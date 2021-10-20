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Головна війна з Росією "РФ захоплювала території, втручалась у демократичні процеси": Столтенберг звинуватив РФ у погіршенні відносин із НАТО

"РФ захоплювала території, втручалась у демократичні процеси": Столтенберг звинуватив РФ у погіршенні відносин із НАТО

20 жовтня, 2021 середа
19:40
війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що через дії РФ її відносини з Альянсом змінилися до найгіршого рівня з часів "холодної війни"

Про це Столтенберг сказав на пресконференції у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Відносини між нами нині є в найгіршому стані з часів холодної війни. І така ситуація склалася через поведінку Росії. Росія захоплювала території сусідів, втручалася в демократичні процеси, поводилася агресивно стосовно членів НАТО", - сказав Столтенберг.

Водночас генсек НАТО висловив сподівання на поліпшення відносин і наголосив на готовності до дискусії.

"На якомусь етапі Росія повинна буде зрозуміти, що світ стане безпечнішим, якщо ми налагодимо змістовний діалог. Пропозиція щодо проведення зустрічі з Росією, як тільки вона цього захоче, залишається в силі", - сказав Столтенберг.

  • Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".
  • Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО.
  • Столтенберг пояснив рішення НАТО про висилку російських дипломатів "найнижчою точкою відносин із часів "холодної війни".
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2021, середа
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