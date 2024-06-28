Традиційні німецькі страви: 5 рецептів на будь-який смак
Любите ковбаски та шніцелі? Спробуйте тоді й інші традиційні німецькі страви, які мають неймовірні смакові якості та багату історію
Німецька кухня багата на традиції та смаки, які формувалися протягом століть. Від відомих ковбасок і шніцелів до ситних супів та ароматної випічки – кожна страва має свою історію та особливості приготування.
Кухня Німеччини відображає різноманіття регіонів, кожен з яких додає свої унікальні інгредієнти та кулінарні техніки. У цій статті ми пропонуємо вам поринути у світ німецької кулінарії та ознайомитися з п'ятьма традиційними рецептами, які дозволять відчути справжній смак цієї країни. Від класичних ковбасок до знаменитого руладена – ці рецепти не залишать вас байдужими і стануть чудовим доповненням до вашого кулінарного арсеналу.
Білі ковбаски "Мюнхенські"
Інгредієнти:
- свиняча лопатка – 1 кг
- вода – 100 мл
- сіль – 20 г
- суміш спецій для ковбасок – 10 г
- свинячі черева 32-34 мм – 2 м
Покроковий рецепт приготування:
- Свинину перекрутіть через м'ясорубку та відправте в морозильну камеру на одну годину.
- Потім охолоджений фарш перекладіть в чашу подрібнювача, додайте суміш спецій, сіль та воду. Подрібнюйте фарш до однорідного стану.
- Свинячі кишки промийте та замочіть у теплій воді на 30 хвилин, а потім знову промийте.
- Наповніть кишки фаршем, використовуючи спеціальну насадку на м'ясорубці або ковбасний шприц. Сформуйте ковбаски довжиною 10-12 см, зав'язуючи кінці.
- Закип'ятіть велику каструлю води, зменшіть вогонь до слабкого кипіння. Варити ковбаски в потрібно в гарячій, але не киплячій воді (приблизно 75-80°C). Час приготування приблизно 20-25 хвилин, орієнтуйтесь на температуру в середині ковбасок - 70°C, а також на вигляд – вони мають стати білими та добре проваритись.
- Подавати сосиски гарячими з традиційною солодкою гірчицею. Готово!
Фото: myrecipes.com
Німецький шніцель
Інгредієнти:
- корейка свиняча – 600 г
- пшеничне борошно - 1 склянка
- курячі яйця - 2 шт.
- панірувальні сухарі - 1 склянка
- соняшникова олія – 5-6 ст. л.
- перець чорний мелений - 1/2 ч. л.
- сіль – 1/2 ч. л.
Покроковий рецепт приготування:
- Наріжте м'ясо як на відбивні, але товщиною приблизно 2.5 см. Потім кожен шматочок розріжте вздовж, не дорізаючи повністю і розгорніть у формі метелика.
- Шматки м'яса покладіть між двома шматками харчової плівки і відбийте до товщини приблизно 4-5 мм.
- Посоліть та поперчіть кожен шматочок м'яса з обох сторін.
- Підготуйте три миски: одну з борошном, другу - зі збитими яйцями, а останню - з панірувальними сухарями.
- Розігрійте велику сковороду із олією.
- Кожен шматок м'яса спочатку обваляйте в борошні, потім занурте в яйце, а після цього обваляйте в панірувальних сухарях. Переконатися, що м'ясо повністю покрите панірувальною сумішшю.
- Смажте шніцелі на середньому вогні з кожного боку, доки вони не стануть золотисто-коричневими і хрусткими.
- Після смаження викладіть шніцелі на паперові рушники, щоб зійшов зайвий жир.
- Подавайте страву гарячою з лимонними дольками, свіжим овочевим салатом, картоплею фрі або іншим гарніром.
Суп "Айнтопф"
Інгредієнти:
- свинина – 500 г
- напівкопчені ковбаски – 300 г
- морква – 300 г
- картопля – 500 г
- квасоля консервована – 250 г
- соняшникова олія - 50 г
- цибуля – 1 шт.
- часник, сіль та чорний перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Підготуйте овочі. Моркву, картоплю та цибулю очистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- М'ясо наріжте шматочками, перекладіть в каструлю. Додайте ще склянку води та олію, тушкуйте протягом 15 хвилин.
- Напівкопчені ковбаски підсмажте на сковороді на невеликому вогні до рум'яної скоринки.
- До м'яса в каструлі додайте сіль, чорний перець, подрібнений часник, квасолю та нарізані овочі. Налийте води стільки, щоб вона їх повністю покрила овочі та тушкуйте на невеликому вогні протягом 45-60 хвилин, доки м'ясо і овочі не стануть м'якими.
- Приблизно за 5-10 хвилин до кінця приготування, додайте ковбаски.
- Подавайте страву гарячою. Смачного!
Баварські брецелі
Інгредієнти:
- борошно – 500 г
- молоко - 280 мл
- сіль - 10 г
- сухі дріжджі – 7 г
- вершкове масло – 40 г
- вода – 1 л
- сода – 3 ст. л.
- сіль морська, кунжут або мак для посипки
Покроковий рецепт приготування:
- Просійте борошно через сито. До борошна додайте сухі дріжджі та сіль, все ретельно перемішайте.
- Холодне молоко влийте до сухих інгредієнтів. Починайте місити тісто спочатку лопаткою, а потім руками, додаючи поступово розм'якшене вершкове масло.
- Накрити миску з тістом рушником і залиште в теплому місці на 10 хвилин.
- Розділіть тісто на десять частин та зробіть своєрідні "ковбаски".
- Кожну частину тіста розкачайте руками в довгу смужку (приблизно 50 см), залишаючи посередині більше тіста.
- Хвостики тіста декілька разів перекрутіть, а потім зробіть ніби петлю, схрестивши кінці та притиснувши їх до основи брецеля, щоб утворити традиційну форму цієї випічки. Виконайте ці дії із кожним шматочком тіста.
- Готові брецелі краще викладайте одразу на пергаментний папір. Залиште сформовані брецелі при кімнатній температурі (без протягів) на 40 хвилин, а потім відправляйте на 20 хвилин в морозильну камеру.
- Деко для випікання застеліть пергаментним папером.
- У велику каструлю налийте 1 літр кип'ятку, додайте соду і добре перемішайте. Обережно опускайте кожен брецель у гарячий розчин на декілька секунд та одразу виймайте їх шумівкою на деко для випікання.
- Посипайте кожен брецель крупною сіллю, кунжутом або маком.
- Випікайте у розігрітій до 220°C духовці приблизно 10-12 хвилин. Брецелі мають стати золотисто-коричневими.
- Подавайте теплими з улюбленими соусами або як доповнення до страв. Готово!
Фото: perdoeomeufrances.com
Руладен
Інгредієнти:
- яловичина (довгі тонкі шматки по 150 г) - 6 шт.
- бекон смужки - 12 шт.
- огірки мариновані маленькі - 6 шт.
- цибуля ріпчаста - 4 шт.
- гірчиця негостра - 6 ст. л.
- борошно пшеничне - 100 г
- олія соняшникова
Для соусу:
- цибуля ріпчаста - 6 шт.
- морква - 3 шт.
- селера стебла - 3 шт.
- вино червоне сухе - 400 мл
- томатна паста - 3 ст. л.
- цукор - 1 ч. л.
- лавровий лист - 2 шт.
Покроковий рецепт приготування:
- Чотири цибулини очистьте від лушпиння та наріжте півкільцями.
- Розігрійте сковороду з олією та підсмажте цибулю до рум'яної скоринки.
- Наріжте м'ясо як на відбивні та злегка відбийте їх до товщини приблизно 0.5 см. Кожен шматочок м'яса присипте сіллю, перцем та змастіть гірчицею.
- Викладіть на шматочки м'яса по дві скибочки бекону та цибулю підсмажену. Мариновані огірки розріжте навпіл та викладіть на початок відбивної. Згорніть м'ясо в рулетики та закріпіть зубочистками.
- У великій сковороді або каструлі розігрійте соняшникову олію. Обваляйте рулети в борошні та обсмажуйте з усіх боків до рум'яної скоринки. Потім перекладіть їх в будь-яку посудину.
- Для соусу підготуйте овочі. Очистіть та наріжте шматочками цибулю, моркву та селеру.
- У тій же сковороді, де готували м'ясо, обсмажте нарізану цибулю, моркву та селеру до золотистого кольору протягом 3-4 хвилин.
- Додайте до овочів ще цукор та томатну пасту, продовжуйте смажити ще хвилину. Потім залийте овочі вином та дайте йому трохи випаруватись.
- У сковороду викладіть м'ясні рулети, додайте лавровий лист та залийте все водою так, щоб вона покривала м'ясо.
- Доведіть страву до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою та тушкуйте протягом 1.5-2 годин, доки м'ясо не стане м'яким.
- Дістаньте рулети з сковороди і видаліть зубочистки. Соус можна процідити і, за бажанням подрібнити блендером.
- Подавайте страву гарячою, додаючи соус.
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