Ракетні війська та артилерія ЗСУ за добу вразили 6 районів скупчення окупантів і їхньої техніки
Протягом 9 листопада авіація ЗСУ завдала по окупантах 4 удари, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Під ураження авіації потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за поточну добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.
Генштаб повідомляє, що на різних напрямках українські воїни збили 5 БпЛА “Шахед” та 2 “Орлани”.
- Генштаб повідомив, що протягом 9 листопада окупанти завдали 8 ракетних, 10 авіаційних ударів та здійснили понад 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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