Рада скасувала вільну економічну зону в окупованому Криму

Про це повдіомляє Еспресо.TV.



За ініціативу проголосувало 328 депутатів.



"Закон скасовує режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України і встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією. Крім того, Закон унормовує порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території і забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб", - йдеться в повідомленні на сайті Ради.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb