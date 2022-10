Пісня зʼявилась на офіційному YouTube-каналі Queen.

Новина, що трек, який раніше не був презентований слухачам, можуть видати назагал, зʼявилась влітку цього року. Про існування композиції "Face It Alone", записаної за участю Мерк'юрі, розповіли учасники гурту Queen Браян Мей і Роджер Тейлор. Тейлор назвав пісню "маленькою перлиною від Фредді, про яку ми начебто забули", а Мей додав: "Це красиво та зворушливо".

Вихід композиції "Face It Alone" як синглу готує фанів гурту до перевидання альбому The Miracle, запланованого на 18 листопада. The Miracle став 13-м альбомом гурту та передостанньою збіркою, що вийшла за життя легендарного Фредді Мерк’юрі. Альбом включатиме ще 6 раніше неопублікованих пісень та аудіозапис відвертих розмов учасників гурту на студійному майданчику в Лондоні та Монтре.

"Face It Alone" була записана у плідний період гурту в 1988 році, коли музиканти створили близько 30 треків, багато з яких так і не були випущені. Композиція була заново віднайдена, коли група, що займається продакшн-архівами, повернулась до сесій запису, щоб працювати над перевиданням The Miracle.

"Ми трохи забули про цей трек, - зізнається Роджер Тейлор. - Але ось він, ця маленька перлина. Це чудово, справжнє відкриття. Це дуже пристрасний твір".

Сингл стане першою піснею за участю Фредді Мерк’юрі, оприлюдненою за останні 8 років.

"Я щасливий, що нашій команді вдалося знайти цей трек. Після всіх цих років приємно чути нас усіх чотирьох", - додав Браян Мей.

Фредді Мерк'юрі помер у листопаді 1991 року. Після його смерті гурт продовжив існування. Вокалістами ставали Пол Роджерс, потім - Адам Ламберт.

