Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Протягом декількох століть в Російській імперії та СРСР існував імперський синдром. Це основний базовий стан масової свідомості росіян. Ця основа існувала 300 років в Російській імперії, а до цього в Московському царстві. Потім, трішки трансформувавшись, вона існувала всі 74 роки історії СРСР. Після розпаду СРСР імперський синдром в Росії ненадовго притих. В перші роки правління Єльцина імперські апетити Росії не були дуже виражені. Коли Путін прийшов до влади, то зміг цей імперський синдром підняти зовсім на інший рівень і змінити його на відверто фашистський. Поза жодними сумнівами, у росіян сьогодні відверто фашистська свідомість", - пояснив Яковенко.

Політик зауважив, що ідеології в Росії немає. Оскільки, на його думку, ідеологія є образом майбутнього існування країни.

"В Росії існує унікальний фашизм без ідеології. Оскільки ідеологія є образом майбутнього існування держави. Російські пропагандистські ЗМІ крім ненависті, дебілізації та знищення свідомості суспільства нічого більше не можуть дати людям. Якщо звернути увагу, то всі 20 років правління Путіна на пропагандистських ЗМІ чути лише скиглення про те, що Росії потрібна ідеологія. Однак за весь цей період вони так і не змогли сформувати ідеологію для російського населення", - додав він.

Президент Путін у четвер, 7 липня, сказав, що Росія ще "серйозно поки що нічого не починала" і якщо Захід хоче перемогти армію РФ на полі бою то може спробувати.

Журналіст Станіслав Асєєв висловив думку, що імперські амбіції країни-агресорки Російської Федерації не обмежаться життям Володимира Путіна.

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