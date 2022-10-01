РФ за добу завдала по Україні 4 ракетних, 15 авіаударів і здійснила понад 85 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
Росіяни 30 вересня 4 рази вдарили ракетами, 15 - авіацією та понад 85 - реактивними системами залпового вогню по більш ніж 50 містах і селах України
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Окупанти продовжують зосереджуватися на спробах повної окупації Донецької області й утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Вони гатять по українських позиціях уздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку та б'ють по цивільній інфраструктурі й будинках мирних мешканців, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Упродовж 30 вересня окупанти завдали чотирьох ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснили понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах України.
Від російського вогню постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок і Одрадівка.
На Волинському та Подільському напрямках систуація суттєво не змінилася.
На інших напрямках окупанти обстріляли населені пункти танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:
- на Слобожанському - в районах Стрілечої, Рідкодуба, Кучківки, Охримівки та Вільхуватки;
- на Краматорському - в районах Григорівки, Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Закітного, Роздолівки та Спірного;
- на Бахмутському - в районах Бахмута, Зайцевого, Миколаївки Другої та Парасковіївки;
- на Авдіївському - в районах Мар’їнки, Водяного й Олександрополя;
- на Новопавлівському - в районах Новосілки, Новополя, Пречистівки та Павлівки;
- на Запорізькому - в районах Малої Токмачки, Залізничного, Гуляйполя та Новоандріївки.
- на Південнобузькому під обстрілами з танків, мінометів і ствольної артилерії опинилися райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине й Архангельське.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.66
Купівля 40.66Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе