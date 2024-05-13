Торт "Панчо": класичний варіант та простий рецепт

Торт "Панчо" – дуже відомий десерт. Він складається з шарів бісквіту, що просочені ніжним вершковим або масляним кремом. Між шарами коржів зазвичай розміщують різні начинки, такі як горіхи або фрукти. Зверху торт може бути прикрашений какао-порошком, шоколадною стружкою або горіхами.

Торт "Панчо" або "Санчо Панса", отримав свою назву на честь вірного друга Дон Кіхота. Вражає і те, що рецепт з'явився не так давно, приблизно у 2000-х роках. Він швидко став дуже популярним та перейшов у категорію класичних, що свідчить про його неперевершений смак.

Торт "Панчо" класичний

Інгредієнти:

Для бісквіту:

борошно пшеничне – 200 г

какао – 40 г

розпушувач – 10 г

яйця курячі – 6 шт.

дрібка солі

цукор – 200 г

молоко – 120 мл

соняшникова олія – 80 г

Для крему:

вершки 33-35% – 400 г

сметана 20% – 300 г

цукрова пудра – 130 г

Для начинки:

ананас (свіжий або консервований) – 300 г

вишні – 100 г

волоські горіхи – 50 г

Для декору:

вершки 33-35% - 250 г

цукрова пудра – до смаку

шоколад

Торт "Панчо" – рецепт приготування покроково:

У посудину розбийте яйця, додайте сіль та цукор. Збивайте міксером до посвітління маси, вона має стати дуже густою. В окрему посудину просійте через сито борошно, какао та розпушувач. Все перемішайте. У посудину зі збитими яйця обережно додавайте сухі інгредієнти (борошняну суміш), вимішуйте лопаткою до однорідності. Потім до тіста додайте молоко кімнатної температури та соняшникову олію, ще раз перемішайте. Деко для запікання накрийте пергаментним папером та вилийте тісто, рівномірно його розподіліть. Випікайте у розігрітій до 175 градусів духовій шафі протягом 18 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли бісквіт буде готовий, перекладіть його на решітку. Коли бісквіт повністю охолоне, спочатку потрібно вирізати круглу основу (це можна зробити посудиною, в якій ви вибуде формувати торт). Залишки випічки наріжте квадратиками. Для приготування крему, збийте міксером охолоджені вершки з цукровою пудрою до "м'яких піків". Потім додайте охолоджену сметану та перемішайте обережно кондитерською лопаткою до однорідності. Для начинки наріжте невеликими шматочками ананаси, горішки подрібніть. Якщо у вас вишня заморожена, тоді потрібно її попередньо розморозити та викласти на сито, щоб зійшла зайва рідина. Збирати торт потрібно у глибокій посудині, що має рівну напівсферичну форму, наприклад, салатниця. Обгорніть форму поліетиленовою плівкою. Занурюйте квадратики бісквіту у крем та викладіть на дно форми. Зверху додайте начинку, трохи горіхів, ананаси та вишню. Потім знову шар бісквітних коржиків з кремом та шар начинки. Чергуйте шари доти, доки не зберете торт. Останній шар змастіть кремом та викладіть бісквітну круглу основу. Торт злегка зверху притисніть, щоб не було порожнеч та накрийте харчовою плівкою. Відправляйте його на 6-8 годин в холодильник, він має добре стабілізуватись. Для декору торту збийте охолоджені вершки до стану крему. Шоколад розтопіть на водяній бані та перекладіть у кондитерський мішок. Торт обережно переверніть на плоску тарілку або спеціальну основу. Зніміть форму та поліетилен. Рівномірно розподіліть збиті вершки по торту, вирівнюючи його. Потім нанесіть довільно лінії шоколаду, можна також додати горіхи. Смачного!

Фото: YouTube

Торт "Панчо" - легкий рецепт

Інгредієнти:

Для бісквіту:

борошно пшеничне – 250 г

яйця курячі – 5 шт.

цукор – 200 г

ванільний цукор – 10 г

какао – 3 ст. л.

розпушувач – 10 г

соняшникова олія – 50 г

Для крему та начинки:

сметана 20% – 600 г

цукрова пудра – 200 г

ананас (свіжий або консервований) – 200 г

шоколад та горіхи (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування:

У посудину розбийте яйця, додайте цукор та збивайте міксером до посвітління маси, вона має стати дуже густою. В окрему посудину просійте через сито борошно, какао та розпушувач. Все перемішайте. У посудину зі збитими яйця обережно додавайте сухі інгредієнти (борошняну суміш), перемішайте до однорідності. Додайте ще соняшникову олію та знову перемішайте. Деко для запікання (50х50 см) накрийте пергаментним папером та вилийте тісто, рівномірно його розподіліть. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовій шафі протягом 25 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Коли бісквіт буде готовий перекладіть його на решітку, він має охолонути. Потім наріжте його кубиками. Для приготування крему, збийте міксером охолоджену сметану з цукровою пудрою. Для начинки наріжте невеликими шматочками ананаси. Торт будемо формувати на плоскій тарілці. Викладаємо в один шар кубики бісквіту, все просочуємо кремом та додаємо нарізані ананаси. Наступний шар має бути вужчим – викладаємо кубики бісквіту та знову покриваємо зі всіх боків кремом та викладаємо ананаси, формуючи торт у формі гірки. Готовий торт зверху добре промащуємо кремом. Відправляємо в холодник мінімум на 1 годину. Для декору просто розтопіть шоколад на водяній бані та перекладіть у кондитерський мішок. Прикрасьте торт шоколадом, можна також додати горіхи. Смачного!

Фото: zira.uz