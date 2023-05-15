"Результат агресивної війни проти України": Ігнат про падіння літаків та гелікоптерів РФ у Брянській області
Речник Командування Повітряних сил України наголосив, що падіння гелікоптерів та літаків у Брянській області 13 травня є наслідком збройної агресії РФ проти України
Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я не можу озвучувати найбільш вірогідну версію щодо падіння гелікоптерів та літаків РФ у Брянській області, оскільки вона відразу стане офіційною. Ми лише можемо відстежувати, що в них там відбувається. В них дуже багато версій щодо падіння літальних апаратів у Брянській області, не вистачає лише версії про якийсь космічний метеорит", - розповів Ігнат.
Речник Командування Повітряних сил України прокоментував версії падіння гелікоптерів та літаків у Брянській області 13 травня
"В Росії офіційно визнали про падіння 4 літальних апаратів. Зокрема, 2 гелікоптери та два літаки. Про третій гелікоптер вони теж повідомляли, але не дуже розповсюджували цю інформацію, щоб не сильно не травмувати своє населення. Розповідають росіяни про різні версії. Кажуть про наш вплив і їхній. Проте нехай це все залишається на їхній совісті, оскільки падіння цих літаків і гелікоптерів є прямим результатом агресивної війни проти України", - додав він.
- 13 травня 2023 року, у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами
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