Рада прийняла за основу законопроєкт, яким уточнила повноваження Кабміну та військового керівництва під час воєнного стану

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За проголосувало 308 нардепів.



Законопроєкт передбачає:

врегулювання питання повноважень Кабінету Міністрів та військового командування щодо виконання правового режиму воєнного стану;

уточнення повноваження органів військового управління ЗСУ, у тому числі Командування Сил спеціальних операцій, яке є організатором руху опору;

врегулювання питання виплат особам, що проходять військову службу під час особового періоду;

врегулювання щодо підпорядкування Національної гвардії під час воєнного стану.

29 липня президент Володимир Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності ЗСУ до 261 тис. осіб