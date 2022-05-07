"Путлер, натяк зрозумілий?": у Києві з'явилась скульптура "Zaстрелись"

Про це повідомив користувач Facebook Володимир Яковлев на своїй сторінці.

Скульптура являє собою обличчя Путіна з пістолетом в роті та кулаком з пальцем на спусковому гачку.

"Історія знає, у військових злочинців два "путі" - суд або... Путлер, натяк зрозумілий?", - йдеться у підписі інсталяції.