, що Києву потрібно близько 100 одиниць. Зауважується, що після першого російського вторгнення одна з дивовижних особливостей війни в Україні полягає в тому, що це не була війна драматичних маневрів, а радше лише помірна зміна фронтів.

Президент Володимир Путін провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили конфлікт в Україні. Як пише видання, Ердоган знову відновив пропозицію виступити посередником у припиненні війни в Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина повинна вжити "рішучих дій" і надіслати Україні "всі види зброї", щоб допомогти своїм військам захистити себе від вторгнення Росії.

Російський президент Володимир Путін вважає, що війна в Україні йде за планом. Видання пише, що оскільки сьогодні російські та білоруські війська проводять спільні військово-повітряні навчання, демонструючи співпрацю, для президента РФ все виглядає як завжди.

BBC:

Видання повідомляє, що у Дніпрі продовжується розбір та пошук постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у суботу, 14 січня. Проте шанси знайти людей живими – мінімальні, зауважив мер міста Борис Філатов. Водночас Росія не визнає удару по житловому будинку в Дніпрі та заявляє, що це може бути наслідок роботи української ППО.

Politico:

Медіа зазначає, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міжнародне співтовариство створити спеціальний трибунал для притягнення президента Росії Володимира Путіна та його режиму до суду за їх агресивну війну проти України. У програмній промові після візиту до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Бербок наголосила на необхідності притягнути російське керівництво до "відповідальності" за їхнє вторгнення, яке почалося майже рік тому.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі потрапив під санкції Росії. Сам же британський головний дипломат сказав, що "якщо це ціна за підтримку української свободи, то я радий, що на мене наклали санкції".

Gazeta Wyborcza:

Польське медіа розповідає про бої українських військових за Соледар. За словами бійців ЗСУ, росіяни поводяться як під наркотиками: наступають, навіть поранені, і під шквалом вогню падають один за одним.

Йдеться й про те, як Росія намагатиметься повернути ініціативу в Україні. За словами аналітиків ISW, з'являється все більше доказів того, що російська армія спробує здійснити новий наступ у найближчі місяці. Як це може виглядати і які його шанси, аналізують журналісти.

Ще один матеріал про те, що росіян тепер будуть ганяти китайці. Санкції та бойкот вторгнення в Україну повернули російську автомобільну промисловість на кілька десятиліть назад. Після виходу західних концернів російським авторинком керують китайські компанії. Автомобільна промисловість – це та галузь російської економіки, де найбільш помітні наслідки бойкоту та санкцій, якими західні країни відповіли на напад Росії на Україну.

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