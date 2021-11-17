Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Рада поширила дію закону про запобігання корупції на керівництво і посадовців Фонду соцстрахування та Пенсійного фонду

Рада поширила дію закону про запобігання корупції на керівництво і посадовців Фонду соцстрахування та Пенсійного фонду

17 листопада, 2021 середа
13:49
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада у середу, 17 листопада, ухвалила законопроєкт №5881-1 зі змінами до закону "Про запобігання корупції", що передбачають поширення дії закону на керівництво і посадовців Фонду соцстрахування та Пенсійного фонду

За ухвалення законопроєкту в цілому проголосували 305 нардепів, передає Еспресо.TV.

До переліку осіб, на яких поширюється закон "Про запобігання корупції", додали посадових та службових осіб Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду, органів влади АР Крим та членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду і Наглядової ради Пенсійного фонду.

До ухвалення рішення закон поширювався на уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (президент, народні депутати, поліцейські, генеральний прокурор, професійні судді), на осіб, які надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керівники, незалежні посередники), а також на неслужбових осіб, які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією.

У пояснювальній записці стверджується, що зміни до законопроєкту необхідні для "прозорого врегулювання" конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, фінансового контролю та інших вимог Закону України "Про запобігання корупції" до посадовців Фонду соцстрахування та Пенсійного фонду.

  • Нагадаємо, 26 жовтня 2014 року набув чинності Закон України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
корупція
закон
Пенсійний фонд
соцстрахування
Читайте також:
16 листопада, 2021 вiвторок
Боснія і Герцеговина - Україна 0:2: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору ЧС-2022
збірна України
17 листопада, 2021 середа
ЧС-2022: з ким Україна може зустрітись у плей-офф
16 листопада, 2021 вiвторок
ЧС-2022: Визначилися потенційні суперники збірної України у плей-офф відбору
Київ
+1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.39
    Купівля 26.39
    Продаж 26.64
  • EUR
    Купівля 29.82
    Продаж 30.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
17 листопада
15:51
збірна України
Разом ми сила: Зінченко показав, як збірна України святкувала вихід до плей-офф ЧС-2022
15:45
Instagram
Instagram почав використовувати відеоавторизацію для перевірки акаунтів
15:38
Денис Шмигаль
Шмигаль пояснив, як нараховуватимуть тисячу грн для вакцинованих
15:27
Майріс Брієдіс
Найскладніший суперник Усика розповів, як "накидав" у спарингу Віталію Кличку та отримав погрозу від його брата
15:10
коронавірус
Німеччина та Чехія зареєстрували нові максимуми заражень за весь час пандемії
14:59
На лінії розмежування з ОРЛО затримали окупанта з автоматом і військовим квитком "ЛНР"
14:39
PR
Сучасне лікування – сучасним людям
14:34
Янукович
Злочини Януковича під час Майдану: ДБР завершило розслідування
14:33
Річард Коммі
Наступний суперник розповів, на яку проблему Ломаченка йому "відкрив очі" Лопес
14:20
верховна рада
Рада ухвалила закон про соціальний захист медичних працівників, які постраждали від COVID-19
14:11
Кабмін призначив очільницю Національної служби здоров'я
14:00
"Сприяння безпеці та суверенітету": міністр оборони Швеції заявив про готовність відправити до України військових
14:00
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі після зриву обов'язкового захисту вирішив негайно провести бій з Усиком
13:33
Верховна Рада
Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄІБ про модернізацію Укрпошти
13:23
Гліб Бабіч
"Поки Європа "глибоко занепокоєна", нам треба розраховувати на свої сили", − учасник російсько-української війни Гліб Бабіч
13:04
Верховна Рада
Рада ухвалила зміни до кримінального й адміністративного законодавства щодо роботи Бюро економічної безпеки
13:01
Сергій Дерев'янченко (справа) та Геннадій Головкін
WBC примусила непереможного мексиканця зустрітися з українцем, який дав бій Головкіну
13:00
Бої на кордоні Азербайджану та Вірменії: країни розповіли про нові втрати
12:54
Автопортрет Фріди Кало
Автопортрет Фріди Кало придбали за рекордні $34,9 млн
12:53
Наслідки обстрілу села Невельське
Окупанти вдруге за тиждень обстріляли село на Донеччині
12:41
відновлення навчання
У Києві школярі з 22 листопада навчатимуться очно, - Кличко
12:22
Олександр Беспутін (ліворуч) та Василь Ломаченко
Українець проведе бій за титул WBC Silver, який виводить на скандального російського друга Ломаченка
12:19
Віктор Ляшко
МОЗ планує посилити карантинні обмеження для "жовтої" зони
12:11
Байден заборонив в'їзд до США чиновникам Нікарагуа
12:08
ліки
Рада запровадила штрафи за продаж ліків дітям
11:51
Горішні Плавні
Горішні Плавні – найчистіше промислове місто в Україні, найбільш забруднене – Кам’янське
11:45
Віталій Кличко
“Вимушений крок”: Кличко прокоментував підвищення тарифів у транспорті Києва
11:35
Артем Довбик
Гол Довбика допоміг збірній Україні встановити історичне досягнення
11:30
ОБСЄ
ОБСЄ зафіксувала в зоні ООС близько тисячі порушень "тиші" упродовж доби
11:17
Людмила Денісова з Нікою Кіпшидзе
До Саакашвілі не пускають особистого лікаря, - Денісова
11:01
Артем Далакян (праворуч) та Луїс Консепсьон
Український боксер влаштував дуель поглядів перед чемпіонським боєм у Києві
10:58
Держкіно передали в управління уряду
10:52
Газпром
Газпром не планує збільшувати постачання газу до ЄС у найближчі місяці, - очільник Оператора ГТС
10:35
Тайсон Ф'юрі
WBC відмовилася санкціонувати чемпіонський бій Ф'юрі
10:27
Ковід в Німеччині
У Німеччині посилюють обмеження для невакцинованих від коронавірусу
10:15
Володимир Зеленський
Кримська платформа, безпека в Чорному морі, звільнення українців з полону РФ: Зеленський поговорив телефоном із Ердоганом
10:12
Віталій Ярема
Віталій Ярема: хочу нагадати тим, хто зараз вислужується перед владою, – прийде час, коли доведеться відповідати
10:01
Сауль Альварес
Найкращий боксер світу перескочить через категорію та битиметься за титул, яким володів Усик
09:50
Північний потік-2
Віталій Портников: У “Північного потоку-2” знову проблеми
09:44
Резніков зустрівся з міністром оборони Британії: обговорили агресію РФ, співпрацю України з НАТО й розвиток ВМС ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV