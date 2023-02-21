Це і не тільки писали світові ЗМІ про Україну 21 лютого

The New York Times:

"Ми не будемо втомлюватися", – сказав Байден про підтримку України через кілька годин після того, як Путін виголосив зухвалу промову перед росіянами. Видання пише про виступ американського президента у Варшаві, після його візиту напередодні до України. Байден пообіцяв, що Сполучені Штати будуть непохитними у своїй підтримці України, описавши американську відданість НАТО та Україні як боротьбу за свободу проти автократії у промові.

Повідомляється, що президент РФ Путін виступив із зухвалою промовою. Він заявив, що Росія призупинить свою участь у новому договорі START про контроль над ядерними озброєннями, оголосивши про більш різкий розрив із Заходом, вийшовши з останньої великої такої угоди, що залишилася зі Сполученими Штатами. У розлогому національному зверненні він знову неправдиво заявив, що Україна та її союзники "розпочали війну" і не показали жодних ознак припинення вторгнення, яке не досягло майже жодної своєї мети після майже року жорстоких боїв. Зауважується, що відмова Путіна від участі в договорі є свідченням того, що ера офіційного контролю над озброєннями може закінчитися.

Журналісти також аналізують промови Путіна за 12 місяців повномасштабної війни. Від виклику сотень тисяч додаткових військ до оголошення чотирьох регіонів України частиною Росії без контролю над ними, президент Росії Володимир В. Путін використовував промови, щоб намагатися втримати громадську підтримку війни, у якій його країна зазнала невдачі.

Зазначається, що в Росії промова Путіна викликала захоплення. Але деякі палкі прихильники війни висловили гнів та обурення через виступ президента. Загалом же, мета промови, здавалося, полягала в тому, щоб підкреслити росіянам, що війна є новою нормою, та була закликом росіян готуватися до тривалої війни.

Видання пропонує репортаж з північних регіонів України, кажучи про іншу гру у війну. Російські сили обстрілюють там прикордонні райони, щоб зв’язати тисячі українських військових, які інакше могли б захищатися від нападів далі на південь.

Видання посилається на Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який зауважує, що діти стали особливими жертвами війни в Україні, і багато з них зазнали насильства, страху та втратили домівки та повсякденні справи після того, як Росія почала своє повномасштабне вторгнення майже рік тому.

Reuters:

Президент Володимир Путін у вівторок виступив перед російською елітою про війну в Україні, майже через рік після наказу про вторгнення, яке спровокувало найбільшу конфронтацію із Заходом з часів холодної війни.

Путін зробив ядерне попередження Заходу через Україну, призупинивши дію двостороннього договору про контроль над ядерними озброєннями, оголосивши про запровадження нових стратегічних систем на бойове чергування та попередивши, що Москва може відновити ядерні випробування. Також пропонується роз'яснення про те, що таке Новий договір про ядерну зброю START у контексті заяв Путіна та звинувачень Заходу. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що головною метою Росії є забезпечення дотримання ядерного паритету зі Сполученими Штатами.

Засновник групи Вагнера Євген Пригожин звинуватив російського міністра оборони та начальника Генштабу в тому, що вони позбавили його бійців боєприпасів і намагалися знищити Вагнера – а це дії, які він назвав еквівалентними державній зраді.

Китай "глибоко стурбований" тим, що конфлікт в Україні може вийти з-під контролю, заявив міністр закордонних справ Цінь Ган і закликав певні країни припинити "роздування вогню" через очевидні закиди від Сполучених Штатів.

Видання пише, що відразу після неоголошеного візиту в Україну президент Джо Байден у вівторок зібрав союзників по НАТО в Польщі, проголосивши "непохитну" підтримку Києва та зобов’язання зміцнити східний фланг альянсу. "Рік тому світ готувався до падіння Києва", – сказав Байден у Королівському замку у Варшаві. "Можу відзвітувати: Київ стоїть міцно, Київ стоїть гордий, він стоїть високо і, головне, він стоїть вільним".

А Білорусь заявила, що поблизу її кордону скупчилося значне угруповання українських військ, і попередила, що це становить загрозу її безпеці. Там кажуть, що вірогідність збройних провокацій, які можуть перерости в прикордонні інциденти, є високою протягом тривалого часу.

The Washington Post:

Видання також пише про заяву Путіна стосовно того, що Москва "призупиняє" свою участь у Новому договорі про нерозповсюдження ядерної зброї START, що є останнім документом про контроль над озброєннями між США та Росією. За словами російського лідера, не йдеться про вихід з договору повністю, який було продовжено до 4 лютого 2026 року, але Росія не дозволить країнам НАТО інспектувати свій ядерний арсенал, сказав Путін. Він звинуватив альянс у допомозі Україні наносити удари безпілотників по російських авіабазах, на яких розміщені стратегічні бомбардувальники, які входять до складу ядерних сил країни.

