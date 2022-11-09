Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Під ураження авіації потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Генштаб повідомляє, що на різних напрямках українські воїни збили 5 БпЛА “Шахед” та 2 “Орлани”.

Генштаб повідомив, що протягом 9 листопада окупанти завдали 8 ракетних, 10 авіаційних ударів та здійснили понад 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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