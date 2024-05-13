Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Торт "Панчо": класичний варіант та простий рецепт

Торт "Панчо": класичний варіант та простий рецепт

13 травня, 2024 понедiлок
15:13
рецепти Торт "Панчо"
Зміст

Торт "Панчо" вже багато років залишається улюбленим десертом мільйонів. Він популярний завдяки поєднанню ніжного вершкового крему та фруктів, що додають йому легку кислинку

Торт "Панчо" – дуже відомий десерт. Він складається з шарів бісквіту, що просочені ніжним вершковим або масляним кремом. Між шарами коржів зазвичай розміщують різні начинки, такі як горіхи або фрукти. Зверху торт може бути прикрашений какао-порошком, шоколадною стружкою або горіхами.

Торт "Панчо" або "Санчо Панса", отримав свою назву на честь вірного друга Дон Кіхота. Вражає і те, що рецепт з'явився не так давно, приблизно у 2000-х роках. Він швидко став дуже популярним та перейшов у категорію класичних, що свідчить про його неперевершений смак.

Торт "Панчо" класичний

Інгредієнти:

Для бісквіту:

  • борошно пшеничне – 200 г
  • какао – 40 г
  • розпушувач – 10 г
  • яйця курячі – 6 шт.
  • дрібка солі
  • цукор – 200 г
  • молоко – 120 мл
  • соняшникова олія – 80 г

Для крему:

  • вершки 33-35% – 400 г
  • сметана 20% – 300 г
  • цукрова пудра – 130 г

Для начинки:

  • ананас (свіжий або консервований) – 300 г
  • вишні – 100 г
  • волоські горіхи – 50 г

Для декору:

  • вершки 33-35% - 250 г
  • цукрова пудра –  до смаку
  • шоколад

Торт "Панчо" – рецепт приготування покроково:

  1. У посудину розбийте яйця, додайте сіль та цукор. Збивайте міксером до посвітління маси, вона має стати дуже густою.  
  2. В окрему посудину просійте через сито борошно, какао та розпушувач. Все перемішайте.
  3. У посудину зі збитими яйця обережно додавайте сухі інгредієнти (борошняну суміш), вимішуйте лопаткою до однорідності.
  4. Потім до тіста додайте молоко кімнатної температури та соняшникову олію, ще раз перемішайте.
  5. Деко для запікання накрийте пергаментним папером та вилийте тісто, рівномірно його розподіліть.
  6. Випікайте у розігрітій до 175 градусів духовій шафі протягом 18 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли бісквіт буде готовий, перекладіть його на решітку.
  7. Коли бісквіт повністю охолоне, спочатку потрібно вирізати круглу основу (це можна зробити посудиною, в якій ви вибуде формувати торт). Залишки випічки наріжте квадратиками.
  8. Для приготування крему, збийте міксером охолоджені вершки з цукровою пудрою до "м'яких піків". Потім додайте охолоджену сметану та перемішайте обережно кондитерською лопаткою до однорідності.
  9. Для начинки наріжте невеликими шматочками ананаси, горішки подрібніть. Якщо у вас вишня заморожена, тоді потрібно її попередньо розморозити та викласти на сито, щоб зійшла зайва рідина.
  10. Збирати торт потрібно у глибокій посудині, що має рівну напівсферичну форму, наприклад, салатниця. Обгорніть форму поліетиленовою плівкою.
  11. Занурюйте квадратики бісквіту у крем та викладіть на дно форми. Зверху додайте начинку, трохи горіхів, ананаси та вишню. Потім знову шар бісквітних коржиків з кремом та шар начинки. Чергуйте шари доти, доки не зберете торт. Останній шар змастіть кремом та викладіть бісквітну круглу основу. Торт злегка зверху притисніть, щоб не було порожнеч та накрийте харчовою плівкою. Відправляйте його на 6-8 годин в холодильник, він має добре стабілізуватись.
  12. Для декору торту збийте охолоджені вершки до стану крему. Шоколад розтопіть на водяній бані та перекладіть у кондитерський мішок.
  13. Торт обережно переверніть на плоску тарілку або спеціальну основу. Зніміть форму та поліетилен. Рівномірно розподіліть збиті вершки по торту, вирівнюючи його. Потім нанесіть довільно лінії шоколаду, можна також додати горіхи. Смачного!

