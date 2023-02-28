Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"У будь-якому випадку спостерігається доволі тривала негативна тенденція у РФ щодо боєприпасів. Вона не може бути змінена, окрім ситуації, коли у допомогу РФ увімкнеться Китай. Це вкрай загрозливо, бо ми говоримо про весь військово-промисловий комплекс Китаю та його запаси на 2 мільйони збройних сил", - зазначив він.

Катков додав, що в Китаю доволі велика уніфікація по калібрах з радянськими.

"Навіть якщо РФ залишиться з наявними союзниками (КНДР та Іран) щодо джерел боєприпасів та розкрученим ВПК, то поновлювати ці витрати вони не можуть. Є велика кількість штрихів до загальної картини, коли Міноборони показує, що використовуються 40-річні снаряди до танків і це не викликає жодних здивувань ні у кого. Є певна тенденція, що РФ не може утримувати великий шквал вогню, як зараз. А рік тому було 40-60 тис. пострілів на добу, зараз менше у рази. Це стала тенденція - чим далі, тим гірше буде для РФ", - підсумував експерт.