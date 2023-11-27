РФ обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії: поранена жінка, пошкоджені житлові будинки
Протягом дня 27 листопада російські окупанти обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії шість разів. Окупанти поранили жінку, пошкодили житлові будинки та іншу інфраструктуру
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Цілий день ворог гатив по Нікопольщині. Загалом обстріляв район з важкої артилерії шість разів. Поцілив по самому Нікополю і Марганецькій громаді", - зазначив він.
За його словами, у Нікополі дістала поранень 51-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
Очільник ОДА поінформував, що внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля, ліцей, храм, спортклуб. Також побиті 7 багатоквартирних і 14 приватних будинків, знищена одна господарська споруда і 12 – понівечені.
Лисак також заявив, що потрощені авто, лінія електропередач і газогін.
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
- Увечері неділі, 26 листопада, російська армія вкотре атакувала Херсон. Унаслідок ворожих обстрілів цивільної інфраструктури поранення отримала літня мешканка
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