Рада може на наступному пленарному тижні розглянути пропозиції Зеленського про відновлення роботи ВККС, - Веніславський

Про це повідомив представник президента України в Конституційному суді України Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), передає "Цензор.НЕТ".



"Думаю, що на наступному пленарному тижні у нас є всі підстави розглянути і врахувати пропозиції президента, і очікувати, що закон буде підписаний головою Верховної Ради і президентом, вступить в силу і ми розблокуємо процес роботи ВККС", - сказав Веніславський.



Разом з тим, він додав, що застосування президентом вето щодо даного законопроєкту є реакцією на те, що в ньому дійсно було допущено кілька неточностей, а з іншого боку - "через зусилля політичних опонентів, які системно виступають проти судової реформи, виникла колізія між двома нормами щодо участі міжнародних експертів і порядку прийняття ними рішення в конкурсній комісії".



"Якщо прочитати уважно вето президента, то пропозиції якраз і спрямовані на удосконалення та покращення тексту закону", - додав Веніславський.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає реформу судів в Україні.