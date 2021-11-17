Рада ухвалила зміни до кримінального й адміністративного законодавства щодо роботи Бюро економічної безпеки

Відповідне рішення нардепи ухвалили 239 голосами, передає Еспресо.TV.



Згідно з Законом про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України

визначена основна та додаткова підслідність Бюро економічної безпеки;

закріплені повноваження для здійснення оперативними підрозділами бюро негласних слідчих (розшукових) дій, а також внесені інші зміни задля належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки;

збільшено штраф за ухилення від сплати податків, зборів, платежів до 85-119 тис. гривень.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки було створене 12 травня 2021 року.

22 вересня Верховна Рада перенесла запуск Бюро економічної безпеки на два місяці.

Бюро економічної безпеки має запрацювати 25 листопада 2021 року.

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