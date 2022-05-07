"Путлер, натяк зрозумілий?": у Києві з'явилась скульптура "Zaстрелись"
У Києві навпроти Бессарабського ринку встановили тимчасову скульптуру "Zaстрелись", присвячену президенту РФ Володимиру Путіну
Про це повідомив користувач Facebook Володимир Яковлев на своїй сторінці.
Скульптура являє собою обличчя Путіна з пістолетом в роті та кулаком з пальцем на спусковому гачку.
"Історія знає, у військових злочинців два "путі" - суд або... Путлер, натяк зрозумілий?", - йдеться у підписі інсталяції.
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