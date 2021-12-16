Рада прийняла за основу законопроєкт, яким уточнила повноваження Кабміну та військового керівництва під час воєнного стану
Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт про зміну до рядів законів щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За проголосувало 308 нардепів.
Законопроєкт передбачає:
- врегулювання питання повноважень Кабінету Міністрів та військового командування щодо виконання правового режиму воєнного стану;
- уточнення повноваження органів військового управління ЗСУ, у тому числі Командування Сил спеціальних операцій, яке є організатором руху опору;
- врегулювання питання виплат особам, що проходять військову службу під час особового періоду;
- врегулювання щодо підпорядкування Національної гвардії під час воєнного стану.
29 липня президент Володимир Зеленський підписав закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності ЗСУ до 261 тис. осіб
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