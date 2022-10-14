English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Queen презентували раніше невідому пісню з Фредді Мерк’юрі, записану 34 роки тому

Queen презентували раніше невідому пісню з Фредді Мерк’юрі, записану 34 роки тому

14 жовтня, 2022 п'ятниця
11:12
Культура Фредді Меркʼюрі

Культовий британський рок-гурт Queen порадував фанатів, випустивши композицію "Face It Alone", яка була записана ще в 1988 році за участі вже покійного вокаліста Фредді Мерк'юрі

Пісня зʼявилась на офіційному YouTube-каналі Queen.

Новина, що трек, який раніше не був презентований слухачам, можуть видати назагал, зʼявилась влітку цього року. Про існування композиції "Face It Alone", записаної за участю Мерк'юрі, розповіли учасники гурту Queen Браян Мей і Роджер Тейлор. Тейлор назвав пісню "маленькою перлиною від Фредді, про яку ми начебто забули", а Мей додав: "Це красиво та зворушливо".

Вихід композиції "Face It Alone" як синглу готує фанів гурту до перевидання альбому The Miracle, запланованого на 18 листопада. The Miracle став 13-м альбомом гурту та передостанньою збіркою, що вийшла за життя легендарного Фредді Мерк’юрі. Альбом включатиме ще 6 раніше неопублікованих пісень та аудіозапис відвертих розмов учасників гурту на студійному майданчику в Лондоні та Монтре.

"Face It Alone" була записана у плідний період гурту в 1988 році, коли музиканти створили близько 30 треків, багато з яких так і не були випущені. Композиція була заново віднайдена, коли група, що займається продакшн-архівами, повернулась до сесій запису, щоб працювати над перевиданням The Miracle.

"Ми трохи забули про цей трек, - зізнається Роджер Тейлор. - Але ось він, ця маленька перлина. Це чудово, справжнє відкриття. Це дуже пристрасний твір".

Сингл стане першою піснею за участю Фредді Мерк’юрі, оприлюдненою за останні 8 років. 

"Я щасливий, що нашій команді вдалося знайти цей трек. Після всіх цих років приємно чути нас усіх чотирьох", - додав Браян Мей.

  • Фредді Мерк'юрі помер у листопаді 1991 року. Після його смерті гурт продовжив існування.  Вокалістами ставали Пол Роджерс, потім - Адам Ламберт. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
музика
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
13 жовтня, 2022 четвер
Голосування на Генасамблеї ООН показало ворогів і тих, хто зрадив дружбу з Україною
13 жовтня, 2022 четвер
На Полтавщині впали два українські літаки, - голова ОВА
окупанти
13 жовтня, 2022 четвер
Окупанти на Донеччині отримують розпорядження щодо тимчасового припинення наступу, - Генштаб ЗСУ
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 38.37
    Продаж 39.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
14 жовтня
11:51
на фото: Ярослав
"Будь, як Ярослав!": український воїн за два дні збив із ПЗРК "ігла" чотири крилаті ракети
11:36
Кримський міст
У РФ доручили відновити Кримський міст до липня
11:22
Ексклюзив
Сергій Згурець
Умов для несподіваного просування білоруських та російських військових з кордону Білорусі не існує, - Згурець
11:08
Український піротехнік
Мешканців Київщини попередили про вибухи: проводяться навчання і розмінування
11:05
Укрзалізниця
Укрзалізниця відновила поїзди до Краматорська
10:56
Куп'янськ, Харківщина, Харківська область,
Окупанти вдарили ракетами поблизу Чугуєва: є постраждалий
10:48
Ексклюзив
Оленівка Азовці
Абсолютно всі міжнародні організації граються в дипломатію з РФ, а у звільненні полонених допомагають окремі країни, - екскомандир полку "Азов" Жорін
10:44
Ексклюзив
карта війні в Україні
Зараз найгарячіший напрямок на Донеччині - Бахмут, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
10:26
Валерій Залужний
Поховали міф про непереможність армії РФ. Залужний привітав з Днем захисників та захисниць України потужним відео
10:26
Браслет з металу Азовсталі з підписом Залужного
Українці збирають 100 млн грн на "ловця іранських дронів": можна виграти браслет з металу Азовсталі з підписом Залужного та допомогти армії
10:14
"Дуже гарна новина - у Криму бавовна": Alyona Alyona та paashee випустили пісню про анексований півострів
10:04
OPINION
Віктор Каспрук
"Героїчна гнучкість" Ірану - співучасть у російських воєнних злочинах
09:51
ЗСУ тримають оборону
"Українский воїне, знаю, що тобі дуже важко, та ти наближаєш перемогу": Зеленський привітав з Днем захисників і захисниць України
09:46
На відео:Надія Бабкіна в Маріупольському драматичному театрі
Путіністка Бабкіна приїхала у розбомблений Росією театр у Маріуполі та заявила, що він завжди був російським
09:33
окупанти орки війська рф
Війська РФ з початку липня змогли захопити лише два села, - британська розвідка
09:29
Втрати окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 64,3 тис. окупантів, 2521 танк і 1199 безпілотників
09:17
Ексклюзив
В ніч на 14 жовтня знищено шість ворожих дронів-камікадзе над південними регіонами, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
09:00
Огляд
На фото: кадр з фільму "Максим Оса"
Козаки без шароварщини та південнокорейський романтичний трилер: що дивитись на вихідних
09:00
діти війна жертви
В Україні від російських обстрілів загинуло 423 дитини з початку повномасштабної війни
08:54
Контрнаступ ЗСУ
Україна вже наступного тижня може відвоювати Херсон, - Financial Times
08:51
Ексклюзив
Ізюм після загарбників
Ізюм не зовсім готовий до зими, людям пропонують добровільну евакуацію, - заступник міського голови
08:23
гаубиця FH-70
ЗСУ знищили понад 19 районів зосередження окупантів, 5 крилатих ракет та 9 БПЛА
08:19
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти використовують ЗАЕС як базу для розміщення особового складу, - Генштаб
08:00
OPINION
Микола Княжицький
Сьогодні українці стали обраним народом, а українські воїни - лицарями світла, лицарями Богородиці
07:57
Над Дніпропетровщиною ППО збила чотири дрони-камікадзе, утім окупантам вдалося обстріляти область, є постраждалий
07:43
погода осінь
Туман, мінлива хмарність, але тепло: погода в Україні сьогодні
07:42
Естонія
Естонія вважає, що умовою для переговорів України з РФ має стати згода на компенсацію збитків унаслідок війни
07:20
Оновлено
Запоріжжя
Росія атакує Запоріжжя: три влучання ракетами С300 в об’єкти інфраструктури
07:00
Ваш щоденний подвиг назавжди залишиться взірцем любові до країни, - Костянтин Жеваго привітав українців з Днем Захисника
06:52
мобілізація рф солдати орки
У РФ почали критикувати військове командування через загибель в Україні мобілізованих, - ISW
06:30
Реджеп Таїп Ердоган
Парламент Туреччини проголосував за ув’язнення через поширення "дезінформації"
06:13
Білорусь солдати
Білоруські ЗМІ повідомляють, що Лукашенко проводить приховану мобілізацію
05:45
"Минай" - "Металіст"
УПЛ: розклад 7-го туру чемпіонату України з футболу
05:43
Starlink
SpaceX відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні, - CNN
05:08
Авіація ЗСУ
Українська авіація обстріляла ППО росіян на Херсонщині
04:50
росія флот
Росія збільшила кількість ракет у Чорному морі. ОК "Південь" попереджає про загрозу
04:36
гаубиця FH-70
На південному фронті відбувся стрілецький бій між ЗСУ та ДРГ. Росіяни з втратами відступили
04:08
Українська ППО ЗСУ
ППО збила крилату ракету над Одеською областю
02:32
лукашенко з путіним
Білорусь ввела "режим контртерористичної операції"
01:52
міни
На Сумщині вантажівка наїхала на міну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV