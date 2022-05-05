Мінкульт вилучить пропагандистські російські книжки з українських бібліотек

Про це Мінкульт повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Їх планують замінити якісною україномовною літературою й книгами українських видавництв.

"Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів. Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва", – пояснює заступниця міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.

Серед інших вилучатимуть книжки, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Також книжки підсанкційних видавництв та авторів, які публічно підтримали агресію проти України.

"Бібліотекам рекомендується створити дорадчі органи, які зокрема, надаватимуть рекомендації щодо актуалізації бібліотечних фондів в умовах збройної агресії російської федерації проти України", – додають у Міністерстві.

ОГПУ оголосив підозру в колабораціонізмі директорці коледжу Мелітополя, яка очолила "відділ освіти" окупантів і наказала школам перейти на російську навчальну програму.

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