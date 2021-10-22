Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Третьякову від участі у п'яти пленарних засіданнях

Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Третьякову від участі у п'яти пленарних засіданнях

22 жовтня, 2021 п'ятниця
10:29
Суспільство Галина Третьякова

Комітет Верховної Ради з питань регламенту рекомендував відсторонити від участі у п'яти пленарних засіданнях голову Комітету з питань соціальної політики Галину Третьякову

Про це в Telegram написав заступник голови Комітету з питань Регламенту Павло Фролов.

"Регламентний комітет рекомендував парламенту позбавити Галину Третьякову права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за її висловлювання щодо смерті Антона Полякова", - написав Фролов.

Він зазначив, що десять членів комітету проголосували "за", один - утримався. Це рішення підтримали усі представники фракції "Слуга Народу".

Нардеп додав, що ця пропозиція, відповідно до Регламенту, буде голосуватись без обговорення на наступному пленарному тижні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

політика
Галина Третьякова
відсторонення
Читайте також:
Олександр Усик
22 жовтня, 2021 п'ятниця
Екстренер Усика зробив приголомшливий прогноз на бій українця з Ф'юрі
21 жовтня, 2021 четвер
Я зрозуміла, що дороги назад немає, - Ясько про свої стосунки з Саакашвілі
20 жовтня, 2021 середа
Обов'язковий претендент на титул Ф'юрі травмувався за 10 днів до чемпіонського бою
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.22
    Купівля 26.22
    Продаж 26.48
  • EUR
    Купівля 30.38
    Продаж 30.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
22 жовтня
13:29
В аеропорту "Дніпро" почалося будівництво нової злітно-посадкової смуги за 5,6 млрд грн
13:25
Оборонний комітет рекомендував Раді усунути суперечності в законі про олігархів
13:07
Ольга Стефанишина
"Україну накриває хвиля ковіду, а влада збирається будувати дороги", − нардепка Ольга Стефанишина
13:01
вакцина
Ляшко розповів, за якого рівня вакцинації населення Україна зможе скасувати карантин
12:59
прикордонники
Окупанти поранили українського військового на Донбасі
12:55
Україна - Боснія і Герцеговина
УЄФА не дасть збірним України та Росії зустрітися у плей-офф ЧС-2022
12:46
вітер
У Києві оголосили штормове попередження
12:34
Посадовця КМДА підозрюють у розкраданні 7,5 млн грн на закупівлях ліків для онкохворих, - прокуратура
12:31
Віктор Ляшко
Ляшко: Коронавірус може не зникнути ніколи
12:22
Василь Ломаченко
Ломаченко став головним претендентом на бій за титул WBC
12:07
Денис Монастирський
Санкційний список криміналітету: Монастирський назвав помилки, яких припустились щодо 108 осіб
12:00
вугілля
ДТЕК у вересні-жовтні імпортував 278 тис. тонн вугілля для подолання дефіциту
11:58
Володимир В’ятрович
Видаткова частина бюджету 2022 зросла, проте фінансування культури зменшується щороку, − Володимир В’ятрович
11:55
Віталій Портников: Путін бачить загрозу у самому існуванні України
11:50
Депутатці Устіновій впав на голову дверний засов у Верховній Раді
11:44
Роберт Хеленіус (праворуч) та Адам Ковнацькі
У Ф'юрі хочуть перехопити бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа
11:37
covid
Кличко назвав обмеження, які введуть у Києві у разі "червоної" зони
11:18
Віталій Кличко
"Говорили про розв'язання проблем Києва": Кличко заявив, що його зустріч з Зеленським була діловою
11:11
Жозе Моурінью
Моурінью знайшов несподіване пояснення поразці "Роми" від норвезького клубу з рахунком 1:6
10:46
Укрзалізниця
Укрзалізниця відкриває пункти вакцинації від COVID-19 на вокзалах ще у трьох містах
10:44
Сестри Савченко
Сестри Cавченко намагалися в'їхати до України за допомогою підроблених COVID-сертифікатів
10:40
Джош Тейлор
У абсолютного чемпіона світу з боксу зірвався перший захист титулів
10:10
"Зоря"
Україна наздоганяє Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА
10:02
PR
Укрзалізниця
Плануєте поїздку? Антиген-тест до COVID-19 лише за 290 грн
09:59
У будинок заступника Єрмака у Києві кинули “коктейль Молотова”
09:58
Данило Гетманцев
Не переслідування, а право держави запитати, звідки гроші на квартири й автомобілі, - Гетманцев пояснив логіку законопроєкту про непряме оподаткування
09:52
У Росії стався вибух на військовому заводі, є загиблі
09:38
Сергій Морозов
Помер український футбольний тренер Сергій Морозов
09:23
курс долара
Офіційний курс: долар здешевшав до мінімуму з березня 2021 року
09:01
Олександр Усик
Екстренер Усика зробив приголомшливий прогноз на бій українця з Ф'юрі
08:46
Алек Болдвін
Американський актор Болдвін на зйомках застрелив українку-оператора
08:38
Путін
Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам робити з цим, – Путін стурбований співпрацею України і НАТО
08:35
Руслан Малиновський
ЧС-2022: Петраков ухвалив важливе рішення щодо повернення Малиновського до збірної України, - ЗМІ
08:13
коронавірус
Нові антирекорди: за добу виявили майже 24 тис. нових випадків коронавірусу, померли 614 людей
08:00
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 12-го туру чемпіонату України з футболу
07:59
У Польщі під час буревію загинув українець
07:45
Політичний пародист Процишин долучився до "бандерівського" флешмобу
07:38
НАТО
У НАТО узгодили план захисту від нападу Росії на Чорному морі та на Балтиці
07:19
Зеленський
Прем'єр Ізраїлю подякував Зеленському за ухвалення закону про протидію антисемітизму
07:00
Як зруйнувати Америку, Бонд в Україні та одноразовий Львів – 5 книг про географію стосунків
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV