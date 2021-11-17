Рада поширила дію закону про запобігання корупції на керівництво і посадовців Фонду соцстрахування та Пенсійного фонду

За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 305 нардепів, передає Еспресо.TV.



До переліку осіб, на яких поширюється закон "Про запобігання корупції", додали посадових та службових осіб Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду, органів влади АР Крим та членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду і Наглядової ради Пенсійного фонду.



До ухвалення рішення закон поширювався на уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (президент, народні депутати, поліцейські, генеральний прокурор, професійні судді), на осіб, які надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керівники, незалежні посередники), а також на неслужбових осіб, які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією.



У пояснювальній записці стверджується, що зміни до законопроєкту необхідні для "прозорого врегулювання" конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, фінансового контролю та інших вимог Закону України "Про запобігання корупції" до посадовців Фонду соцстрахування та Пенсійного фонду.

Нагадаємо, 26 жовтня 2014 року набув чинності Закон України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 року.