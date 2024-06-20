Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Соковиті тюфтельки в мультиварці: смачно та легко
Інфографіка

Соковиті тюфтельки в мультиварці: смачно та легко

20 червня, 2024 четвер
08:00
рецепти Тефтелі в мультиварці

Приготування тюфтельки в мультиварці має численні переваги, які стосуються як здоров’я, так і зручності. Ця страва не лише смачна, а й досить корисна

Зміст

Тюфтельки зазвичай готуються з м'ясного фаршу (яловичина, свинина, курка або індичка), який вважається чудовим джерелом білка. Цей важливий елемент харчування необхідний для будівництва і відновлення м'язів, а також для підтримки імунної системи.

Тюфтельки обов’язково готують з додаванням овочів (цибуля, морква, часник), що збільшує вміст клітковини, вітамінів і мінералів. А приготування в мультиварці дає змогу використовувати мінімальну кількість олії, що робить страву менш калорійною і більш корисною для тих, хто стежить за своєю фігурою. Ця кухонна техніка автоматизує процес приготування. Вам лише необхідно все підготувати й установити потрібний режим, і страва буде готуватися без вашого постійного нагляду.

Тюфтельки в мультиварці не лише корисні для здоров'я завдяки високому вмісту поживних речовин, але й зручні в приготуванні. Мультиварка допомагає зберегти всю користь продуктів, заощадити час і зусилля, а також зробити страву менш калорійною і більш поживною. 

Тюфтельки в мультиварці

Тефтелі в мультиварці

Інгредієнти:

  • м'ясо або м'ясний фарш – 400 г
  • цибуля ріпчаста – 70 г
  • морква – 70 г
  • часник – 2 зубчики
  • сметана – 100 г
  • томатна паста – 35 г
  • булгур – 100 г
  • італійські трави, суміш перців – до смаку
  • сіль – 2-2.5 ч. л.
  • вода – 320 мл

Покроковий рецепт приготування:

  1. Добре промийте овочі. Цибулю та часник очистіть від лушпиння, а моркву – від шкірки.
  2. М'ясо, цибулю, моркву та часник пропустіть через м’ясорубку та перемішайте. Якщо у вас є готовий фарш, тоді овочі можна подрібнити за допомогою блендера. 
  3. Добре промийте булгур під проточною водою, додайте його та чайну ложку солі до фаршу. Змішайте всі інгредієнти.
  4. Відбийте фарш. Зробити це дуже просто, візьміть фарш у руки і підніміть його над робочою поверхнею (наприклад, над столом або великою мискою). Киньте його на поверхню з деяким зусиллям. Повторіть цей процес 5-10 разів, доки фарш не стане щільним і однорідним. Такі дії допоможуть "зв'язати" інгредієнти, покращити текстуру фаршу і зробити готову страву більш соковитою.
  5. Сформуйте тюфтельки вологими руками.
  6. Для приготування соусу в посудині змішайте воду зі сметаною, томатною пастою, сіллю, італійськими травами та сумішшю перців. 
  7. Викладіть тюфтельки в чашу мультиварки та залийте соусом.
  8. Готуйте страву в режимі "Мультикухар" при температурі 110 градусів протягом 40 хвилин. Якщо ви плануєте готувати в режимі "Тушкування", тоді час приготування варто збільшити до 60 хвилин. Смачного!

Фото: Freepik

Тюфтельки на пару в мультиварці

Інгредієнти:

  • м'ясний фарш – 400 г
  • рис круглозернистий – 160 г
  • цибуля ріпчаста – 150 г
  • часник – 2 зубчики
  • сіль – 1,5 ч. л.
  • суміш перців – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Промийте рис, а потім залийте його кип'ятком та залиште так на 10 хвилин.
  2. Ретельно промийте овочі, цибулю та часник очистіть від лушпиння та подрібніть за допомогою блендера. 
  3. До цибулі з часником додайте фарш, суміш перців та сіль.
  4. Злийте з рису воду та додайте його до фаршу, все ретельно перемішайте.
  5. Налийте в чашу мультиварки воду (1-1,5 л) та встановіть зверху контейнер для приготування їжі на пару.
  6. Сформуйте тюфтельки вологими руками та викладіть їх у контейнер.
  7. Закрийте кришку мультиварки та готуйте в режимі "Пароварка", або "Варка на пару", вид продукту – м'ясо, а час приготування - 55 хвилин. Смачного!

Фото: dai.kiev.ua


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Сі Цзіньпін та Путін
18 червня, 2024 вiвторок
Росія під час війни з Україною втрачає території на Далекому Сході, - ЦПД
Карта. Авдіївка_1906
Автор Богдан Бачинський
19 червня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 12-19 червня: росіяни рвуться на Покровськ, жертвуючи іншими фронтами
Президент України Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час зустрічі лідерів G7 у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р.
18 червня, 2024 вiвторок
"Глобального Півдня вже не існує": експерт-міжнародник Данилов про підсумки Саміту миру
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.44
    Купівля 40.44
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.42
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
20 червня
08:51
Рустем Умєров
Міноборони запустило чат-бот Армія+: кому він стане у нагоді і як скористатися
08:49
діабет
На ТОТ Луганщини батьки дітей з інвалідністю судилися з "ЛНР" за медзасоби, які Україна надає за держпрограмою, - ОВА
08:37
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Гроссі анонсував візит до України та заявив про порозуміння з РФ щодо ЗАЕС
08:33
OPINION
Микола Княжицький
Обов’язок органів влади – заборона діяльності РПЦ
08:13
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
РФ планує зірвати другий Саміт миру, - Єрмак
08:02
OPINION
Михайло Жернаков
Як люди Медведчука досі керують адвокатурою
08:00
Анонс
збірна Італії, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 20 червня
07:44
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія вночі атакувала "шахедами" і ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури України: є пошкодження обладнання у 4 регіонах
07:38
розбита російська техніка
РФ втратила 1170 військових, 45 артсистем і 3 танки впродовж доби війни в Україні
07:32
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 27 "шахедів" і 5 ракет
07:24
Оновлено
Вибухи в Росії
Дрони атакували НПЗ у двох регіонах РФ, влада заявила про загиблого
07:18
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Співпраця у війні, науці, економіці: КНДР оприлюднила зміст угоди Путіна з Кім Чен Ином
07:09
Дмитро Вербицький
Статки Вербицького: дівчина заступника генпрокурора заявила, що власним коштом купила майно, про яке повідомили Схеми
07:00
збірна Німеччини, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 19 червня
06:45
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росія утримує у Чорному на Азовському морях 4 ракетоносії: загальний залп - до 28 "калібрів"
06:41
Путін і Кім Чен Ин в аеропорту Пхеньяну, Північна Корея, 19 червня 2024 року
"Росія збирає свою коаліцію": у Білому домі відреагували на візит Путіна до КНДР
05:51
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган планує зустрітися з Путіним, а потім - із Байденом
04:54
генератори
Українські лікарні на випадок блекаутів отримають ще 78 генераторів
04:01
ІДІЛ
У США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
03:30
Насильство над дітьми
Заманив додому для нібито допомоги з песиком: у Києві за розбещення 7-річної дівчинки засудили чоловіка
02:51
В Україні за рік кількість випадків домашнього насильства зросла на 36%
02:24
у Запоріжжі почали будувати перші підземні школи
У Запоріжжі почали будувати перші підземні школи. Подробиці
01:55
Оновлено
Обвал моста. Київ
У Києві обвалилася пішохідна частина моста на проспекті Повітряних сил
01:37
Ferrari
Ferrari планує випустити свій перший електромобіль, - Reuters
01:00
без світла, свічка блекаут
В Еквадорі сталося загальнонаціональне відключення електроенергії. Причина блекауту
00:41
СБУ викрила бізнесменів, які хотіли нажитися на війні в Україні
ЗСУ отримали комплектуючі, які раніше вилучили з підпільних складів на Київщині
00:04
Мета РФ - побудувати "міст" між Бахмутом і Харковом та досягти перелому у війні, - німецький генерал
2024, середа
19 червня
23:56
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:54
Збірна Швейцарії, Євро-2024
Шотландія і Швейцарія зіграли внічию та гарантували Німеччині плей-офф Євро-2024
23:51
Київський Безпековий Форум
Захід підтримуватиме українську економіку, оскільки це важливий елемент у війні на виснаження, - Посол Канади в Україні
23:32
Канада
Канада оголосила частину військових сил Ірану терористами
23:21
Михайло Романчук, плавання
Україна завоювала дві золоті медалі на ЧЄ з водних видів спорту
23:08
"Тачка на прокачку"
"Тачка на прокачку" повертається: Netflix перезапустить шоу
22:52
путін
Путін після КНДР прилетів до В'єтнаму
22:41
окупант
Майже всі сухопутні сили, які росіяни розміщували на кордоні з Фінляндією, РФ перекинула в Україну, - Yle
22:34
Оновлено
Укренерго 20 червня скоротить термін графіків вимкнення електроенергії
22:28
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
"Може, ви просто перестанете красти?": політолог Бобиренко про заяви влади, що корупція є російським ІПСО
22:12
Київський безпековий форум
Росію можна запрошувати на переговори лише після її поразки, - французький політолог Ніколя Тензер
22:08
на фото: Костін
Розслідування про статки заступника генпрокурора: Костін запропонував відкласти обговорення
22:08
суд
Суд заборонив партію "Наш край"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV