Рада скасувала вільну економічну зону в окупованому Криму
Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про скасування вільної економічної зони в окупованому Криму
Про це повдіомляє Еспресо.TV.
За ініціативу проголосувало 328 депутатів.
"Закон скасовує режим вільної економічної зони "Крим" на тимчасово окупованій території України і встановлює особливості економічних відносин на тимчасово окупованій території з урахуванням обмежень, викликаних окупацією. Крім того, Закон унормовує порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території і забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб", - йдеться в повідомленні на сайті Ради.
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