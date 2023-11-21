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Рада перейменувала Верховний Суд України у Верховний Суд. Подробиці

21 листопада, 2023 вiвторок
18:32
Суспільство Верховний суд України

​​​​​​​Верховна Рада України 21 листопада ухвалила внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", привівши його у відповідність до рішення Конституційного Суду України

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк

За відповідні зміни проголосував 251 народний депутат.

Проголосований закон, зокрема, врегулював подальшу долю суддів Верховного Суду України, Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ (ВССУ), Вищого господарського суду (ВГСУ) та Вищого адміністративного суду (ВАСУ). Внаслідок судової реформи, прийнятої 2016 року, вони не здійснювали правосуддя та перебували в процесі ліквідації з грудня 2017-го. Відповідно до ухваленого закону, 2017 року розпочався не процес ліквідації ВСУ, а процес його "перейменування". Відтак із прикінцевих положень закону та інших пунктів було виключено норму про ліквідацію Верховного Суду України. 

"Судді Верховного Суду продовжуватимуть виконувати свої обов'язки до звільнення або припинення повноважень. Голова ВС має право переводити суддів до Касаційного суду. Також суддів вищих спеціалізованих судів має перевірити Вища кваліфікаційна комісія суддів України щодо питань компетентності, професійної етики та доброчесності", – розповів Гончаренко.

Як уточнили подробиці в Судово-юридичній газеті, до другого читання в законопроєкт додали норму, яка розширює повноваження Верховного Суду (створеного внаслідок судової реформи). Так, відповідно до змін голова Верховного Суду у 20-денний строк з дня набуття чинності новим законом повинен буде зарахувати суддів Верховного Суду України, які на цей момент перебувають у штаті ВСУ, до штату Верховного Суду – в касаційний суд тієї спеціалізації, яка відповідає спеціалізації судової палати ВСУ, в якій такий суддя здійснював правосуддя. 

Працівників апарату Верховного Суду України, повноваження яких не припинені, за особистою заявою переводять на рівнозначні посади в апараті Верховного Суду, за умови наявності рівнозначних вакантних посад, у порядку, встановленому законом, без обов’язкового проведення конкурсу.  

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ,  за рівнем грошового забезпечення прирівняють до суддів Вищого антикорупційного суду

Ухвалений закон визначає, що судді ВССУ, ВГСУ, ВАСУ можуть бути переведені до апеляційного суду чи місцевого суду, що відповідає спеціалізації такого судді, без проведення конкурсу. Переведення здійснює Вища рада правосуддя на підставі особистої заяви судді протягом 30 днів з дня її надходження, незалежно від наявності у відповідному суді вакантної посади судді.

Якщо ж суддя не подав таку заяву, Вища рада правосуддя пропонує йому переведення до апеляційного суду, що відповідає його спеціалізації та визначений Вищою радою правосуддя самостійно, в якому є вакантна посада судді. А незгода з таким переведенням є підставою для звільнення судді з посади. 

Рішення про переведення Вища рада правосуддя ухвалює без надання рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Судді ВССУ, ВГСУ, ВАСУ, переведені до інших судів, а також ті, які виявили бажання звільнитися у відставку, за статусом, рівнем грошового забезпечення та рівнем соціально-побутового забезпечення прирівнюються до суддів вищих спеціалізованих судів. Тобто, до суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Новий закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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