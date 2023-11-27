РФ обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії: поранена жінка, пошкоджені житлові будинки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Цілий день ворог гатив по Нікопольщині. Загалом обстріляв район з важкої артилерії шість разів. Поцілив по самому Нікополю і Марганецькій громаді", - зазначив він.

За його словами, у Нікополі дістала поранень 51-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Очільник ОДА поінформував, що внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля, ліцей, храм, спортклуб. Також побиті 7 багатоквартирних і 14 приватних будинків, знищена одна господарська споруда і 12 – понівечені.

Лисак також заявив, що потрощені авто, лінія електропередач і газогін.

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA