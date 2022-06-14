Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося "підрізати крила" російським ракетам. Частину ракет, які окупанти спрямували проти наших міст, вдалося збити. І це – врятовані життя. Це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях", - сказав Зеленський.

Він додав, що влада повторює партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.

"У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба саме в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами", - додав президент.

За його словами, перші запити на протиракетні системи були зроблені задовго до повномасштабного вторгнення.

"Цього тижня буде багато різних важливих переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо і в Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть іще небезпечніші. Вони в рази менш точні, а отже, у рази більше загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам", - підсумував він.

14 червня вдень було збито крилату ракету над Хмельницькою областю, а також ракети над Тернопільщиною та Львівщиною. Також сили ППО збили російську ракету над Франківщиною. У Львівській області внаслідок падіння ракети зазнав пошкоджень об’єкт цивільної інфраструктури – цегельня. Постраждали шестеро осіб, серед яких дитина.

У проміжку від 12:20 до 13:20 Повітряні Сили Збройних Сил України збили три крилаті ракети (ймовірно "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря.