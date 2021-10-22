Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Третьякову від участі у п'яти пленарних засіданнях
Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував відсторонити від участі у п'яти пленарних засіданнях голову Комітету з питань соціальної політики Галину Третьякову
Про це в Telegram написав заступник голови Комітету з питань Регламенту Павло Фролов.
"Регламентний комітет рекомендував парламенту позбавити Галину Третьякову права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за її висловлювання щодо смерті Антона Полякова", - написав Фролов.
Він зазначив, що десять членів комітету проголосували "за", один - утримався. Це рішення підтримали усі представники фракції "Слуга Народу".
Нардеп додав, що ця пропозиція, відповідно до Регламенту, буде голосуватись без обговорення на наступному пленарному тижні.
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