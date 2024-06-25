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ТОП-7 страв мексиканської кухні

25 червня, 2024 вiвторок
18:20
рецепти мексиканська кухня

В мексиканській кухні дуже популярними є помідори, м'ясні страви мексиканської кухні часто готують з авокадо. Готують як свинину, так і яловичину, але особливо мексиканська кухня любить курку. Як відомо, багато рецептів мексиканської кухні дуже гострі, а перець чилі є візитною карткою цієї кухні

Зміст

Буріто

Рецепт Буріто

Інгредієнти для буріто:

  • Тортілья - 2 шт.
  • Курка – 160 г
  • Перець болгарський – 50 г
  • Цибуля - 60 г
  • Помідор – 1 шт.
  • Квасоля у власному соку – 2 ст. л.
  • Кукурудза консервована - за смаком
  • Сир фрико мимолетте (можна, звичайно, будь-який інший) - 70 г
  • Соус сальса (для приготування соусу всі інгредієнти збити в блендері):
  • Помідор – 1 шт.
  • Зелень кінзи - 4 гілочки
  • Часник – 1 зуб.
  • Цибуля - 0,5 гол.
  • Сік лимона – 1 ч. л.
  • Сіль та перець - за смаком

Рецепт приготування буріто:

  • Овочі нарізаємо дрібними смужками, курку так само
  • Обсмажуємо овочі на великому вогні 3 хвилини
  • Додаємо курку, часто помішуємо та обсмажуємо ще 3 хвилини
  • Додаємо часник, помідори дрібним кубиком, тушкуємо на середньому вогні хвилин 10
  • Солимо, перчимо, додаємо мелений коріандр
  • Далі беремо тортилью, відправляємо її в духовку злегка прогрітися (інакше буде крихкою)
  • Далі кладемо тортилью на стіл, на неї укладаємо курку з овочами, столову ложку квасолі, на смак кукурудзу, посипаємо сиром
  • Згортаємо, закриваючи краї
  • Перекладаємо буріто на сковороду для запікання (змащуємо маслом сковороду)
  • Змащуємо верх буріто томатним соусом (для приготування соусу сальсу всі інгредієнти збити в блендері), посипаємо сиром і відправляємо в духовку до розплавлення сиру
  • Далі переносимо буріто на тарілку, прикрашаємо, поливаємо білим соусом.

Курка по-мексиканськи на сковороді

Інгредієнти:

  • Куряче філе - 0,5 кг
  • Рис – 200 г
  • Помідори протерті – 200 мл
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Кукурудза консервована – 100 г
  • Квасоля консервована – 100 г
  • Квасоля стручкова - 100 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Перець чилі свіжий – 1 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Лимон – 1 шт.
  • Вода – 1 склянка
  • Соус чилі гострий
  • Масло рослинне
  • Цукор – 3 ч. л.
  • Сіль

Рецепт приготування - Курка по-мексиканськи на сковороді:

  • Промиваємо 200 г рису у проточній воді
  • Ставимо його варитися на середній вогонь, заливши невеликою кількістю води, щоб вона лише покривала рис
  • Приблизно за 10 хвилин вода повністю википить, тоді рис треба буде зняти з вогню
  • Він буде готовим не повністю
  • Поки рис вариться, нарізаємо дрібними шматочками куряче філе
  • Головку цибулі нарізаємо кубиком середнього розміру
  • 3 зубчики часнику притискаємо широкою стороною ножа
  • Після цього дрібно нарізаємо їх
  • Нарізаємо гострий чилі-перець
  • Середнім кубиком, приблизно таким же, як ми нарізали цибулю, нарізаємо болгарський перець, попередньо позбавивши його насіння 
  • На сковороді розігріваємо 
  • Обсмажуємо у ньому цибулю. Часник. І гострий чилі перець протягом 3-4 хвилин. Трохи присолюємо їх
  • У сковороду до обсмажених овочів додаємо куряче філе
  • Його також необхідно посолити за смаком та обсмажити з усіх боків
  • Далі додаємо в сковороду 1 склянку води і тушкуємо її вміст під закритою кришкою 10 хвилин
  • Поки курка готується, потрібно зробити соус керетаро
  • Для його приготування у 200 мл перетертих томатів видавлюємо 2 ст. л. лимонного соку
  • Додаємо кілька столових ложок гострого чилі-соусу (я використовую соус шрирача)
  • Додаємо свіжомелений перець. А також 3 ч. л. цукру. І сіль до смаку. Перемішуємо соус
  • Повертаємось до курки. Додаємо до неї рис, який ми заздалегідь відварили до напівготовності
  • Разом із рисом додаємо по 100 г консервованої квасолі та кукурудзи, 100 г зеленої стручкової квасолі та підготовлений раніше болгарський перець
  • Заливаємо вміст сковороди приготованим соусом керетаро
  • Перемішуємо і залишаємо курку з рисом та овочами тушкувати під кришкою ще 10 хвилин
  • Після цього подаємо страву на стіл.

Чилі кон карне (з яловичини з квасолею та помідорами)

Інгредієнти:

  • Яловичина або телятина (м'якоть) – 400 г
  • Квасоля червона консервована - 200 г
  • Помідори консервовані у власному соку – 350 г
  • Перець солодкий свіжий – 70 г
  • Перець чилі свіжий – 30 г
  • Цибуля ріпчаста - 120 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Лайм – 0,5 шт. (2 ч. ложки соку)
  • Зіра сушена - 0,5 ч. ложки
  • Орегано сушений - 0,5 ч. ложки
  • Перець чилі мелений - 0,5 ч. ложки
  • Паприка мелена - 1 ч. ложка
  • Цукор - 1 ч. ложка
  • Шоколад чорний – 10 г
  • Олія - ​​3 ст. ложки
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Покроковий рецепт приготування - Чилі кон карне (з яловичини з квасолею та помідорами)

  • Зіру, орегано, мелений чилі та паприку з'єднати в окремій ємності
  • Яловичину нарізати шматочками.
  • Пропустити яловичину через м'ясорубку з найбільшою решіткою
  • Або можна нарізати м'ясо максимально дрібними шматочками
  • Паралельно очистити цибулю, нарізати її дрібними кубиками
  • Часник очистити та пропустити через прес
  • Перці – солодкий та гострий – очистити від насіння
  • Нарізати перці дрібними кубиками
  • У сковороді розігріти трохи олії, викласти яловичину та обсмажити 3-4 хвилини, постійно помішуючи
  • Якщо ви подрібнили фарш на м'ясорубці, у процесі смаження він сам легко розпадається на невеликі шматочки
  • Зняти обсмажену яловичину зі сковороди
  • У цій же сковороді розігріти масло, що залишилося, додати цибулю і часник Обсмажувати 2 хвилини, помішуючи
  • Додати солодкий та гострий перець
  • Всипати усі прянощі
  • Перемішати та обсмажити 1 хвилину
  • Повернути до сковороди м'ясо, перемішати
  • Консервовану квасолю відкинути на сито, промити і дати стекти рідин Додати квасолю до сковороди
  • Додати томати у власному соку. Всипати сіль, перець, також цукор (для балансу смаку)
  • Перемішати та тушкувати на маленькому вогні 20-25 хвилин
  • Наприкінці приготування влити в сковороду 2 ч. л. соку 
  • Додати шоколад до м'яса з квасолею, розтопити і перемішати разом
  • Чилі кон карне готове
  • Подавати тушковану яловичину з квасолею та помідорами можна з лавашем або чіабаттою
  • Також можна додати гарнір, наприклад, рис або макаронні вироби.

Тако з куркою

Інгредієнти:

  • Кукурудзяні кишеньки тако – 2 шт.
  • Куряче філе - 150 г
  • Вершки 20% - 130 мл
  • Спеція фахітос – 2-3 ч. л.
  • Салат айсберг – 30 г
  • Оливки – 6 шт.
  • Кукурудза консервована – 1 ст. л.
  • Сир чеддер – 30 г
  • Томати чері – 3-4 шт.
  • Кінза свіжа
  • Цибуля червона - 10 г

Рецепт приготування тако з куркою:

  • Курку ріжемо довільно, але дрібно, обсмажуємо на великому вогні, помішуючи
  • Коли на м'ясі з'явиться рум'янець, зменшуємо вогонь, вливаємо вершки, всипаємо фахітос, посипаємо кінзою, солимо, перчимо, знімаємо з вогню
  • Вершки, в яких тушкувалася курка, зливаємо зі сковороди в чашку, додаємо 1 чайну ложку з гіркою натертого сиру, прогріваємо в мікрохвильовій печі, перемішуємо, і залишаємо остигати
  • Таким чином ми отримаємо красивий насичений пікантний соус до наших тако
  • Айсберг дрібно нарізати
  • Оливки нарізаємо кільцями, черрі - четвертинками, сир натираємо на великій тертці, червона цибуля - півкільцями
  • Кишеньки тако прогріваємо в духовці 15 хвилин при 125 градусах
  • Далі укладаємо в них курку, суміш із листа салату, чері, оливок, кукурудзи та цибулі
  • Зверху посипаємо сиром, поливаємо соусом.

Рис у мексиканському стилі

Інгредієнти:

  • Рис коричневий – 125 г
  • Кукурудза консервована - 1 маленька баночка (150 г)
  • Квасоля консервована - 1 баночка (400 г)
  • Перець болгарський – 1-2 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Соус томатний – 2 ст. ложки
  • Перець чилі мелений або паприка - 1 ч. ложка
  • Сіль за смаком

Рецепт приготування - Рис у мексиканському стилі:

  • Цибуля, часник та болгарський перець очистити та нарізати
  • Цибуля, часник та перець злегка обсмажити в сковороді в невеликій кількості олії
  • Додати рис, сіль та спеції
  • Перемішати, при необхідності додати ще трохи олії
  • Все обсмажувати кілька хвилин
  • Додати томатний соус та склянку води 
  • Все перемішати, довести до кипіння
  • Зменшити вогонь і залишити рис з овочами гасити під кришкою
  • Через хвилин 15-20 додати квасолю та кукурудзу
  • Перемішати і продовжуючи тушкувати рис з квасолею та кукурудзою до готовності рису, періодично помішуючи, щоб нічого не пригоріло
  • Якщо здається, що не вистачає води, трохи долити.

Кесаділья з куркою та сиром

Інгредієнти:

  • Коржики тортильї - 8 шт.
  • Куряче філе – 450 г
  • Сир твердий (подрібнений на тертці) - 1 скл.
  • Перець болгарський - 1 шт.
  • Олія соняшникова – 3-4 ст. л.
  • Цибуля червона – 1 шт.
  • Чилі, порошок – 1 год.
  • Сальса овочева (соус зі шматочками овочів, готовий) – ½ склянки
  • Кінза свіжа (рубана) – ¼ склянки
  • Сіль за смаком
  • Чорний мелений перець – до смаку
  • Для сервірування:
  • Сметана
  • Лайм (частки)

Покроковий рецепт - Кесаділья з куркою та сиром:

  • Цибулю нарізати смужками
  • У великій сковороді розігріти 1 столову ложку олії, висипати цибулю, смажити, помішуючи, до м'якого стану, близько 5 хвилин
  • Філе порізати дрібними кубиками, а болгарський перець смужками
  • У сковороду з цибулею викласти перець і філе, готувати на середньо-сильному вогні, помішуючи, 10-12 хвилин
  • Потім посипати порошком чилі, сіллю та перцем 
  • Одну тортилью розкласти на дошці, нанести 2 столові ложки сальси, залишаючи порожніми краями, приблизно 1 сантиметр 
  • На сальсу викласти ¼ всієї курячої маси, посипати сиром та кінзою
  • Накрити другою тортилью, злегка придавити
  • Таким способом сформувати всі кесадильї з інгредієнтів, що залишилися
  • У сковороді розігріти олію, що залишилася, і обсмажити на ній по черзі всі кесадильї (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку) до хрумкого стану і коричневого кольору, додавши при необхідності соняшникову олію
  • Готові кесадильї за бажання порізати шматочками
  • Подавати кесадильї з куркою відразу ж із часточками лайма та сметаною.

Мексиканський курячий суп

Інгредієнти:

  • Помідори консервовані, очищені, в гострому соусі (рубані) - 400 г
  • Куряче філе відварене (різане кубиками) - 300 г
  • Кукурудза заморожена – 200 г
  • Гарбуз очищений (нарізаний кубиками) - 250 г
  • Перець болгарський червоний (рубаний) - 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста (рубаний) - 1 шт.
  • Олія - ​​2 ч. л.
  • Перець чилі мелений - 1,5 ч. л.
  • Кумін мелений - 1 ч. л.
  • Бульйон курячий - 800 г
  • Кинза для подачі (за бажанням) - за смаком

Як приготувати мексиканський курячий суп:

  • У каструлі з товстим дном (або в казанку) розігріти оливкову олію, висипати цибулю і болгарський перець
  • Готувати помішуючи близько 5 хвилин
  • Посипати овочі порошком чилі та куміном, готувати ще 30 секунд
  • Залити овочі бульйоном, влити 1,75 склянки води
  • Додати помідори та гарбуз
  • Довести до кипіння
  • Зменшити вогонь, накрити кришкою каструлю, готувати близько 20 хвилин, до м'якого стану гарбуза
  • Потім додати кукурудзу та відварене куряче філе, готувати суп ще пару хвилин
  • Подавати мексиканський курячий суп, посипавши кінзою.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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