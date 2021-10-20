"РФ захоплювала території, втручалась у демократичні процеси": Столтенберг звинуватив РФ у погіршенні відносин із НАТО

Про це Столтенберг сказав на пресконференції у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".



"Відносини між нами нині є в найгіршому стані з часів холодної війни. І така ситуація склалася через поведінку Росії. Росія захоплювала території сусідів, втручалася в демократичні процеси, поводилася агресивно стосовно членів НАТО", - сказав Столтенберг.



Водночас генсек НАТО висловив сподівання на поліпшення відносин і наголосив на готовності до дискусії.



"На якомусь етапі Росія повинна буде зрозуміти, що світ стане безпечнішим, якщо ми налагодимо змістовний діалог. Пропозиція щодо проведення зустрічі з Росією, як тільки вона цього захоче, залишається в силі", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО.

Столтенберг пояснив рішення НАТО про висилку російських дипломатів "найнижчою точкою відносин із часів "холодної війни".