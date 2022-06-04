Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



"В мене є сумна інформація про те, що робиться у селищі Студенок біля міста Святогірськ на Донеччині. Я сьогодні зв'язувався з людьми, які там залишилися. Так от, там рашисти обирають гарні будинки та виносять все, що можна винести. Потім туди під'їжджає танк і просто розстрілює будівлю. Розстрілювати порожні будинки, після того, як пограбували – це поза мораллю" – зазначив депутат міськради.



Миколо Довбня вважає, що виходячи з таких вчинків російських військ, Росія сама принижує себе як тільки може, нижче принизити неможливо.



"Розстрілюють будинки, щоб потім не було наслідків їх мародерства, таке собі роблять алібі. Начебто це потрапив випадковий снаряд і все знищив. До того ж не відомо чий снаряд влучив, а потім рашисти все спишуть на ЗСУ" – пояснив Довбня.

На Донеччині внаслідок російського обстрілу 4 червня загорівся дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври УПЦ МП

На Донеччині й Луганщині 3 червня росіяни вбили 4 людей, 4 поранили, пошкодили 47 будинків і лінію електропередач