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"Реальна історія": МВС оприлюднило понад тисячу кримінальних справ періоду Голодомору 1932-1933 років

25 листопада, 2023 субота
22:15
Суспільство Голодомор

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило 1022 архівні кримінальні справи періоду Голодомору 1932-1933 років у межах проєкту "Реальна історія": більшість з них стосуються канібалізму

  • Кримінальна справа, Голодомор
  • Кримінальна справа, Голодомор

Про це інформує МВС та очільник міністерства Ігор Клименко. 

Вказано, що МВС передало оцифровані копії документів Музею Голодомору. 

"Я б дуже хотіла, щоб ті матеріали, які сьогодні відкриті, дали поштовх для серйозних історичних правових та інших наукових досліджень. Це дуже серйозний пласт для досліджень фізіологів, психіатрів. Це доведення людини до канібалізму. Я б дуже хотіла, щоб наше суспільство через таку призму прийняло ці факти. Люди, які вдавалися до канібалізму - це жертви Голодомору", - зазначила Державна секретарка МВС Інна Ящук.

Як розповідають у міністерстві, особливістю усіх справ є їхня політизація та фальсифікація. Тобто формально вони відповідають законодавству: проводили розслідування, встановлювали факт злочину та виявляли винних. Однак механізми штучного голоду та факт доведення людей до відчаю та збожевоління в матеріалах справ не документується.

У висновках психіатричних експертиз медики писали, наприклад, як у справі від травня 1933 року щодо обвинувачення жінки, на ім'я Марцеліна Антонівна, "вигляд туповатий, очі блищать", замість того, аби робити реальну експертизу. Таким чином СРСР засуджував за вбивства людей, яких доводив до канібалізму.

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Серед оприлюднених документів є кримінальна справа Сторчеус Анни Іванівни: через голод померли її троє дітей та чоловік. Останню дитину - дівчинку Надію, жінка вбила та з'їла.

"Є випадок, що колгоспниця с. Рекеченец Юзвак Наталка зарізала і з’їла своїх двох дітей, одну ще на Пасху. Зараз хто її запитає, де твої діти, нащо ти їх з’їла, вона каже: "Не твоє діло, не могла на їхню муку дивитись і нужди мене заставили це зробити. А ви розстріляйте мене, хай я не мучусь, ось до чого голодна смерть доводить", - йдеться вже в іншому документі. 

Кримінальна справа, Голодомор

Фото: t.me/Klymenko_MVS/508

"Явище канібалізму набуло поширення у пік Голодомору, проте у справах голод замовчується, як такий. Натомість у матеріалах справ просліджується очевидний фокус режиму - люди, які звинувачені в канібалізмі, не хотіли вступати до колгоспів або мали недостатньо трудоднів. Також, жертвами режиму ставали українці, які мали "невідповідне" класове та соціальне походження", - йдеться у повідомленні. 

  • 25 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів. Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння, ставлять символічні горщики з зерном і запалюють свічки. 
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