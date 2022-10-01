Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти продовжують зосереджуватися на спробах повної окупації Донецької області й утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Вони гатять по українських позиціях уздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку та б'ють по цивільній інфраструктурі й будинках мирних мешканців, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Упродовж 30 вересня окупанти завдали чотирьох ракетних і 15 авіаційних ударів, здійснили понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах України.

Від російського вогню постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок і Одрадівка.

На Волинському та Подільському напрямках систуація суттєво не змінилася.

На інших напрямках окупанти обстріляли населені пункти танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Слобожанському - в районах Стрілечої, Рідкодуба, Кучківки, Охримівки та Вільхуватки;

на Краматорському - в районах Григорівки, Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Закітного, Роздолівки та Спірного;

на Бахмутському - в районах Бахмута, Зайцевого, Миколаївки Другої та Парасковіївки;

на Авдіївському - в районах Мар’їнки, Водяного й Олександрополя;

на Новопавлівському - в районах Новосілки, Новополя, Пречистівки та Павлівки;

на Запорізькому - в районах Малої Токмачки, Залізничного, Гуляйполя та Новоандріївки.

на Південнобузькому під обстрілами з танків, мінометів і ствольної артилерії опинилися райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине й Архангельське.

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