Фото: YouTube

Торт "Панчо" - легкий рецепт

Інгредієнти:

Для бісквіту:

  • борошно пшеничне – 250 г
  • яйця курячі – 5 шт.
  • цукор – 200 г
  • ванільний цукор – 10 г
  • какао – 3 ст. л.
  • розпушувач – 10 г
  • соняшникова олія – 50 г

Для крему та начинки:

  • сметана 20% – 600 г
  • цукрова пудра – 200 г
  • ананас (свіжий або консервований) – 200 г
  • шоколад та горіхи (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування:

  1. У посудину розбийте яйця, додайте цукор та збивайте міксером до посвітління маси, вона має стати дуже густою.  
  2. В окрему посудину просійте через сито борошно, какао та розпушувач. Все перемішайте.
  3. У посудину зі збитими яйця обережно додавайте сухі інгредієнти (борошняну суміш), перемішайте до однорідності. Додайте ще соняшникову олію та знову перемішайте.
  4. Деко для запікання (50х50 см) накрийте пергаментним папером та вилийте тісто, рівномірно його розподіліть.
  5. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовій шафі протягом 25 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли бісквіт буде готовий перекладіть його на решітку, він має охолонути. Потім наріжте його кубиками.
  6. Для приготування крему, збийте міксером охолоджену сметану з цукровою пудрою.
  7. Для начинки наріжте невеликими шматочками ананаси.
  8. Торт будемо формувати на плоскій тарілці. Викладаємо в один шар кубики бісквіту, все просочуємо кремом та додаємо нарізані ананаси. Наступний шар має бути вужчим – викладаємо кубики бісквіту та знову покриваємо зі всіх боків кремом та викладаємо ананаси, формуючи торт у формі гірки. Готовий торт зверху добре промащуємо кремом. Відправляємо в холодник мінімум на 1 годину.
  9. Для декору просто розтопіть шоколад на водяній бані та перекладіть у кондитерський мішок. Прикрасьте торт шоколадом, можна також додати горіхи. Смачного!

