Мариновані кабачки з кетчупом "чилі": хрумкий та пікантний рецепт

Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто любить експериментувати з новими смаками і шукати оригінальні способи зберігання овочів на зиму.

Консервовані кабачки стають ще більш ароматними і насиченими завдяки використанню гострого кетчупу, який додає страві неповторний смаковий акцент. Дотримуючись простих кроків цього рецепту, ви зможете приготувати смачну закуску, яка стане відмінним доповненням до будь-якого столу та здивує ваших гостей своєю унікальністю.

Кабачки з кетчупом "чилі" на зиму

Інгредієнти (на дві літрові банки):

кабачки – 1.1 кг

часник – 4 зубчики

духмяний перець - 6 горошин

кріп – 4 гілочки

петрушка – 4 гілочки

лаврові листи – 2 шт.

вода – 800 мл

цукор - 1 ст. л.

сіль - 1 ст. л.

кетчуп "чилі" – 150 мл

столовий оцет 9% - 1 ст. л.

Покроковий рецепт кабачків з кетчупом "чилі":

Кабачки ретельно вимийте, видаліть хвостики та наріжте кружечками або брусочками. Очистіть часник від лушпиння, а також промийте кріп та петрушку. Простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним способом, наприклад, в духовці або на пару. У кожну стерилізовану банку викладіть по два зубчики часнику (якщо у вас дуже великі зубчики, їх можна розрізати навпіл), три горошини духмяного перцю, дві гілочки петрушки та кропу, а також по одному лавровому листку. Потім досить щільно викладіть у банки нарізані кабачки. Приготуйте маринад. У великій каструлі змішайте воду, цукор, сіль та кетчуп. Доведіть до кипіння, помішуючи до повного розчинення цукру й солі та варіть протягом 1-2 хвилин. Потім додайте оцет, перемішайте та знімайте з вогню маринад. Щойно маринад буде готовий, одразу заливайте його в банки так, щоб він повністю покрив кабачки. Банки із кабачками поставте стерилізуватись протягом 10 хвилин. Потім обережно закрутіть банки кришками та залиште охолоджуватися при кімнатній температурі. Після охолодження зберігайте мариновані кабачки в прохолодному та темному місці (комора або льох). Вони будуть готові до вживання через 2-3 тижні.

Фото: torchyn.ua

Корисні поради для приготування маринованих кабачків:

Ретельно підійдіть до вибору кабачків. Використовуйте молоді овочі з тонкою шкіркою і дрібним насінням. Вони більш хрусткі та смачні в маринованому вигляді. Якщо ж у вас лише "старі" кабачки, тоді краще нарізайте їх брусочками та видаляйте грубе насіння.

Нарізайте кабачки рівномірно, щоб усі шматочки були приблизно одного розміру. Кружечки або брусочки товщиною 0.5 см — оптимальний варіант.

Стерилізація - це дуже важливий етап, тому обов'язково обробляйте банки та кришки перед закладкою кабачків. Це допоможе зберегти консервацію на тривалий час. Крім того, в рецепті ще раз стерилізуємо овочі із маринадом. Це необхідно для того, щоб забезпечити тривале зберігання і уникнути ризику зриву кришок. Стерилізація знищує мікроорганізми, які можуть спричинити псування продукту, і допомагає утворити вакуум, що забезпечує герметичність консервації.

Одразу після закрутки переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися під рушником. Це також допоможе краще зберегти консервацію.

Не варто одразу експериментувати з інгредієнтами. Спробуйте спочатку приготувати відповідно до оригінального рецепту. Якщо ви згодом зрозумієте, що вам чогось не вистачає у рецепті, тоді в наступну партію ви можете додати більше або менше цукру, свої улюблені спеції або, наприклад, шматочки моркви чи інших овочів для різноманітності.

Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати смачні та ароматні мариновані кабачки з соусом "чилі", які стануть чудовим доповненням до будь-якої страви або цікавою закускою.