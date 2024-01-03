Путін завжди був твариною
Путін — тварина, — заявив Зеленський в інтерв'ю The Economist
"Якщо Україна програє, Путін наблизить свої війни до Заходу. Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він — тварина. Він відчуває кров, і він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою та демократією", - сказав Зеленський.
А 2014-го Путін не був скаженою твариною, коли вбивав українців на Донбасі?
А 2019-го, коли Зеленському так хотілося зазирнути в очі кремлівському діду?
А в 2022-му, коли на наші голови посипалися путінські ракети?
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Хоча ніде правди діти, Путін був твариною ще 20 років тому, коли намагався через Януковича захопити владу в Україні. А перед цим була Тузла, отруєння Ющенка і початок "фашизації" України російськими політтехнологами.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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