Фото: zira.uz

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Роман Донік
Автор Роман Донік
12 травня, 2024 неділя
Розрахунки Генштабу не враховують реалії підготовки новобранців до ЗСУ
Путін_Росгвардія
12 травня, 2024 неділя
Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін
Володимир Зеленський
12 травня, 2024 неділя
Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.96
  • EUR
    Купівля 42.34
    Продаж 43.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
13 травня
15:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:12
Книжка Олександра Михеда "Позивний для Йова" про перший рік масштабної війни вийде англійською
15:08
Наталка Діденко
"Неординарна погода": Наталка Діденко розповіла, де у вівторок пройдуть дощі, а де можливі заморозки
14:51
Нова Пошта відкрила відділення у Лондоні
Нова Пошта відкрила перші два відділення в Британії
14:44
Іван Федоров, мер Мелітополя
Росіяни анонсували "курортний сезон" на Азовському морі, аби використати людей як живий щит, - Федоров
14:40
аlyona alyona та Jerry Heil
Фанати Євробачення зустріли alyona alyona на залізничному вокзалі в Києві
14:35
Окупанти
З початку року РФ збільшила використання всюдиходів та мотоциклів на фронті: британська розвідка назвала причину
14:08
Оновлено
СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві до 9 травня: затримано агентів ГРУ
14:05
OPINION
Роман Донік
Вовчанськ, судячи з усього, рівнятимуть із землею
13:59
грузія
"Загрожує євроінтеграції": 12 країн ЄС попросили Борреля пояснити, як на Грузію вплине закон про "іноагентів"
13:54
Михайло Драпатий
Замість Галушкіна командувати ОТУВ "Харків" призначили екскомбрига 58-ї ОМБр, - ЗМІ
13:42
кібератака
Фахівці ГУР здійснюють кібератаку на сайти місцевої влади Білгородщини та інтернет-провайдерів
13:35
Сергій Лавров
Лавров заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою з Заходом
13:27
Логотип Каннського кінофестивалю
Працівники Каннського кінофестивалю підтримали страйк фрилансерів
13:19
Російський Ка-52
Коштує $16 млн: українські військові збили російський вертоліт Ка-52
12:57
Microsoft
Microsoft планує інвестувати €4 млрд у хмарні сервіси та служби ШІ у Франції
12:36
міст метро
Метро на Виноградар: київський метрополітен оголосив тендер на продовження будівництва
12:34
Німеччина уряд
Суд у Німеччині визнав ультраправу партію AfD екстремістською
12:21
На фото: Дженніфер Лопес
Американський тур Дженніфер Лопес може стати провальним, вартість квитків знизили до $10
12:09
OPINION
Юрій Бутусов
Білгород: росіяни без вагань убивають своїх
12:02
Ексклюзив
Путін і Андрій Бєлоусов новий міністр оборони РФ
Свідчить про додаткову мобілізацію економіки: експерт з нацбезпеки Варченко про заміну міністра оборони РФ
12:02
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ просунувся до Джабалії на півночі сектора Гази
11:44
Оновлено
безпілотник, дрон
Нафтобазу на Білгородщині та електропідстанцію в Липецькій області атакували дрони СБУ, - ЗМІ
11:24
Євробачення-2023
Випередивши коронацію Чарльза ІІІ: Євробачення-2023 від імені України отримало премію BAFTA
11:21
Огляд
Кіліан Мбаппе, Матс Хуммельс, ПСЖ - Борусія Дортмунд, Ліга чемпіонів
Мбаппе поставив крапку в трансферній епопеї, "Реал" та "Борусcія" вийшли до фіналу ЛЧ, а Cі Цзіньпін підтримав олімпійське перемир'я. Головні новини світового спорту за тиждень
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Де оборонні лінії Харківщини та чому Путін назначив економіста керувати армією. Акценти світових ЗМІ 13 травня
11:16
вогонь, полум'я, пожежа
Поблизу польського Катовіце вночі пролунали вибухи: в автопарку спалахнула пожежа
11:11
Ексклюзив
Верховна Рада
"Це журналістське гетто": нардеп В‘ятрович про повернення представників ЗМІ в Раду
10:47
Литва, Естонія, Латвія
Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії збираються у Вільнюсі: обговорять підтримку України
10:40
норвезький співак Даніель Овен
"Моя підтримка йде Палестині": член нацжурі Норвегії на Євробаченні-2024 визнав, що був упередженим щодо ізраїльської співачки
10:25
Оновлено
За 67 секунд: парламентський комітет Грузії розглянув у третьому читанні законопроєкт про "іноагентів"
10:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог намагається створити подвійну пастку: Згурець про рейдово-наступальні дії армії РФ на Харківщині
10:14
Шахрайство
У 2024 році в Україні винесли понад 1000 вироків за шахрайство: яких справ зафіксовано найбільше
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:02
OPINION
Вадим Денисенко
Останні зміни в уряді РФ. Чого чекати від нового міністра оборони
10:00
Грант Шаппс
"Чергова маріонетка Путіна": у Британії відреагували на заміну Шойгу Бєлоусовим
09:54
Харківщина: росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів, є поранені
09:42
північне сяйво
Через геомагнітну бурю в Україні на вихідних спостерігали північне сяйво. Фото
09:36
вибухи на російських НПЗ
Окупанти на Луганщині втратили стратегічні запаси пального після займань на двох НПЗ, - ОВА
09:22
Ексклюзив
Останніми днями ворожих обстрілів стало вдвічі більше: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський та Курахівський напрямки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV