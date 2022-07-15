РФ планує кібератаки на країни ЄС та НАТО, - канадська розвідка
Росія шукає способи завдати кібернетичних ударів по цілях у країнах-членах Європейського Союзу та НАТО
Про це пише Укрінформ з посиланням на розсекречений звіт Центру з безпеки комунікацій.
"За нашими оцінками, Росія майже достеменно розробляє кіберможливості для застосування проти цілей у ЄС та НАТО, в тому числі США й Канаді”, - йдеться у документі.
Зазначають що цілями може стати критична інфраструктура у цих країнах. Росія посилила кібершпигунство проти країн-членів НАТО у відповідь на підтримку Альянсом України.
"За нашими оцінками, масштаб та серйозність кібероперацій, пов’язаних із російським вторгненням в Україну, майже точно були більшими та частішими, ніж відомо із відкритих джерел", - наголосили у розвідувальній службі.
У Центрі з безпеки комунікацій додали, що росіяни також намагалися дискредитувати роботу українського уряду, війська та економіки і отримати контроль над критичною інфраструктурою.
"Підтримувані державою російські кібергрупи дуже вірогідно продовжать дії на підтримку російських стратегічних і тактичних військових цілей в Україні”, - підсумували розвідники.
- Станом на 12 липня Держспецзв’язку зафіксувало 1,35 тис. кібератак в Україні за перше півріччя 2022 року.
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