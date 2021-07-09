Рада може на наступному пленарному тижні розглянути пропозиції Зеленського про відновлення роботи ВККС, - Веніславський
Верховна Рада може на наступному пленарному тижні з 13 по 16 липня розглянути пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС)
Про це повідомив представник президента України в Конституційному суді України Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), передає "Цензор.НЕТ".
"Думаю, що на наступному пленарному тижні у нас є всі підстави розглянути і врахувати пропозиції президента, і очікувати, що закон буде підписаний головою Верховної Ради і президентом, вступить в силу і ми розблокуємо процес роботи ВККС", - сказав Веніславський.
Разом з тим, він додав, що застосування президентом вето щодо даного законопроєкту є реакцією на те, що в ньому дійсно було допущено кілька неточностей, а з іншого боку - "через зусилля політичних опонентів, які системно виступають проти судової реформи, виникла колізія між двома нормами щодо участі міжнародних експертів і порядку прийняття ними рішення в конкурсній комісії".
"Якщо прочитати уважно вето президента, то пропозиції якраз і спрямовані на удосконалення та покращення тексту закону", - додав Веніславський.
- Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає реформу судів в Україні.
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