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ТОП-7 страв мексиканської кухні
В мексиканській кухні дуже популярними є помідори, м'ясні страви мексиканської кухні часто готують з авокадо. Готують як свинину, так і яловичину, але особливо мексиканська кухня любить курку. Як відомо, багато рецептів мексиканської кухні дуже гострі, а перець чилі є візитною карткою цієї кухні
Зміст
Буріто
Інгредієнти для буріто:
- Тортілья - 2 шт.
- Курка – 160 г
- Перець болгарський – 50 г
- Цибуля - 60 г
- Помідор – 1 шт.
- Квасоля у власному соку – 2 ст. л.
- Кукурудза консервована - за смаком
- Сир фрико мимолетте (можна, звичайно, будь-який інший) - 70 г
- Соус сальса (для приготування соусу всі інгредієнти збити в блендері):
- Помідор – 1 шт.
- Зелень кінзи - 4 гілочки
- Часник – 1 зуб.
- Цибуля - 0,5 гол.
- Сік лимона – 1 ч. л.
- Сіль та перець - за смаком
Рецепт приготування буріто:
- Овочі нарізаємо дрібними смужками, курку так само
- Обсмажуємо овочі на великому вогні 3 хвилини
- Додаємо курку, часто помішуємо та обсмажуємо ще 3 хвилини
- Додаємо часник, помідори дрібним кубиком, тушкуємо на середньому вогні хвилин 10
- Солимо, перчимо, додаємо мелений коріандр
- Далі беремо тортилью, відправляємо її в духовку злегка прогрітися (інакше буде крихкою)
- Далі кладемо тортилью на стіл, на неї укладаємо курку з овочами, столову ложку квасолі, на смак кукурудзу, посипаємо сиром
- Згортаємо, закриваючи краї
- Перекладаємо буріто на сковороду для запікання (змащуємо маслом сковороду)
- Змащуємо верх буріто томатним соусом (для приготування соусу сальсу всі інгредієнти збити в блендері), посипаємо сиром і відправляємо в духовку до розплавлення сиру
- Далі переносимо буріто на тарілку, прикрашаємо, поливаємо білим соусом.
Курка по-мексиканськи на сковороді
Інгредієнти:
- Куряче філе - 0,5 кг
- Рис – 200 г
- Помідори протерті – 200 мл
- Перець болгарський – 1 шт.
- Кукурудза консервована – 100 г
- Квасоля консервована – 100 г
- Квасоля стручкова - 100 г
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Перець чилі свіжий – 1 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Лимон – 1 шт.
- Вода – 1 склянка
- Соус чилі гострий
- Масло рослинне
- Цукор – 3 ч. л.
- Сіль
Рецепт приготування - Курка по-мексиканськи на сковороді:
- Промиваємо 200 г рису у проточній воді
- Ставимо його варитися на середній вогонь, заливши невеликою кількістю води, щоб вона лише покривала рис
- Приблизно за 10 хвилин вода повністю википить, тоді рис треба буде зняти з вогню
- Він буде готовим не повністю
- Поки рис вариться, нарізаємо дрібними шматочками куряче філе
- Головку цибулі нарізаємо кубиком середнього розміру
- 3 зубчики часнику притискаємо широкою стороною ножа
- Після цього дрібно нарізаємо їх
- Нарізаємо гострий чилі-перець
- Середнім кубиком, приблизно таким же, як ми нарізали цибулю, нарізаємо болгарський перець, попередньо позбавивши його насіння
- На сковороді розігріваємо
- Обсмажуємо у ньому цибулю. Часник. І гострий чилі перець протягом 3-4 хвилин. Трохи присолюємо їх
- У сковороду до обсмажених овочів додаємо куряче філе
- Його також необхідно посолити за смаком та обсмажити з усіх боків
- Далі додаємо в сковороду 1 склянку води і тушкуємо її вміст під закритою кришкою 10 хвилин
- Поки курка готується, потрібно зробити соус керетаро
- Для його приготування у 200 мл перетертих томатів видавлюємо 2 ст. л. лимонного соку
- Додаємо кілька столових ложок гострого чилі-соусу (я використовую соус шрирача)
- Додаємо свіжомелений перець. А також 3 ч. л. цукру. І сіль до смаку. Перемішуємо соус
- Повертаємось до курки. Додаємо до неї рис, який ми заздалегідь відварили до напівготовності
- Разом із рисом додаємо по 100 г консервованої квасолі та кукурудзи, 100 г зеленої стручкової квасолі та підготовлений раніше болгарський перець
- Заливаємо вміст сковороди приготованим соусом керетаро
- Перемішуємо і залишаємо курку з рисом та овочами тушкувати під кришкою ще 10 хвилин
- Після цього подаємо страву на стіл.
