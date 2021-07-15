Рада схвалила законопроєкт про заборону знущання над тваринами

Про це передає Еспресо.TV.

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)".

За проголосували 285 народних депутатів.

Законопроєктом забороняється бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати їх як призи, нагороди чи премії, завдавати тваринам болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров'ю та загальному стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний струм.

Документом також встановлюється заборона винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Також забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Також забороняється утримувати диких тварин в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках. Зокрема, йдеться про левів, тигрів, ведмедів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги, і до Списку II Бернської конвенції (Конвенції про охорону дикої флори та фауни). Окрім цього, забороняється надавати фотопослуги з дикими тваринами, окрім зоопарків, цирків і дельфінаріїв, а також використовувати тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування.

Проєктом закону забороняються всі види вирубок лісу за периметром охоронних ділянок у лісах навколо місць проживання та розмноження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в радіусі 500 м.

Документ також передбачає, що здійснювати контроль над дотриманням вимог у сфері захисту тварин від жорстокого поводження і вживати відповідних заходів у разі порушення законодавства у цій сфері в межах своєї компетенції має Національна поліція.

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