Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"ВРУ заборонила російські книжки. Треба прибрати їх з полиць магазинів!" - шириться дезінформація, утім насправді рада заборонила саме видавати, вивозити та розповсюджувати в Україні видавничої продукції з Білорусі, Росії, тимчасово окупованих територій та книжки автори яких стали громадянами РФ з 1991 року. Утім ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.



Ще один фейк: "Я українець, але мої книжки друкуються російською мовою в Білорусі. Доведеться знищувати тираж".



У ЦПД наголошують, що це неправда, адже якщо книжка написана російською, але її написав не громадянин Росії та вона не підпадає під інші законодавчі обмеження, то її можна завозити, але лише за наявності спеціального дозволу.



Чи діятиме дозвіл на ввезення російських книжок та журналів, який видали раніше - в РНБО відповідають: "Заборона на ввезення видавничої продукції РФ стосується всіх без винятку. Раніше видані дозволи на ввезення російських книжок та журналів з ухваленням Закону анулюються".

Міністерство культури розпочало процес вилучення пропагандистської російської літератури із бібіліотек України.

У Мангуші та Нікольському, що на Донеччині, окупанти знищують україномовні книжки, зокрема історію та літературу. Петро Андрющенко наголошує, що невдовзі загарбники візьмуться й за бібліотеки Маріуполя. Також у мелітопольській дитячій бібліотеці начебто знайшли склад нацистської літератури.

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