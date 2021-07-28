Резніков тимчасово замінить Кравчука на чолі української делегації в ТКГ

Про це він заявив у одному із телеефірів, передає УНІАН.

"Очолює делегацію Кравчук Леонід Макарович і станом на сьогоднішній день він знаходиться на лікарняному. Завершиться його лікарняний і він продовжить, я маю надію, абсолютно так само керувати українською делегацією. В разі, якщо раптом не буде можливості взяти участь у засіданні - я як перший заступник голови української делегації буду представляти Україну", - сказав Резніков.

Перший президент Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці.