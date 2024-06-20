Соковиті тюфтельки в мультиварці: смачно та легко

Тюфтельки зазвичай готуються з м'ясного фаршу (яловичина, свинина, курка або індичка), який вважається чудовим джерелом білка. Цей важливий елемент харчування необхідний для будівництва і відновлення м'язів, а також для підтримки імунної системи.

Тюфтельки обов’язково готують з додаванням овочів (цибуля, морква, часник), що збільшує вміст клітковини, вітамінів і мінералів. А приготування в мультиварці дає змогу використовувати мінімальну кількість олії, що робить страву менш калорійною і більш корисною для тих, хто стежить за своєю фігурою. Ця кухонна техніка автоматизує процес приготування. Вам лише необхідно все підготувати й установити потрібний режим, і страва буде готуватися без вашого постійного нагляду.

Тюфтельки в мультиварці не лише корисні для здоров'я завдяки високому вмісту поживних речовин, але й зручні в приготуванні. Мультиварка допомагає зберегти всю користь продуктів, заощадити час і зусилля, а також зробити страву менш калорійною і більш поживною.

Тюфтельки в мультиварці

Інгредієнти:

м'ясо або м'ясний фарш – 400 г

цибуля ріпчаста – 70 г

морква – 70 г

часник – 2 зубчики

сметана – 100 г

томатна паста – 35 г

булгур – 100 г

італійські трави, суміш перців – до смаку

сіль – 2-2.5 ч. л.

вода – 320 мл

Покроковий рецепт приготування:

Добре промийте овочі. Цибулю та часник очистіть від лушпиння, а моркву – від шкірки. М'ясо, цибулю, моркву та часник пропустіть через м’ясорубку та перемішайте. Якщо у вас є готовий фарш, тоді овочі можна подрібнити за допомогою блендера. Добре промийте булгур під проточною водою, додайте його та чайну ложку солі до фаршу. Змішайте всі інгредієнти. Відбийте фарш. Зробити це дуже просто, візьміть фарш у руки і підніміть його над робочою поверхнею (наприклад, над столом або великою мискою). Киньте його на поверхню з деяким зусиллям. Повторіть цей процес 5-10 разів, доки фарш не стане щільним і однорідним. Такі дії допоможуть "зв'язати" інгредієнти, покращити текстуру фаршу і зробити готову страву більш соковитою. Сформуйте тюфтельки вологими руками. Для приготування соусу в посудині змішайте воду зі сметаною, томатною пастою, сіллю, італійськими травами та сумішшю перців. Викладіть тюфтельки в чашу мультиварки та залийте соусом. Готуйте страву в режимі "Мультикухар" при температурі 110 градусів протягом 40 хвилин. Якщо ви плануєте готувати в режимі "Тушкування", тоді час приготування варто збільшити до 60 хвилин. Смачного!

Фото: Freepik

Тюфтельки на пару в мультиварці

Інгредієнти:

м'ясний фарш – 400 г

рис круглозернистий – 160 г

цибуля ріпчаста – 150 г

часник – 2 зубчики

сіль – 1,5 ч. л.

суміш перців – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Промийте рис, а потім залийте його кип'ятком та залиште так на 10 хвилин. Ретельно промийте овочі, цибулю та часник очистіть від лушпиння та подрібніть за допомогою блендера. До цибулі з часником додайте фарш, суміш перців та сіль. Злийте з рису воду та додайте його до фаршу, все ретельно перемішайте. Налийте в чашу мультиварки воду (1-1,5 л) та встановіть зверху контейнер для приготування їжі на пару. Сформуйте тюфтельки вологими руками та викладіть їх у контейнер. Закрийте кришку мультиварки та готуйте в режимі "Пароварка", або "Варка на пару", вид продукту – м'ясо, а час приготування - 55 хвилин. Смачного!

Фото: dai.kiev.ua