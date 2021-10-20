"РФ захоплювала території, втручалась у демократичні процеси": Столтенберг звинуватив РФ у погіршенні відносин із НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що через дії РФ її відносини з Альянсом змінилися до найгіршого рівня з часів "холодної війни"
Про це Столтенберг сказав на пресконференції у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Відносини між нами нині є в найгіршому стані з часів холодної війни. І така ситуація склалася через поведінку Росії. Росія захоплювала території сусідів, втручалася в демократичні процеси, поводилася агресивно стосовно членів НАТО", - сказав Столтенберг.
Водночас генсек НАТО висловив сподівання на поліпшення відносин і наголосив на готовності до дискусії.
"На якомусь етапі Росія повинна буде зрозуміти, що світ стане безпечнішим, якщо ми налагодимо змістовний діалог. Пропозиція щодо проведення зустрічі з Росією, як тільки вона цього захоче, залишається в силі", - сказав Столтенберг.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО.
- Столтенберг пояснив рішення НАТО про висилку російських дипломатів "найнижчою точкою відносин із часів "холодної війни".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.15
Купівля 26.15Продаж 26.38
-
EUR
Купівля 30.31Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе