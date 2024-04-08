Йогурт в домашніх умовах: прості рецепти із закваскою та без

Домашній йогурт має низку переваг, порівняно зі звичайними магазинними варіантами. Цей натуральний продукт не містить консервантів, підсолоджувачів та штучних барвників. Ви також можете повністю контролювати склад та смак, додавати фрукти, мед або інші інгредієнти за власним бажанням.

Домашній йогурт має багато корисних властивостей. Він містить корисні бактерії, які допомагають збалансувати мікрофлору кишківника та покращують здоров’я шлунково-кишкового тракту, імунної системи. Є джерелом високоякісного білка, який необхідний для м'язів, кісток та інших тканин. Ба більше, йогурт містить кальцій, що сприяє здоров'ю зубів.

Натуральний домашній йогурт дуже легко та просто приготувати вдома без додаткових кухонних приладів, знадобиться лише певний час для ферментації молока.

Класичний йогурт в домашніх умовах

Інгредієнти:

молоко пастеризоване – 1 л

закваска для йогурту – 1 пакетик

Покроковий рецепт, як зробити йогурт в домашніх умовах:

Простерилізуйте скляну банку. Перелийте молоко в каструлю та доведіть на невеликому вогні до температури 90°C, постійно помішуючи. Краще виміряти температуру за допомогою кухонного градусника. Перелийте молоко в скляну банку та нехай воно охолоне до температури 38-41°C. Додайте до молока закваску та добре перемішай до розчинення. Банку накрийте кришкою, але не закручуйте сильно. Загорніть посудину у декілька шарів рушника та відправте в тепле місце на 8 годин. Йогурт готовий, ви можете додати до нього будь-які фрукти, солодощі, шоколад, горіхи, варення або куштувати просто так. Смачного!

Фото: Freepik

Домашній йогурт без закваски

Інгредієнти:

молоко – 400-500 мл

густий натуральний йогурт – 2 ст. л.

Покроковий рецепт, як зробити йогурт в домашніх умовах без закваски:

Перелийте молоко в каструлю та доведіть на невеликому вогні до температури 40-45°C. Краще виміряти температуру за допомогою кухонного градусника. Коли молоко досягне потрібної температури, знімайте його з вогню та додайте до нього йогурт. Все добре перемішайте до однорідності. Перелийте суміш у скляну або керамічну посудину з кришкою. Загорніть посудину у декілька шарів рушника та відправте в тепле місце (можна прогріти духовку до 50 градусів та вимкнути) на 6-8 годин. Це потрібно для того, щоб пройшли всі процеси бродіння та утворився йогурт. Потім розгорніть рушник та куштуйте смачний домашній йогурт!

Фото: Freepik