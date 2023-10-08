РФ вдається до тактики "білого шуму", щоб приховати причетність до обстрілу Грози на Харківщині та геноцид проти цивільних

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Росія почата активно застосовувати тактику "білого шуму" в усіх можливих каналах поширення інформації. Така тактика передбачає вкид в інфопростір одразу багато "версій", що суперечать одна одній. Про геноцид в селі Гроза пропагандисти стверджували, що:

обстріл нібито є "постановкою" українських спецслужб з акторами, що "грають загиблих";

удар по Грозі завдали ЗСУ з метою дискредитації Росії та отримання додаткової зброї від Заходу та/або відволікання уваги від "військових невдач";

росіяни завдали "помилкового удару" по цивільним, адже ракета "навелася на скупчення мобільників";

село обстріляли росіяни, вбивши чимало бійців ЗСУ, "націоналістів" та "іноземних найманців".

5 жовтня, в день, коли стався обстріл, офіційні особи РФ та росЗМІ ігнорували цю інформацію, а 6 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія не обстрілює цивільні об’єкти" та сумнівається у масовій загибелі цивільних.

Telegram-канали та пропагандистські сайти, орієнтовані на населення ТОТ, стали головними каналами для поширення дезінформації, наприклад, ресурси "Украина.ру" та "Шейх Тамир" написали, що обстріл нібито "вигідний Україні", адже на його тлі президент України Володимир Зеленський може більш наполегливо вимагати у західних партнерів озброєння. Після цього канали зробили "вкид" про застосування Україною проти жителів Грози РСЗВ HIMARS.

Також російська опозиційна журналістка Юлія Латиніна й декілька анонімних ресурсів опублікували версію про "скупчення мобільників" у магазині-кафе, в яке влучив "Іскандер". Канали розповсюджували повідомлення з демонстрацією радості від "вдалого удару по ЗСУ" та обвинуваченнями в бік України.

Увечері, 5 жовтня, близько 20 прокремлівських telegram-каналів і мережа сайтів ZOV поширили інформацію про загибель співробітниці Шевченківської військової адміністрації, але згадана жінка не обіймає посад в органах влади, а є місцевим підприємцем, а її загибель не була підтверджена.

"Масове вбивство цивільних у Харківській області є свідченням геноцидального характеру війни, яку Російська Федерація веде проти України. Офіційні представники ООН, ЄС та США засудили РФ та висловили співчуття українцям. Дієвою реакцію на цей жорстокий злочин має бути посилення міжнародної ізоляції і санкційного тиску на Росію, а також активізація військової допомоги Україні, зокрема, надання засобів протиповітряної і протиракетної оборони та далекобійної зброї. Лише руйнування військового потенціалу РФ та вигнання окупантів з української території покладе край систематичним вбивствам громадян України", - зазначили у Центрі.

Фото: Центр стратегічних комунікацій

Фото: Центр стратегічних комунікацій

Фото: Центр стратегічних комунікацій