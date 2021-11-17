Рада ухвалила зміни до кримінального й адміністративного законодавства щодо роботи Бюро економічної безпеки
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3959-1 про зміни до законодавства, що регулюють діяльність Бюро економічної безпеки
Відповідне рішення нардепи ухвалили 239 голосами, передає Еспресо.TV.
Згідно з Законом про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України
- визначена основна та додаткова підслідність Бюро економічної безпеки;
- закріплені повноваження для здійснення оперативними підрозділами бюро негласних слідчих (розшукових) дій, а також внесені інші зміни задля належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки;
- збільшено штраф за ухилення від сплати податків, зборів, платежів до 85-119 тис. гривень.
- Нагадаємо, Бюро економічної безпеки було створене 12 травня 2021 року.
- 22 вересня Верховна Рада перенесла запуск Бюро економічної безпеки на два місяці.
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