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Головна війна з Росією "Ракети РФ загрожують саме житлу і цивільним об'єктам": Зеленський заявив, що затягування постачань Україні зброї не можна виправдати

"Ракети РФ загрожують саме житлу і цивільним об'єктам": Зеленський заявив, що затягування постачань Україні зброї не можна виправдати

14 червня, 2022 вiвторок
22:49
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

"Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося "підрізати крила" російським ракетам. Частину ракет, які окупанти спрямували проти наших міст, вдалося збити. І це – врятовані життя. Це врятована інфраструктура.  Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях", - сказав Зеленський. 

Він додав, що влада повторює партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.

"У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба саме в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. Буду постійно наголошувати на цьому, говорячи з нашими партнерами", - додав президент.

За його словами, перші запити на протиракетні системи були зроблені задовго до повномасштабного вторгнення.

"Цього тижня буде багато різних важливих переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо і в Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть іще небезпечніші. Вони в рази менш точні, а отже, у рази більше загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам", - підсумував він.

  • 14 червня вдень було збито крилату ракету над Хмельницькою областю, а також ракети над Тернопільщиною та Львівщиною. Також сили ППО збили російську ракету над Франківщиною. У Львівській області внаслідок падіння ракети зазнав пошкоджень об’єкт цивільної інфраструктури – цегельня. Постраждали шестеро осіб, серед яких дитина. 
  • У проміжку від 12:20 до 13:20 Повітряні Сили Збройних Сил України збили три крилаті ракети (ймовірно "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря.

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зброя
Володимир Зеленський
військова допомога
Військові новини
протиракетна оборона
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