Державний секретар Ентоні Блінкен розкритикував рішення Росії призупинити співпрацю в межах Нової угоди про нерозповсюдження ядерної зброї START, назвавши цей крок "дуже невдалим і безвідповідальним".

Пропонується аналіз візиту Джо Байдена до Європи, зокрема зауважується, що президент США у Києві та Варшаві – це нагадування про те, хто насправді керує Європою.

Польща тисне на Байдена з метою посилення підтримки України та відновлення зобов'язань щодо НАТО, повідомляє американське видання. Президент Польщі Анджей Дуда збирається попросити президента Байдена надати Україні післявоєнні гарантії безпеки під час зустрічі двох лідерів у Варшаві у вівторок. Зауважується також, що війна РФ проти України зробила Польщу піт-стопом для Байдена та інших світових лідерів.

Президент США виступив у Варшаві з широкою промовою напередодні річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Він почав із заяви про підтримку України: "Київ стоїть міцно". Байден високо оцінив альянс НАТО. Президент Росії Володимир Путін думав, що він отримає "фінляндізацію НАТО", – сказав Байден, маючи на увазі статус країни як нечлена, який її уряд прагне скасувати. "Натомість він отримав НАТОвізацію Фінляндії". "Автократи розуміють лише одне слово: "Ні", – сказав Байден.

Журналісти також кажуть, що промова Путіна 21 лютого відбувається на тлі посилення ізоляції та сильного тиску з усіх сторін через війну в Україні. Багато бізнесменів і посадовців приватно переконані, що війна проти України була помилкою, навіть якщо жорсткі націоналісти критикують російських військових командирів і наполягають на різкій ескалації, щоб придушити український опір.

Росія викликала посла США в Москві на знак протесту проти "розширення участі США у бойових діях на боці київського режиму". А українські чиновники переконані, що промова Путіна 21 лютого свідчить про слабкість Росії.

The Guardian:

У ювілейній промові Джо Байден пообіцяв, що "Україна ніколи не стане перемогою Росії". Виступаючи перед багатотисячним натовпом у садах Королівського замку у Варшаві, Джо Байден привітав стійкість народу України та доброзичливість Польщі та інших західних союзників у допомозі відбити російське вторгнення. Також він зауважив, що Путін думав, що вороги "перекинуться", але він помилявся. Через рік після вторгнення Путіна Україна залишається незалежною та вільною.

Також повідомляється, що американський президент домовлявся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою щодо зміцнення східного флангу НАТО в умовах триваючої війни Росії в Україні.

Британське видання пропонує історії п'ятьох журналістів, які висвітлюють свої яскраві спогади про боротьбу України за виживання, від сцен російського насильства до місцевої стійкості та звільнення.

Австрію розкритикували за те, що вона допустила 18 російських депутатів на засідання безпеки. Зазначається, що росіяни візьмуть участь у зустрічі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні 24 лютого, у першу річницю вторгнення Москви в Україну, й вони були запрошені на націоналістичний бал. Україна бойкотуватиме зустріч ОБСЄ.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні прибула до Києва, щоб зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським і підтвердити підтримку Італією зруйнованої війною країни, оскільки вона бореться з напруженістю щодо цього питання всередині свого правого альянсу та розділила громадську думку. Видання пише, що дана поїздка вважається однією з найважливіших, здійснених Мелоні з моменту її приходу до влади в жовтні, і відбувається через тиждень після того, як її партнер по коаліції Сільвіо Берлусконі, лідер Forza Italia, звинуватив Зеленського у вторгненні Росії в Україну.

Путін у своїй промові заявив, що насправді це Україна почала війну, а Росія застосувала силу, щоб її зупинити. Він стверджує, що український народ став "заручником своїх західних господарів", які окупували країну в політичному, економічному та військовому планах. Крім того, посилаючись на широко висміювані референдуми на частково окупованих територіях України наприкінці минулого року, російський лідер сказав, що мешканці анексованої території України "самі визначили своє майбутнє".

Володимир Путін також вважає, що Захід почав "не просто військову та інформаційну, а й економічну агресію" проти Росії, але ініціатори антиросійських санкцій самі себе карають.

Глава НАТО Єнс Столтенберг відповів на виступ Путіна, назвавши Росію агресором в "імперській загарбницькій війні". Він сказав, що шкодує про рішення Росії призупинити свою участь у двосторонньому договорі про контроль над ядерними озброєннями "Новий старт" і закликав Москву переглянути рішення.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло щонайменше 18 955 цивільних осіб. Але в організації вважають, що реальні цифри значно вищі.

CNN:

У виданні йдеться про символічну сутичку Байдена з Путіним після несподіваної для багатьох поїздки першого до України. Журналісти згадують, коли минулого разу Байден виступав з промовою в Польщі та протиставляють його нинішній очікуваний виступ та наскільки він перегукується з промовою Путіна.

Під час виступу Байден заявив, що "Україна ніколи не стане перемогою для Росії", виступаючи перед великою групою людей у ​​Варшаві, Польща, відзначаючи річницю вторгнення Росії в Україну. Він також сказав, що оскільки війна наближається до свого річного рубежу, наступні місяці й надалі будуть важкими для українців, коли вони захищатимуть свою країну.

Журналісти зауважують, що у своїй промові Байден 10 разів виділив президента Росії Володимира Путіна по імені, прямо переслідуючи російського лідера, який об’єднав світ за Україну. Тоді як Путін жодного разу не назвав імені Байдена у своїй довгій і войовничій промові з Москви раніше того ж дня.

Повідомляється про візит головного китайського дипломата Ван І до Москви напередодні річниці війни РФ проти України. Він прибув до російської столиці лише через кілька днів після того, як офіційні особи США публічно висловили занепокоєння щодо того, як подальше партнерство Китаю з Росією може вплинути на війну в Україні. Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена стурбована тим, що Пекін розглядає можливість посилити партнерство з Москвою, надаючи російським військовим "смертоносну підтримку", оскільки Росія готується до очікуваного нового наступу.

Цікавий аналіз нинішньої промови російського президента, у якій він проколов повітряну кулю очікування у своїй промові про стан союзу у вівторок. Він не оголошував воєнний стан і не оголошував нову хвилю військової мобілізації; він повторив ті самі рядки про своє обґрунтування вторгнення в Україну майже рік тому. І він не окреслив жодного бачення того, як може закінчитися розпочата ним війна. Але Путін зробив принаймні один заголовок, оголосивши, що Росія призупиняє свою участь у Новому договорі про скорочення ядерних озброєнь START.

Пропонується матеріал про те, яких руйнувань зазнала медична галузь в Україні через війну. Видання пише, що майже кожна 10 лікарня постраждала від нападів Росії. Майже через рік війни РФ посилює величезний тиск на українське цивільне населення, використовуючи вибухову зброю в міських районах і завдаючи шкоди ключовим службам, таким як енергетична мережа та система охорони здоров’я.

Розповідається також, як польські добровольці допомагають українцям воювати проти російських окупантів. Майже рік після того, як Росія вторглася в Україну, народ Польщі мобілізувався безпрецедентним чином у відповідь на війну по сусідству: майже 1,6 млн українських біженців зараз перебувають у Польщі, найбільше серед інших країн. Польща стала головною артерією для допомоги та зброї від західних союзників. А польська армія відіграє вирішальну роль в обороні НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібна "координація" для доставки зброї та боєприпасів на поле бою в умовах війни Росії. Його коментарі прозвучали після того, як президент Росії Володимир Путін подвоїв увагу на війну в Україні у своїй промові про стан нації, який виклав знайомий список виправдань для свого неспровокованого вторгнення, включаючи розширення НАТО.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Володимир Путін "готується до нової війни" у відповідь на звернення російського президента до нації. Столтенберг також зазначив, що альянс "дедалі більше стурбований" тим, що Китай планує підтримку Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна Росії в Україні була "стратегічним провалом у всіх відношеннях". Виступаючи разом із міністром закордонних справ Греції в Афінах, Блінкен попередив, що дозвіл вторгненню Росії в Україну "продовжуватись безкарно" відкриє "ящик Пандори".

Разом з тим, генеральний консул Польщі Адріан Кубіцький назвав рішення Путіна призупинити участь у Новому договорі про обмеження ядерної зброї – єдиному великому договорі з США про контроль над ядерними озброєннями – "невдалим кроком назад". Це символічний крок Путіна, й польська розвідка спостерігатиме, чи збільшить Росія свій ядерний потенціал.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю італійській газеті La Stampa повідомив, що "навряд чи" Італія передасть Україні винищувачі. За його словами, питання відправки винищувачів "поки що" не обговорювалося, але будь-яка така пожертва повинна здійснюватися в координації з союзниками Італії.

Також видання посилається на аналіз Інституту вивчення війни, який свідчить, що російські війська досягли поступових успіхів на сході України. Вони досягли певного прогресу навколо міста Бахмут і просуваються до важливої ​​матеріально-технічної цілі Куп’янська в Харківській області.

А генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав Росію та Україну сприяти проведенню в цьому місяці ротації незалежних експертів на Запорізькій атомній електростанції, яка затримується більше двох тижнів.

BBC:

Видання проаналізувало промову президента РФ до нації 21 лютого, що тривала майже дві години. Під час свого виступу Путін зробив низку тверджень щодо війни в Україні та різко критикував країни Заходу, детальніше тут.

Зауважується також, що у своїй щорічній промові глава РФ пропагує ескалацію, що стало вже його девізом, зокрема, погрози щодо відновлення ядерних випробувань.

Вторгнення Росії залишає токсичний слід на українській землі, забруднюючи посіви та створюючи серйозний довгостроковий ризик для здоров’я людей, пише медіа. Журналісти аналізують, який впливають бойові дії на аграрний сектор та екологію і яким чином можна вирішувати проблему.

Politico:

Журналісти підготували велику статтю про те, що Захід уникає великого питання про Україну. Подвійний рахунок Джо Байдена в Києві та Варшаві цього тижня є хорошою політичною оптикою в першу річницю найгіршої війни в Європі за 80 років. Мабуть, не чиїмось задумом, цей мальовничий зв’язок також корисно прояснює ставки для регіону та складний вибір, який стоять перед США та їхніми союзниками в найближчі місяці. Поки США та союзники не вирішать, як виглядає перемога Києва, в Європі навряд чи буде мир.

Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін у вівторок звинуватив країни Заходу в розпалюванні та підтримці війни в Україні, відкинувши будь-яку провину з Москви майже через рік після неспровокованого вторгнення Кремля до її сусіда, в результаті якого загинули десятки тисяч людей. У своєму зверненні до нації, яке довго відкладалося, Путін назвав Росію — і Україну — жертвами західної подвійної гри та сказав, що Росія, а не Україна, бореться за саме своє існування.

Також видання пише, що президент Джо Байден у вівторок провів свою двосторонню зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою з метою підтвердження міцності альянсу Сполучених Штатів з європейськими країнами. "Я б стверджував, що НАТО сильніше, ніж будь-коли", — сказав Байден під час виступу на початку зустрічі у Варшаві.

Gazeta Wyborcza:

Російські експерти після виступу Володимира Путіна перед нацією 21 лютого заявили, що президент РФ повністю відірваний від реальності. Путін прямо сказав елітам, що вони не можуть втекти з цього корабля. Що якщо корабель затоне, то разом з ним потонуть і вони, оцінює журналіст незалежного телеканалу "Дождь" Михайло Фішман.

Також висловлено думку про те, що сюрреалістична подія щорічного послання Володимира Путіна підтверджує, що ніякі переговори з ним неможливі. Що він досі в бункері, час від часу бреше і вірить в оману реальністю. "Ми не воюємо з українським народом. Києвом керує неонацистський режим. Не ми почали цю війну, а Захід – брехун", – сказав Путін, коли йому аплодувала переповнена Кремлівська зала.

Промова Путіна перед нацією – це фактично фестиваль обіцянок для відкриття кампанії напередодні майбутніх президентських виборів, зазначається у статті. У своєму щорічному зверненні Путін заявив, що Росія призупиняє свою участь в угоді про скорочення стратегічних ядерних озброєнь (СНО).

Китай має "мирний план" для Європи. Фактично її адресатами є країни Глобального Півдня, каже польське медіа. Головний зовнішньополітичний радник Сі Цзіньпіна Ван І прибув до Москви для обговорення ініціативи "політичного врегулювання кризи в Україні". Це вже побачили європейські дипломати.

Німецька преса вказує на символічне значення візиту Джо Байдена до Києва. Підтримка України, образа Володимиру Путіну, звернення до союзників і застереження Китаю. Крім того, розповідається, як люди президента США приховували свої плани відвідати Київ. Вперше в історії американський президент відвідав іншу країну, яка перебуває у стані війни і не контролюється американськими військами. Подорож Джо Байдена супроводжувалася особливими заходами безпеки.

"Я вірю, що винуватці військових злочинів будуть притягнуті до відповідальності", – заявив президент Європейської ради Шарль Мішель. Він наголосив, що поразка України не може бути варіантом, це означало б більш крихку Європу та менш безпечний і менш стабільний світ.

Також йдеться про те, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відвідує Мінськ і переговорює з Пекіном про мир в Україні.