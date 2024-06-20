Соковиті тюфтельки в мультиварці: смачно та легко
Приготування тюфтельки в мультиварці має численні переваги, які стосуються як здоров’я, так і зручності. Ця страва не лише смачна, а й досить корисна
Тюфтельки зазвичай готуються з м'ясного фаршу (яловичина, свинина, курка або індичка), який вважається чудовим джерелом білка. Цей важливий елемент харчування необхідний для будівництва і відновлення м'язів, а також для підтримки імунної системи.
Тюфтельки обов’язково готують з додаванням овочів (цибуля, морква, часник), що збільшує вміст клітковини, вітамінів і мінералів. А приготування в мультиварці дає змогу використовувати мінімальну кількість олії, що робить страву менш калорійною і більш корисною для тих, хто стежить за своєю фігурою. Ця кухонна техніка автоматизує процес приготування. Вам лише необхідно все підготувати й установити потрібний режим, і страва буде готуватися без вашого постійного нагляду.
Тюфтельки в мультиварці не лише корисні для здоров'я завдяки високому вмісту поживних речовин, але й зручні в приготуванні. Мультиварка допомагає зберегти всю користь продуктів, заощадити час і зусилля, а також зробити страву менш калорійною і більш поживною.
Тюфтельки в мультиварці
Інгредієнти:
- м'ясо або м'ясний фарш – 400 г
- цибуля ріпчаста – 70 г
- морква – 70 г
- часник – 2 зубчики
- сметана – 100 г
- томатна паста – 35 г
- булгур – 100 г
- італійські трави, суміш перців – до смаку
- сіль – 2-2.5 ч. л.
- вода – 320 мл
Покроковий рецепт приготування:
- Добре промийте овочі. Цибулю та часник очистіть від лушпиння, а моркву – від шкірки.
- М'ясо, цибулю, моркву та часник пропустіть через м’ясорубку та перемішайте. Якщо у вас є готовий фарш, тоді овочі можна подрібнити за допомогою блендера.
- Добре промийте булгур під проточною водою, додайте його та чайну ложку солі до фаршу. Змішайте всі інгредієнти.
- Відбийте фарш. Зробити це дуже просто, візьміть фарш у руки і підніміть його над робочою поверхнею (наприклад, над столом або великою мискою). Киньте його на поверхню з деяким зусиллям. Повторіть цей процес 5-10 разів, доки фарш не стане щільним і однорідним. Такі дії допоможуть "зв'язати" інгредієнти, покращити текстуру фаршу і зробити готову страву більш соковитою.
- Сформуйте тюфтельки вологими руками.
- Для приготування соусу в посудині змішайте воду зі сметаною, томатною пастою, сіллю, італійськими травами та сумішшю перців.
- Викладіть тюфтельки в чашу мультиварки та залийте соусом.
- Готуйте страву в режимі "Мультикухар" при температурі 110 градусів протягом 40 хвилин. Якщо ви плануєте готувати в режимі "Тушкування", тоді час приготування варто збільшити до 60 хвилин. Смачного!
Фото: Freepik
Тюфтельки на пару в мультиварці
Інгредієнти:
- м'ясний фарш – 400 г
- рис круглозернистий – 160 г
- цибуля ріпчаста – 150 г
- часник – 2 зубчики
- сіль – 1,5 ч. л.
- суміш перців – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Промийте рис, а потім залийте його кип'ятком та залиште так на 10 хвилин.
- Ретельно промийте овочі, цибулю та часник очистіть від лушпиння та подрібніть за допомогою блендера.
- До цибулі з часником додайте фарш, суміш перців та сіль.
- Злийте з рису воду та додайте його до фаршу, все ретельно перемішайте.
- Налийте в чашу мультиварки воду (1-1,5 л) та встановіть зверху контейнер для приготування їжі на пару.
- Сформуйте тюфтельки вологими руками та викладіть їх у контейнер.
- Закрийте кришку мультиварки та готуйте в режимі "Пароварка", або "Варка на пару", вид продукту – м'ясо, а час приготування - 55 хвилин. Смачного!
Фото: dai.kiev.ua
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