Чилі кон карне (з яловичини з квасолею та помідорами)
Інгредієнти:
- Яловичина або телятина (м'якоть) – 400 г
- Квасоля червона консервована - 200 г
- Помідори консервовані у власному соку – 350 г
- Перець солодкий свіжий – 70 г
- Перець чилі свіжий – 30 г
- Цибуля ріпчаста - 120 г
- Часник - 2 зубчики
- Лайм – 0,5 шт. (2 ч. ложки соку)
- Зіра сушена - 0,5 ч. ложки
- Орегано сушений - 0,5 ч. ложки
- Перець чилі мелений - 0,5 ч. ложки
- Паприка мелена - 1 ч. ложка
- Цукор - 1 ч. ложка
- Шоколад чорний – 10 г
- Олія - 3 ст. ложки
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
Покроковий рецепт приготування - Чилі кон карне (з яловичини з квасолею та помідорами)
- Зіру, орегано, мелений чилі та паприку з'єднати в окремій ємності
- Яловичину нарізати шматочками.
- Пропустити яловичину через м'ясорубку з найбільшою решіткою
- Або можна нарізати м'ясо максимально дрібними шматочками
- Паралельно очистити цибулю, нарізати її дрібними кубиками
- Часник очистити та пропустити через прес
- Перці – солодкий та гострий – очистити від насіння
- Нарізати перці дрібними кубиками
- У сковороді розігріти трохи олії, викласти яловичину та обсмажити 3-4 хвилини, постійно помішуючи
- Якщо ви подрібнили фарш на м'ясорубці, у процесі смаження він сам легко розпадається на невеликі шматочки
- Зняти обсмажену яловичину зі сковороди
- У цій же сковороді розігріти масло, що залишилося, додати цибулю і часник Обсмажувати 2 хвилини, помішуючи
- Додати солодкий та гострий перець
- Всипати усі прянощі
- Перемішати та обсмажити 1 хвилину
- Повернути до сковороди м'ясо, перемішати
- Консервовану квасолю відкинути на сито, промити і дати стекти рідин Додати квасолю до сковороди
- Додати томати у власному соку. Всипати сіль, перець, також цукор (для балансу смаку)
- Перемішати та тушкувати на маленькому вогні 20-25 хвилин
- Наприкінці приготування влити в сковороду 2 ч. л. соку
- Додати шоколад до м'яса з квасолею, розтопити і перемішати разом
- Чилі кон карне готове
- Подавати тушковану яловичину з квасолею та помідорами можна з лавашем або чіабаттою
- Також можна додати гарнір, наприклад, рис або макаронні вироби.
Тако з куркою
Інгредієнти:
- Кукурудзяні кишеньки тако – 2 шт.
- Куряче філе - 150 г
- Вершки 20% - 130 мл
- Спеція фахітос – 2-3 ч. л.
- Салат айсберг – 30 г
- Оливки – 6 шт.
- Кукурудза консервована – 1 ст. л.
- Сир чеддер – 30 г
- Томати чері – 3-4 шт.
- Кінза свіжа
- Цибуля червона - 10 г
Рецепт приготування тако з куркою:
- Курку ріжемо довільно, але дрібно, обсмажуємо на великому вогні, помішуючи
- Коли на м'ясі з'явиться рум'янець, зменшуємо вогонь, вливаємо вершки, всипаємо фахітос, посипаємо кінзою, солимо, перчимо, знімаємо з вогню
- Вершки, в яких тушкувалася курка, зливаємо зі сковороди в чашку, додаємо 1 чайну ложку з гіркою натертого сиру, прогріваємо в мікрохвильовій печі, перемішуємо, і залишаємо остигати
- Таким чином ми отримаємо красивий насичений пікантний соус до наших тако
- Айсберг дрібно нарізати
- Оливки нарізаємо кільцями, черрі - четвертинками, сир натираємо на великій тертці, червона цибуля - півкільцями
- Кишеньки тако прогріваємо в духовці 15 хвилин при 125 градусах
- Далі укладаємо в них курку, суміш із листа салату, чері, оливок, кукурудзи та цибулі
- Зверху посипаємо сиром, поливаємо соусом.
Рис у мексиканському стилі
Інгредієнти:
- Рис коричневий – 125 г
- Кукурудза консервована - 1 маленька баночка (150 г)
- Квасоля консервована - 1 баночка (400 г)
- Перець болгарський – 1-2 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Часник - 1-2 зубчики
- Соус томатний – 2 ст. ложки
- Перець чилі мелений або паприка - 1 ч. ложка
- Сіль за смаком
Рецепт приготування - Рис у мексиканському стилі:
- Цибуля, часник та болгарський перець очистити та нарізати
- Цибуля, часник та перець злегка обсмажити в сковороді в невеликій кількості олії
- Додати рис, сіль та спеції
- Перемішати, при необхідності додати ще трохи олії
- Все обсмажувати кілька хвилин
- Додати томатний соус та склянку води
- Все перемішати, довести до кипіння
- Зменшити вогонь і залишити рис з овочами гасити під кришкою
- Через хвилин 15-20 додати квасолю та кукурудзу
- Перемішати і продовжуючи тушкувати рис з квасолею та кукурудзою до готовності рису, періодично помішуючи, щоб нічого не пригоріло
- Якщо здається, що не вистачає води, трохи долити.
Кесаділья з куркою та сиром
Інгредієнти:
- Коржики тортильї - 8 шт.
- Куряче філе – 450 г
- Сир твердий (подрібнений на тертці) - 1 скл.
- Перець болгарський - 1 шт.
- Олія соняшникова – 3-4 ст. л.
- Цибуля червона – 1 шт.
- Чилі, порошок – 1 год.
- Сальса овочева (соус зі шматочками овочів, готовий) – ½ склянки
- Кінза свіжа (рубана) – ¼ склянки
- Сіль за смаком
- Чорний мелений перець – до смаку
- Для сервірування:
- Сметана
- Лайм (частки)
Покроковий рецепт - Кесаділья з куркою та сиром:
- Цибулю нарізати смужками
- У великій сковороді розігріти 1 столову ложку олії, висипати цибулю, смажити, помішуючи, до м'якого стану, близько 5 хвилин
- Філе порізати дрібними кубиками, а болгарський перець смужками
- У сковороду з цибулею викласти перець і філе, готувати на середньо-сильному вогні, помішуючи, 10-12 хвилин
- Потім посипати порошком чилі, сіллю та перцем
- Одну тортилью розкласти на дошці, нанести 2 столові ложки сальси, залишаючи порожніми краями, приблизно 1 сантиметр
- На сальсу викласти ¼ всієї курячої маси, посипати сиром та кінзою
- Накрити другою тортилью, злегка придавити
- Таким способом сформувати всі кесадильї з інгредієнтів, що залишилися
- У сковороді розігріти олію, що залишилася, і обсмажити на ній по черзі всі кесадильї (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку) до хрумкого стану і коричневого кольору, додавши при необхідності соняшникову олію
- Готові кесадильї за бажання порізати шматочками
- Подавати кесадильї з куркою відразу ж із часточками лайма та сметаною.
Мексиканський курячий суп
Інгредієнти:
- Помідори консервовані, очищені, в гострому соусі (рубані) - 400 г
- Куряче філе відварене (різане кубиками) - 300 г
- Кукурудза заморожена – 200 г
- Гарбуз очищений (нарізаний кубиками) - 250 г
- Перець болгарський червоний (рубаний) - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста (рубаний) - 1 шт.
- Олія - 2 ч. л.
- Перець чилі мелений - 1,5 ч. л.
- Кумін мелений - 1 ч. л.
- Бульйон курячий - 800 г
- Кинза для подачі (за бажанням) - за смаком
Як приготувати мексиканський курячий суп:
- У каструлі з товстим дном (або в казанку) розігріти оливкову олію, висипати цибулю і болгарський перець
- Готувати помішуючи близько 5 хвилин
- Посипати овочі порошком чилі та куміном, готувати ще 30 секунд
- Залити овочі бульйоном, влити 1,75 склянки води
- Додати помідори та гарбуз
- Довести до кипіння
- Зменшити вогонь, накрити кришкою каструлю, готувати близько 20 хвилин, до м'якого стану гарбуза
- Потім додати кукурудзу та відварене куряче філе, готувати суп ще пару хвилин
- Подавати мексиканський курячий суп, посипавши кінзою.
Смачного!
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