РФ провокуватиме НАТО, щоб втягнути у війну всю Європу, - політологиня

Таку думку вона висловила в ефірі Еспресо.TV.



“Потрібно розуміти, що РФ не вперше використовує такі прецеденти, коли відбувається порушення повітряного простору інших країн. Кілька тижнів тому була ситуація з російським безпілотником, який встиг долетіти аж до Хорватії. Росія, провокуючи країни НАТО на відповідь, намагається пояснити їм, що вони воюють в Україні проти Альянсу. Цей пропагандиський момент може бути для того, щоб НАТО вступило у війну проти Росії”, - пояснила Констатинова.



Політологиня наголосила, що на міжнародній арені дуже важко пояснити росіянам, що майже місяць українська армія може боронити власну державу.



“Росіянам дуже важко пояснити на міжнародній арені, що українська армія може так професійно боронити власну країну майже місяць. Цей момент є дуже болючим для РФ. І такими провокаціями з порушенням повітряного простору вони намагаються втягнути у війну не США, а саме НАТО. Потрібно бути дуже обережними, бо Росія провокує не тільки Польщу, а й всі європейські країни”, - додала Констатинова.



Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідає Польщу в рамках свого європейського турне.



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