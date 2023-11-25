"Реальна історія": МВС оприлюднило понад тисячу кримінальних справ періоду Голодомору 1932-1933 років

Про це інформує МВС та очільник міністерства Ігор Клименко.

Вказано, що МВС передало оцифровані копії документів Музею Голодомору.

"Я б дуже хотіла, щоб ті матеріали, які сьогодні відкриті, дали поштовх для серйозних історичних правових та інших наукових досліджень. Це дуже серйозний пласт для досліджень фізіологів, психіатрів. Це доведення людини до канібалізму. Я б дуже хотіла, щоб наше суспільство через таку призму прийняло ці факти. Люди, які вдавалися до канібалізму - це жертви Голодомору", - зазначила Державна секретарка МВС Інна Ящук.

Як розповідають у міністерстві, особливістю усіх справ є їхня політизація та фальсифікація. Тобто формально вони відповідають законодавству: проводили розслідування, встановлювали факт злочину та виявляли винних. Однак механізми штучного голоду та факт доведення людей до відчаю та збожевоління в матеріалах справ не документується.

У висновках психіатричних експертиз медики писали, наприклад, як у справі від травня 1933 року щодо обвинувачення жінки, на ім'я Марцеліна Антонівна, "вигляд туповатий, очі блищать", замість того, аби робити реальну експертизу. Таким чином СРСР засуджував за вбивства людей, яких доводив до канібалізму.

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Серед оприлюднених документів є кримінальна справа Сторчеус Анни Іванівни: через голод померли її троє дітей та чоловік. Останню дитину - дівчинку Надію, жінка вбила та з'їла.

"Є випадок, що колгоспниця с. Рекеченец Юзвак Наталка зарізала і з’їла своїх двох дітей, одну ще на Пасху. Зараз хто її запитає, де твої діти, нащо ти їх з’їла, вона каже: "Не твоє діло, не могла на їхню муку дивитись і нужди мене заставили це зробити. А ви розстріляйте мене, хай я не мучусь, ось до чого голодна смерть доводить", - йдеться вже в іншому документі.

Фото: t.me/Klymenko_MVS/508

"Явище канібалізму набуло поширення у пік Голодомору, проте у справах голод замовчується, як такий. Натомість у матеріалах справ просліджується очевидний фокус режиму - люди, які звинувачені в канібалізмі, не хотіли вступати до колгоспів або мали недостатньо трудоднів. Також, жертвами режиму ставали українці, які мали "невідповідне" класове та соціальне походження", - йдеться у повідомленні.