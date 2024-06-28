Традиційні німецькі страви: 5 рецептів на будь-який смак

Німецька кухня багата на традиції та смаки, які формувалися протягом століть. Від відомих ковбасок і шніцелів до ситних супів та ароматної випічки – кожна страва має свою історію та особливості приготування.

Кухня Німеччини відображає різноманіття регіонів, кожен з яких додає свої унікальні інгредієнти та кулінарні техніки. У цій статті ми пропонуємо вам поринути у світ німецької кулінарії та ознайомитися з п'ятьма традиційними рецептами, які дозволять відчути справжній смак цієї країни. Від класичних ковбасок до знаменитого руладена – ці рецепти не залишать вас байдужими і стануть чудовим доповненням до вашого кулінарного арсеналу.

Білі ковбаски "Мюнхенські"

Інгредієнти:

свиняча лопатка – 1 кг

вода – 100 мл

сіль – 20 г

суміш спецій для ковбасок – 10 г

свинячі черева 32-34 мм – 2 м

Покроковий рецепт приготування:

Свинину перекрутіть через м'ясорубку та відправте в морозильну камеру на одну годину. Потім охолоджений фарш перекладіть в чашу подрібнювача, додайте суміш спецій, сіль та воду. Подрібнюйте фарш до однорідного стану. Свинячі кишки промийте та замочіть у теплій воді на 30 хвилин, а потім знову промийте. Наповніть кишки фаршем, використовуючи спеціальну насадку на м'ясорубці або ковбасний шприц. Сформуйте ковбаски довжиною 10-12 см, зав'язуючи кінці. Закип'ятіть велику каструлю води, зменшіть вогонь до слабкого кипіння. Варити ковбаски в потрібно в гарячій, але не киплячій воді (приблизно 75-80°C). Час приготування приблизно 20-25 хвилин, орієнтуйтесь на температуру в середині ковбасок - 70°C, а також на вигляд – вони мають стати білими та добре проваритись. Подавати сосиски гарячими з традиційною солодкою гірчицею. Готово!

Фото: myrecipes.com

Німецький шніцель

Інгредієнти:

корейка свиняча – 600 г

пшеничне борошно - 1 склянка

курячі яйця - 2 шт.

панірувальні сухарі - 1 склянка

соняшникова олія – ​​5-6 ст. л.

перець чорний мелений - 1/2 ч. л.

сіль – 1/2 ч. л.

Покроковий рецепт приготування:

Наріжте м'ясо як на відбивні, але товщиною приблизно 2.5 см. Потім кожен шматочок розріжте вздовж, не дорізаючи повністю і розгорніть у формі метелика. Шматки м'яса покладіть між двома шматками харчової плівки і відбийте до товщини приблизно 4-5 мм. Посоліть та поперчіть кожен шматочок м'яса з обох сторін. Підготуйте три миски: одну з борошном, другу - зі збитими яйцями, а останню - з панірувальними сухарями. Розігрійте велику сковороду із олією. Кожен шматок м'яса спочатку обваляйте в борошні, потім занурте в яйце, а після цього обваляйте в панірувальних сухарях. Переконатися, що м'ясо повністю покрите панірувальною сумішшю. Смажте шніцелі на середньому вогні з кожного боку, доки вони не стануть золотисто-коричневими і хрусткими. Після смаження викладіть шніцелі на паперові рушники, щоб зійшов зайвий жир. Подавайте страву гарячою з лимонними дольками, свіжим овочевим салатом, картоплею фрі або іншим гарніром.

Суп "Айнтопф"

Інгредієнти:

свинина – 500 г

напівкопчені ковбаски – 300 г

морква – 300 г

картопля – 500 г

квасоля консервована – 250 г

соняшникова олія - 50 г

цибуля – 1 шт.

часник, сіль та чорний перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Підготуйте овочі. Моркву, картоплю та цибулю очистіть від шкірки, наріжте кубиками. М'ясо наріжте шматочками, перекладіть в каструлю. Додайте ще склянку води та олію, тушкуйте протягом 15 хвилин. Напівкопчені ковбаски підсмажте на сковороді на невеликому вогні до рум'яної скоринки. До м'яса в каструлі додайте сіль, чорний перець, подрібнений часник, квасолю та нарізані овочі. Налийте води стільки, щоб вона їх повністю покрила овочі та тушкуйте на невеликому вогні протягом 45-60 хвилин, доки м'ясо і овочі не стануть м'якими. Приблизно за 5-10 хвилин до кінця приготування, додайте ковбаски. Подавайте страву гарячою. Смачного!

Баварські брецелі

Інгредієнти:

борошно – 500 г

молоко - 280 мл

сіль - 10 г

сухі дріжджі – 7 г

вершкове масло – 40 г

вода – 1 л

сода – 3 ст. л.

сіль морська, кунжут або мак для посипки

Покроковий рецепт приготування:

Просійте борошно через сито. До борошна додайте сухі дріжджі та сіль, все ретельно перемішайте. Холодне молоко влийте до сухих інгредієнтів. Починайте місити тісто спочатку лопаткою, а потім руками, додаючи поступово розм'якшене вершкове масло. Накрити миску з тістом рушником і залиште в теплому місці на 10 хвилин. Розділіть тісто на десять частин та зробіть своєрідні "ковбаски". Кожну частину тіста розкачайте руками в довгу смужку (приблизно 50 см), залишаючи посередині більше тіста. Хвостики тіста декілька разів перекрутіть, а потім зробіть ніби петлю, схрестивши кінці та притиснувши їх до основи брецеля, щоб утворити традиційну форму цієї випічки. Виконайте ці дії із кожним шматочком тіста. Готові брецелі краще викладайте одразу на пергаментний папір. Залиште сформовані брецелі при кімнатній температурі (без протягів) на 40 хвилин, а потім відправляйте на 20 хвилин в морозильну камеру. Деко для випікання застеліть пергаментним папером. У велику каструлю налийте 1 літр кип'ятку, додайте соду і добре перемішайте. Обережно опускайте кожен брецель у гарячий розчин на декілька секунд та одразу виймайте їх шумівкою на деко для випікання. Посипайте кожен брецель крупною сіллю, кунжутом або маком. Випікайте у розігрітій до 220°C духовці приблизно 10-12 хвилин. Брецелі мають стати золотисто-коричневими. Подавайте теплими з улюбленими соусами або як доповнення до страв. Готово!

Фото: perdoeomeufrances.com

Руладен

Інгредієнти:

яловичина (довгі тонкі шматки по 150 г) - 6 шт.

бекон смужки - 12 шт.

огірки мариновані маленькі - 6 шт.

цибуля ріпчаста - 4 шт.

гірчиця негостра - 6 ст. л.

борошно пшеничне - 100 г

олія соняшникова

Для соусу:

цибуля ріпчаста - 6 шт.

морква - 3 шт.

селера стебла - 3 шт.

вино червоне сухе - 400 мл

томатна паста - 3 ст. л.

цукор - 1 ч. л.

лавровий лист - 2 шт.

Покроковий рецепт приготування: